Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Không đặt bàn thờ đối diện với khu bếp

Ở rất nhiều những căn nhà cấp 4 chật hẹp hay chung cư mini, việc đặt bàn thờ đối diện khu bếp là lỗi phong thủy rất dễ gặp. Do nằm trên cùng một mặt sàn khiêm tốn về diện tích nên trong quá trình sắp xếp, lắp đặt nội thất, nhiều gia đình đã vô tình đặt bàn thờ đối diện với khu bếp.

Mâm cúng và cách cúng lễ Vu Lan, 'cô hồn', những điều nên và không nên GĐXH - Ở nước ta, việc cúng Vu Lan, cô hồn tháng 7 được xem là một tín ngưỡng tâm linh, đã có từ rất lâu đời. Lễ cúng này là để những oan hồn, vong linh đã khuất trở về dương gian thăm gia đình. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.

Thông tin trên Dân Việt, theo chuyên gia phong thủy Song Hà, đặt bàn thờ đối diện bếp sẽ phạm phải cách cục "thần đối thần" hoặc "thần phản thần". Lúc này, hệ thống táo phủ thần quân sẽ đối đầu với hệ thống thần linh ngũ phương long mạch. Điều này dễ khiến cho phong thủy nhà ở bị rối loạn.

Bởi vậy, các gia chủ cần lưu ý, nhà có chật tới mấy cũng không đặt bàn thờ đối diện bếp ăn để tránh xung đột hòa khí cũng như tài lộc trong gia đình.

Không đặt bàn thờ tại ban công cơi nới

Hiện nay, có không ít gia đình chủ động cơi nới khu vực ban công để làm thành một phòng thờ riêng. Việc này nhằm mục đích tiết kiệm không gian, tuy nhiên theo chuyên gia phong thủy Lý Kế Trung (Chuyên gia phong thuỷ và là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Thanh Hoa, đồng thời cũng là tác giả của hàng loạt các cuốn sách phong thủy nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc) cho biết, việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công là điều đại kỵ trong phong thủy. Trong phong thủy học, bàn thờ gia tiên, thần linh được cho là cái gốc của mỗi gia đình.

Việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công là điều đại kỵ trong phong thủy.

Nếu gốc đặt tại vị trí chênh vênh cơi nới không vững chắc sẽ làm xáo trộn vận khí của cả căn nhà. Điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới hòa khí và tài lộc của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công cơi nới dễ khiến bàn thờ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết như mưa gió, ẩm thấp gây tổn hại đồ dùng không mong muốn. Do đó, các gia đình lưu ý cần tránh việc đặt bàn thờ ở vị trí ban công cơi nới như này.

Không đặt bàn thờ bên trên bể cá cảnh

Hiện nay ở nhiều căn hộ chung cư, do diện tích có hạn nên thường tối ưu không gian bằng cách thiết kế bàn thờ treo tường. Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, khi lựa chọn vị trí treo bàn thờ, gia chủ không nên treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh. Đây là cách sắp xếp phạm vào nguyên tắc của phong thủy.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, khi lựa chọn vị trí treo bàn thờ, gia chủ không nên treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh.

Theo phong thủy, việc treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh được gọi là thế "thần hạ thủy", đây được xem là điều xấu, đại kỵ cần tránh để gia chủ không bị ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, hậu vận.

Chuyên gia cũng cho rằng, không gian bàn thờ là nơi cần sự tĩnh lặng, yên bình nhưng trong phong thủy, bể cá lại tượng trưng cho những thứ luôn ở thế động. Do đó, việc đặt bàn thờ bên trên bể cá khiến trường khí ở khu vực này bị xáo trộn, không tốt đối với phong thủy nhà ở.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.