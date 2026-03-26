Vừa định đoạn tuyệt tình bạn, tôi bất ngờ nhận được phong bì hơn 300 triệu đồng
GĐXH - Tình bạn lâu năm đôi khi không cần mâu thuẫn lớn, chỉ cần thiếu liên lạc cũng đủ khiến khoảng cách ngày càng xa.
Tuy nhiên, có những tình bạn tưởng như đã phai nhạt lại bất ngờ được đánh thức bằng những hành động khiến người trong cuộc không khỏi xúc động.
Câu chuyện của Liu Wende, một người đàn ông Trung Quốc, được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người suy ngẫm về giá trị thật sự của tình bạn.
Tình bạn bắt đầu từ những ngày tháng cô đơn
Tôi quen Zhang Feixiong từ khi còn nhỏ. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi theo bố chuyển đến một thành phố xa lạ sinh sống.
Mọi thứ đều mới mẻ khiến tôi bỡ ngỡ. Trong lớp học, ai cũng lạ lẫm, tôi gần như không biết bắt chuyện với ai. Chỉ có Zhang Feixiong chủ động tiến đến hỏi han và rủ tôi cùng chơi.
Từ hôm đó, chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết. Suốt những năm tháng sau đó, chúng tôi luôn ở bên nhau.
Từ chuyện học hành, niềm vui, nỗi buồn đến những khó khăn trong cuộc sống, cả hai đều chia sẻ. Tôi từng tin rằng tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.
Khoảng cách xuất hiện khi mỗi người một ngả
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi đứng trước những lựa chọn khác nhau. Tôi học Đại học Vũ Hán, còn Zhang Feixiong đến Tây An.
Cuộc sống mới mang đến những mối quan hệ mới, khiến chúng tôi dần bận rộn hơn. Những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn cũng ít đi.
Không có mâu thuẫn nào xảy ra, nhưng khoảng cách cứ thế lớn dần. Tôi ngại chủ động liên lạc vì sợ không biết bắt đầu từ đâu.
Và có lẽ cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi cứ thế im lặng, để tình bạn trôi dần theo thời gian.
Cuộc gặp tưởng như nối lại tình bạn
Nhiều năm sau, trong một lần về quê họp lớp, tôi bất ngờ gặp lại Zhang Feixiong. Cậu ấy vẫn hồ hởi như ngày nào, hỏi han tôi về công việc và cuộc sống.
Chúng tôi nói chuyện rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Tôi nghĩ rằng tình bạn của chúng tôi sẽ được nối lại từ đây.
Nhưng sau cuộc gặp đó, Zhang Feixiong lại không liên lạc với tôi suốt hai năm. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi nghĩ rằng cậu ấy không còn coi trọng tình bạn này nữa. Trong lòng tôi dần hình thành ý định cắt đứt mối quan hệ từng rất thân thiết.
Bạn thân bất ngờ xuất hiện khi gặp biến cố
Hai năm sau, Zhang Feixiong bất ngờ gọi điện hỏi tôi có ở Vũ Hán không và xin ở nhờ. Dù vẫn còn chút giận, tôi vẫn đồng ý.
Khi gặp lại, tôi mới biết gia đình cậu ấy gặp biến cố lớn. Bố của Zhang Feixiong làm trong lĩnh vực bất động sản nhưng vướng sai phạm, tài sản bị đóng băng, gia đình ly tán.
Cậu ấy sống tại nhà tôi bốn tháng. Trước khi rời đi, Zhang Feixiong nói sẽ cố gắng vực dậy cuộc sống. Nếu một ngày biến mất, nghĩa là đang đi tìm lại bản thân.
Sau đó, cậu ấy lặng lẽ rời đi mà không nói lời từ biệt. Lần này, tôi không còn trách nữa, chỉ hy vọng bạn mình sớm vượt qua khó khăn.
Món quà cưới bất ngờ khiến tôi hối hận
Nhiều năm trôi qua, đến ngày tôi kết hôn, tôi bất ngờ nhận được món quà mừng cưới trị giá 100.000 NDT. Người gửi chính là Zhang Feixiong.
Khi mở phong bì, tôi sững sờ. Tôi không ngờ rằng dù không liên lạc thường xuyên, cậu ấy vẫn nhớ đến tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi vừa xúc động vừa hối hận. Tôi nhận ra trước đây mình đã trách nhầm người bạn cũ.
Khi Zhang Feixiong gặp khó khăn, tôi giúp cậu ấy mà không nghĩ đến lợi ích. Có lẽ món quà này không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là lời cảm ơn chân thành.
Tình bạn chân thành không cần liên lạc thường xuyên
Sau tất cả, tôi hiểu rằng tình bạn thật sự không cần liên lạc mỗi ngày. Chỉ cần đối xử chân thành, dù xa cách bao lâu vẫn có thể nhớ đến nhau vào những thời điểm quan trọng nhất.
Có những người bạn không xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống, nhưng khi cần, họ vẫn luôn âm thầm quan tâm.
Và chính điều đó khiến tôi nhận ra rằng, có những tình bạn tưởng như đã mất đi, nhưng thực ra vẫn tồn tại theo cách bền chặt nhất.
Theo Toutiao
Vay hơn 2 triệu bị con dâu bắt viết giấy nợ, con trai âm thầm ghi một điều lên đó khiến tôi òa khócTâm sự - 13 giờ trước
GĐXH - Người ta nói đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, nhưng ở tuổi 70, tôi đã bật khóc khi cầm tờ giấy do chính con trai viết.
Từng nghĩ giúp người là tốt, cho đến khi cuộc sống dạy tôi bài học cay đắngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Có một thực tế trong cuộc sống là khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
Bạn cũ mời ăn nhà hàng 5 sao, người đàn ông bỏ về sau 30 phút: Bài học đắt giá về cuộc sốngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Một cuộc gặp lại bạn cũ tưởng chừng ấm áp lại trở thành trải nghiệm khó quên, giúp người đàn ông 60 tuổi nhận ra bài học về hạnh phúc.
Em rể vỡ nợ 10 tỷ, bố mẹ muốn bán nhà trả giúp, tôi phản đối bị nói ích kỷTâm sự - 2 ngày trước
Em gái tôi lấy chồng được 10 năm và có cuộc sống khá đủ đầy. Nhưng mới đây chồng em vỡ nợ gần 10 tỷ, bố mẹ tôi có ý định bán căn nhà đang ở để giúp em, khi tôi phản đối thì bị nói là ích kỷ.
Mẹ chồng kéo họ hàng đến ép tôi bán nhà: Lựa chọn của chồng đã giúp tôi thấu hiểu chân tướng của hôn nhânTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày mẹ chồng kéo cả họ hàng đến ép chúng tôi bán nhà để giúp em chồng, tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.
Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu vì sao nhiều người chọn im lặng và biến mấtTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tưởng chỉ là một cuộc gặp gỡ ôn chuyện cũ, nhưng buổi họp lớp lại khiến tôi nhìn rõ hơn những lát cắt rất thật của cuộc sống, những điều mà khi còn trẻ, chúng tôi chưa từng hiểu hết.
Bán nhà gần 4 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thânTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì khao khát giàu nhanh từ chứng khoán, tôi đã tự tay đánh mất toàn bộ, từ tài sản đến hạnh phúc gia đình.
Tuổi già của cụ ông có con chu cấp tiền đều đặn: 'Thứ tôi cần không phải là tiền'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Ai nhìn vào cuộc sống hiện tại của tôi cũng nghĩ đó là một tuổi già viên mãn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, sự đủ đầy ấy không đồng nghĩa với hạnh phúc.
Người vợ mất tích 5 năm đột nhiên quay về đòi chia tài sảnTâm sự - 3 ngày trước
Ly thân đã lâu, vợ tôi cũng bỏ đi biệt tích, nhưng sau 5 năm, cô ấy quay về với cái bụng bầu và đòi chia tài sản.
Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vuiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng chỉ cần có tiền là có thể an hưởng tuổi già. Thế nhưng, câu chuyện của ông Hầu lại cho thấy một thực tế khác.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ vay tiền tỷ để mua nhà, 6 năm sau cô gái trả giá đắtTâm sự
GĐXH - Bất chấp sự phản đối từ gia đình, cô gái vẫn quyết định vay nợ lớn để mua nhà. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, cô đã phải hối tiếc về quyết định của mình.