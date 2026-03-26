Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồng

Tuy nhiên, có những tình bạn tưởng như đã phai nhạt lại bất ngờ được đánh thức bằng những hành động khiến người trong cuộc không khỏi xúc động.

Câu chuyện của Liu Wende, một người đàn ông Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người suy ngẫm về giá trị thật sự của tình bạn.

Tình bạn bắt đầu từ những ngày tháng cô đơn

Tôi quen Zhang Feixiong từ khi còn nhỏ. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi theo bố chuyển đến một thành phố xa lạ sinh sống.

Mọi thứ đều mới mẻ khiến tôi bỡ ngỡ. Trong lớp học, ai cũng lạ lẫm, tôi gần như không biết bắt chuyện với ai. Chỉ có Zhang Feixiong chủ động tiến đến hỏi han và rủ tôi cùng chơi.

Từ hôm đó, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Suốt những năm tháng sau đó, chúng tôi luôn ở bên nhau.

Từ chuyện học hành, niềm vui, nỗi buồn đến những khó khăn trong cuộc sống, cả hai đều chia sẻ. Tôi từng tin rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.

Khoảng cách xuất hiện khi mỗi người một ngả

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi đứng trước những lựa chọn khác nhau. Tôi học Đại học Vũ Hán, còn Zhang Feixiong đến Tây An.

Cuộc sống mới mang đến những mối quan hệ mới, khiến chúng tôi dần bận rộn hơn. Những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn cũng ít đi.

Không có mâu thuẫn nào xảy ra, nhưng khoảng cách cứ thế lớn dần. Tôi ngại chủ động liên lạc vì sợ không biết bắt đầu từ đâu.

Và có lẽ cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi cứ thế im lặng, để tình bạn trôi dần theo thời gian.

Cuộc gặp tưởng như nối lại tình bạn

Nhiều năm sau, trong một lần về quê họp lớp, tôi bất ngờ gặp lại Zhang Feixiong. Cậu ấy vẫn hồ hởi như ngày nào, hỏi han tôi về công việc và cuộc sống.

Chúng tôi nói chuyện rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Tôi nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ được nối lại từ đây.

Nhưng sau cuộc gặp đó, Zhang Feixiong lại không liên lạc với tôi suốt hai năm. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy không còn coi trọng tình bạn này nữa. Trong lòng tôi dần hình thành ý định cắt đứt mối quan hệ từng rất thân thiết.

Bạn thân bất ngờ xuất hiện khi gặp biến cố

Hai năm sau, Zhang Feixiong bất ngờ gọi điện hỏi tôi có ở Vũ Hán không và xin ở nhờ. Dù vẫn còn chút giận, tôi vẫn đồng ý.

Khi gặp lại, tôi mới biết gia đình cậu ấy gặp biến cố lớn. Bố của Zhang Feixiong làm trong lĩnh vực bất động sản nhưng vướng sai phạm, tài sản bị đóng băng, gia đình ly tán.

Cậu ấy sống tại nhà tôi bốn tháng. Trước khi rời đi, Zhang Feixiong nói sẽ cố gắng vực dậy cuộc sống. Nếu một ngày biến mất, nghĩa là đang đi tìm lại bản thân.

Sau đó, cậu ấy lặng lẽ rời đi mà không nói lời từ biệt. Lần này, tôi không còn trách nữa, chỉ hy vọng bạn mình sớm vượt qua khó khăn.

Món quà cưới bất ngờ khiến tôi hối hận

Nhiều năm trôi qua, đến ngày tôi kết hôn, tôi bất ngờ nhận được món quà mừng cưới trị giá 100.000 NDT. Người gửi chính là Zhang Feixiong.

Khi mở phong bì, tôi sững sờ. Tôi không ngờ rằng dù không liên lạc thường xuyên, cậu ấy vẫn nhớ đến tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa xúc động vừa hối hận. Tôi nhận ra trước đây mình đã trách nhầm người bạn cũ.

Khi Zhang Feixiong gặp khó khăn, tôi giúp cậu ấy mà không nghĩ đến lợi ích. Có lẽ món quà này không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là lời cảm ơn chân thành.

Tình bạn chân thành không cần liên lạc thường xuyên

Sau tất cả, tôi hiểu rằng tình bạn thật sự không cần liên lạc mỗi ngày. Chỉ cần đối xử chân thành, dù xa cách bao lâu vẫn có thể nhớ đến nhau vào những thời điểm quan trọng nhất.

Có những người bạn không xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống, nhưng khi cần, họ vẫn luôn âm thầm quan tâm.

Và chính điều đó khiến tôi nhận ra rằng, có những tình bạn tưởng như đã mất đi, nhưng thực ra vẫn tồn tại theo cách bền chặt nhất.

Theo Toutiao