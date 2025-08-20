Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ
GĐXH - Khu vực thờ cúng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm. Vì vậy, khu vực này được các gia đình rất chú trọng và lựa chọn vị trí đặt bàn thờ sao cho hợp phong thủy, tránh phạm phải những điểm hung hiểm.
Không đặt bàn thờ đối diện với khu bếp
Ở rất nhiều những căn nhà cấp 4 chật hẹp hay chung cư mini, việc đặt bàn thờ đối diện khu bếp là lỗi phong thủy rất dễ gặp. Do nằm trên cùng một mặt sàn khiêm tốn về diện tích nên trong quá trình sắp xếp, lắp đặt nội thất, nhiều gia đình đã vô tình đặt bàn thờ đối diện với khu bếp.
Thông tin trên Dân Việt, theo chuyên gia phong thủy Song Hà, đặt bàn thờ đối diện bếp sẽ phạm phải cách cục "thần đối thần" hoặc "thần phản thần". Lúc này, hệ thống táo phủ thần quân sẽ đối đầu với hệ thống thần linh ngũ phương long mạch. Điều này dễ khiến cho phong thủy nhà ở bị rối loạn.
Bởi vậy, các gia chủ cần lưu ý, nhà có chật tới mấy cũng không đặt bàn thờ đối diện bếp ăn để tránh xung đột hòa khí cũng như tài lộc trong gia đình.
Không đặt bàn thờ tại ban công cơi nới
Hiện nay, có không ít gia đình chủ động cơi nới khu vực ban công để làm thành một phòng thờ riêng. Việc này nhằm mục đích tiết kiệm không gian, tuy nhiên theo chuyên gia phong thủy Lý Kế Trung (Chuyên gia phong thuỷ và là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Thanh Hoa, đồng thời cũng là tác giả của hàng loạt các cuốn sách phong thủy nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc) cho biết, việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công là điều đại kỵ trong phong thủy. Trong phong thủy học, bàn thờ gia tiên, thần linh được cho là cái gốc của mỗi gia đình.
Nếu gốc đặt tại vị trí chênh vênh cơi nới không vững chắc sẽ làm xáo trộn vận khí của cả căn nhà. Điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới hòa khí và tài lộc của các thành viên trong gia đình.
Ngoài ra, việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công cơi nới dễ khiến bàn thờ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết như mưa gió, ẩm thấp gây tổn hại đồ dùng không mong muốn. Do đó, các gia đình lưu ý cần tránh việc đặt bàn thờ ở vị trí ban công cơi nới như này.
Không đặt bàn thờ bên trên bể cá cảnh
Hiện nay ở nhiều căn hộ chung cư, do diện tích có hạn nên thường tối ưu không gian bằng cách thiết kế bàn thờ treo tường. Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, khi lựa chọn vị trí treo bàn thờ, gia chủ không nên treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh. Đây là cách sắp xếp phạm vào nguyên tắc của phong thủy.
Theo phong thủy, việc treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh được gọi là thế "thần hạ thủy", đây được xem là điều xấu, đại kỵ cần tránh để gia chủ không bị ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, hậu vận.
Chuyên gia cũng cho rằng, không gian bàn thờ là nơi cần sự tĩnh lặng, yên bình nhưng trong phong thủy, bể cá lại tượng trưng cho những thứ luôn ở thế động. Do đó, việc đặt bàn thờ bên trên bể cá khiến trường khí ở khu vực này bị xáo trộn, không tốt đối với phong thủy nhà ở.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
