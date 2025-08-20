4 kiêng kỵ trong ăn uống cần biết để tránh bị mất đi vận may và tài vận
GĐXH - Nghi thức trong bữa ăn rất quan trọng. Quan niệm dân gian cho rằng nếu không cẩn thận thì sẽ mang điềm báo xui rủi. Do đó để tránh rủi ro cho gia đình thì người xưa dặn những cấm kỵ sau không được phạm khi ngồi vào mâm cơm, bàn ăn.
Để tay dưới bàn
Người xưa quan niệm, ăn mà không nâng bát là tướng của người cùng cực. Hơn nữa, việc để người khác thấy được đôi bàn tay bạn sẽ đem lại cảm giác an toàn cho họ. Họ muốn chắc chắn rằng bạn không giấu thứ gì đó trong tay như dao hay vũ khí.
Rung chân
Rung chân hay rung đùi là thói quen bất lịch sự bởi hành động này có thể gây khó chịu cho những người xung quanh. Do vậy, không chỉ trong bữa ăn mà những lúc khác bạn cũng hãy cố gắng bỏ thói quen rung chân bởi nó rất phản cảm và gây khó chịu với hầu hết những người đối diện. Rung chân cũng được coi là tướng bần hàn nên bạn cần tránh.
Không tạo tiếng ồn khi ăn
Không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước khác, mọi người đều cảm thấy khá khó chịu khi nghe thấy tiếng húp thức ăn soàm soạp và chứng kiến người đối diện nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng.
Theo các phép tắc hành xử trên bàn ăn mà cha ông ta để lại, ăn mà mở miệng không chỉ bất lịch sự mà còn gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Tiếng soàm soạp phát ra khi uống trà, súp hay các đồ uống khác cũng bị coi là khiếm nhã. Cách ăn uống ồn ã cũng là một nét tướng không đẹp, có thể khiến cấp trên đánh giá về năng lực làm việc và thái độ ứng xử của bạn đối với người xung quanh. Thế nên bạn cần sửa đổi nếu không muốn vô tình đánh mất đi cơ hội tài vận của mình trong công việc.
Xới cơm một lần
Nhiều gia đình vẫn nhớ lời các cụ dạy rằng, khi xới cơm không được xới một lần mà phải xới 2 lần, có câu: "Một lần cơm cúng, hai lần cơm ăn".
Người ta cho rằng, bát cơm được xới một lần là dành cho người đã chết nên rất kiêng kỵ điều này. Ngoài ra, bạn cũng không nên xới bát đầy có ngọn và lèn, gợi nhớ đến bát cơm cúng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
