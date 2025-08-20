Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủy
GĐXH - Củ tỏi trong dân gian lưu truyền là giúp xua đuổi âm khí, trừ tà trong tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng cô hồn). Thật hư ra sao và cách dùng tỏi như thế nào để hợp lý cả về phong thủy lẫn tốt cho sức khỏe?
Câu chuyện về củ tỏi trong tháng 7 âm lịch
Nhà bà Hai ở cuối làng và sát nghĩa địa của làng. Căn nhà cũ kỹ, mái ngói đã bạc màu, nhưng lúc nào cũng ấm lửa bếp và thơm nồng hương củ tỏi và vỏ tỏi khô. Tháng 7 cô hồn mưa gió lạnh lẽo, dân làng hay rỉ tai nhau đủ thứ chuyện về gió lạnh hun hút, bị "ma trêu"... và lũ trẻ con bị giật mình khó ngủ, người già, người yếu hay ốm vặt...
Vậy mà, dân làng chưa bao giờ thấy bà Hai lo sợ về những câu chuyện ở nghĩa địa. Trẻ con chạy chơi ngang nhà bà là được bà vẫy vào lúc cho chén cháo nhỏ, lúc gói vỏ tỏi khô bảo trẻ mang về cho mẹ chúng đốt ở hiên.
Từ bà, dân làng biết dùng củ tỏi trừ tà, xả âm khí mỗi khi đi nghĩa địa về. Ai hỏi, bà Hai chỉ cười móm mém rằng: "Bà không mê tín, nhưng bà tin mùi củ tỏi ấm, cay, thơm giúp người ta tỉnh táo, khỏe khoắn thì tà nào dám gần? Hơi tỏi nhắc mọi người giữ nhà cho ấm, giữ lòng cho yên, giữ thân cho sạch - nhằm trừ cái ‘tà’ trong đầu mình trước".
Bà kể, hồi bé cháu ngoại bà về nghỉ hè với ngoại vài tháng, đúng lúc tháng cô hồn trời mưa gió dầm dề, khiến nó bị cảm lạnh và ho suốt. Bà Hai bắc nồi nấu cháo tỏi, đốt nắm vỏ tỏi ngoài hiên. Vậy mà, sau khi cháu bà ăn hết bát cháo tỏi đã hết ho, hết sốt, hết cả sợ 'ma'.
Từ đó, nhà bà Hai luôn thơm lừng mùi tỏi nướng, vỏ tỏi khô đốt lên rất ấm áp. Cũng từ đó, vườn nhà bà được trồng rất nhiều tỏi, vừa ăn, vừa bán và vỏ tỏi cũng được gom lại phơi khô để cho dân làng đi qua.
Dân gian coi củ tỏi trừ tà, âm khí trong tháng cô hồn
Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, củ tỏi từ xưa được ông cha ta coi là biểu tượng của dương khí, sự ấm áp và sức khỏe. Dân gian dùng để xua đuổi u ám, âm khí, tăng dương khí cho cơ thể.
Trong thời đại chưa phân định rõ ràng y học và tâm linh, người xưa bằng trực giác và kinh nghiệm nhạy nhận ra củ tỏi có thể phòng vệ tự nhiên trước bệnh tật (dân gian gọi là 'tà khí'). Do vậy, củ tỏi gắn với nhiều huyền thoại – từ việc treo tỏi trước cửa để xua "ma quỷ", đến những nghi lễ dân gian giữ nhà, giữ người..., tùe đó hình thành niềm tin củ tỏi trừ tà.
Khoa học hiện đại nói gì về củ tỏi?
Nhưng, qua lăng kính khoa học hiện đại củ tỏi rất gần gũi với con người, giúp giữ gìn năng lượng, sức khỏe và tinh thần an lạc.
Đông y coi củ tỏi có sức mạnh chống viêm, chống oxy hóa và tăng miễn dịch.
Tây y cho rằng, củ tỏi giàu allicin và các hợp chất lưu huỳnh, có khả năng "kháng sinh tự nhiên", giúp ngăn ngừa vi khuẩn, virus, nấm, giảm viêm... hiệu quả. Các tinh chất trong củ tỏi có những tác dụng hỗ trợ tim mạch và chuyển hóa và được nghiên cứu về khả năng phòng ngừa ung thư, cải thiện xương khớp, hỗ trợ tiêu hóa, và thậm chí tăng tuổi thọ khi dùng đều đặn.
Đông Tây y gặp nhau – "trừ tà" trở thành bảo vệ
Niềm tin vào sức mạnh của củ tỏi trong dân gian truyền từ đời này sang đời khác, cộng với các nghiên cứu của Đông - Tây y diễn giải tinh tế cho những công dụng thực tế của củ tỏi, biến củ tỏi từ trừ tà trở thành bảo vệ như:
- Treo búi tỏi, hoặc để búi tỏi nơi cửa ra vào theo dân gian là trừ tà khí, ma quỷ, năng lượng xấu...). Còn theo khoa học thì giúp khử mùi ẩm mốc, tạo dương khí, phòng ngừa bệnh từ môi trường ẩm thấp.
- Đốt vỏ tỏi, nướng củ tỏi trong bếp: Khoa học gọi là thanh lọc không khí, diệt khuẩn – tạo cảm giác nhẹ nhàng, an tâm cho người trong nhà.
- Mang củ tỏi đi nơi ẩm ướt, nơi dễ nhiễm năng lượng xấu sinh bệnh (như bệnh viện, nghĩa địa...) là cách tự gia tăng dương khí.
Dùng tỏi tích cực, không mê tín mà hợp lý
Củ tỏi tạo cảm giác yên tâm, ấm áp, tăng dương khí khi dùng trong gia đình. Lợi ích chính của nó theo khoa học và thực tế thì trong củ tỏi có allicin và các hợp chất lưu huỳnh, có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, tăng cường miễn dịch, chống viêm, phòng cảm lạnh, hỗ trợ hệ miễn dịch...
Củ tỏi – không phải là bùa chú, thần bí nhưng có tác dụng trừ bệnh, dưỡng khí, nâng năng lượng trong tháng cô hồn bằng sự chăm sóc yêu thương ấm áp gia đình và lòng tin vào sự tốt lành và bình an trong tâm trí.
Nấu cho người thân bát cháo tỏi không chỉ cầu mong phép màu, mà đang gieo mầm ấm, gieo hơi thở sống, gieo niềm tin vào sức mạnh nhỏ nhưng bền - đó chính là phép màu của đời thường.
Vỏ tỏi khô đốt lên giúp xua đi nỗi sợ, bệnh tật, và cảm giác bất an trong lòng người. Trong tháng 7 âm (tháng cô hồn) hay bất kỳ đợt mưa gió, lạnh lẽo nào – khi bạn giữ cho nhà bếp sáng lửa, giữ cho nồi cháo thơm mùi tỏi, giữ cho lòng mình tỉnh táo và yêu thương – thì đó chính là cách bạn trừ tà tốt nhất rồi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
