Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ

Thứ tư, 12:26 20/08/2025
GĐXH - Khu vực thờ cúng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm. Vì vậy, khu vực này được các gia đình rất chú trọng và lựa chọn vị trí đặt bàn thờ sao cho hợp phong thủy, tránh phạm phải những điểm hung hiểm.

Không đặt bàn thờ đối diện với khu bếp

Ở rất nhiều những căn nhà cấp 4 chật hẹp hay chung cư mini, việc đặt bàn thờ đối diện khu bếp là lỗi phong thủy rất dễ gặp. Do nằm trên cùng một mặt sàn khiêm tốn về diện tích nên trong quá trình sắp xếp, lắp đặt nội thất, nhiều gia đình đã vô tình đặt bàn thờ đối diện với khu bếp.

Thông tin trên Dân Việt, theo chuyên gia phong thủy Song Hà, đặt bàn thờ đối diện bếp sẽ phạm phải cách cục "thần đối thần" hoặc "thần phản thần". Lúc này, hệ thống táo phủ thần quân sẽ đối đầu với hệ thống thần linh ngũ phương long mạch. Điều này dễ khiến cho phong thủy nhà ở bị rối loạn.

Bởi vậy, các gia chủ cần lưu ý, nhà có chật tới mấy cũng không đặt bàn thờ đối diện bếp ăn để tránh xung đột hòa khí cũng như tài lộc trong gia đình.

Không đặt bàn thờ tại ban công cơi nới

Hiện nay, có không ít gia đình chủ động cơi nới khu vực ban công để làm thành một phòng thờ riêng. Việc này nhằm mục đích tiết kiệm không gian, tuy nhiên theo chuyên gia phong thủy Lý Kế Trung (Chuyên gia phong thuỷ và là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Thanh Hoa, đồng thời cũng là tác giả của hàng loạt các cuốn sách phong thủy nổi tiếng trong và ngoài Trung Quốc) cho biết, việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công là điều đại kỵ trong phong thủy. Trong phong thủy học, bàn thờ gia tiên, thần linh được cho là cái gốc của mỗi gia đình.

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ- Ảnh 2.

Việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công là điều đại kỵ trong phong thủy.

Nếu gốc đặt tại vị trí chênh vênh cơi nới không vững chắc sẽ làm xáo trộn vận khí của cả căn nhà. Điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới hòa khí và tài lộc của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, việc đặt bàn thờ ở khu vực ban công cơi nới dễ khiến bàn thờ chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thời tiết như mưa gió, ẩm thấp gây tổn hại đồ dùng không mong muốn. Do đó, các gia đình lưu ý cần tránh việc đặt bàn thờ ở vị trí ban công cơi nới như này.

Không đặt bàn thờ bên trên bể cá cảnh

Hiện nay ở nhiều căn hộ chung cư, do diện tích có hạn nên thường tối ưu không gian bằng cách thiết kế bàn thờ treo tường. Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, khi lựa chọn vị trí treo bàn thờ, gia chủ không nên treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh. Đây là cách sắp xếp phạm vào nguyên tắc của phong thủy.

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ- Ảnh 3.

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà, khi lựa chọn vị trí treo bàn thờ, gia chủ không nên treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh.

Theo phong thủy, việc treo bàn thờ bên trên bể cá cảnh được gọi là thế "thần hạ thủy", đây được xem là điều xấu, đại kỵ cần tránh để gia chủ không bị ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, hậu vận.

Chuyên gia cũng cho rằng, không gian bàn thờ là nơi cần sự tĩnh lặng, yên bình nhưng trong phong thủy, bể cá lại tượng trưng cho những thứ luôn ở thế động. Do đó, việc đặt bàn thờ bên trên bể cá khiến trường khí ở khu vực này bị xáo trộn, không tốt đối với phong thủy nhà ở.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
Bình gừng nảy lộc dễ làm nhưng là 'phép màu' phong thủy mang lại may mắn, xua đuổi vận xui cho nhà ở và nơi làm việc

Bình gừng nảy lộc dễ làm nhưng là 'phép màu' phong thủy mang lại may mắn, xua đuổi vận xui cho nhà ở và nơi làm việc

GĐXH - Từ gian bếp đến bàn làm việc – bình gừng nảy lộc phong thủy đang được nhiều người chọn đặt trong nhà ở, văn phòng để thu hút tài khí, năng lượng dương ấm áp, may mắn đến cho bạn không chỉ tháng 7 âm, mà quanh năm. Và cách làm bình gừng nảy lộc cũng rất dễ.

Người mệnh này đại kỵ không được trồng cây kim tiền trong nhà nếu không muốn 'tán gia bại sản'

Người mệnh này đại kỵ không được trồng cây kim tiền trong nhà nếu không muốn 'tán gia bại sản'

Những điều kiêng kỵ mỗi khi đi xe khách bạn nên biết để tránh bất an

Những điều kiêng kỵ mỗi khi đi xe khách bạn nên biết để tránh bất an

Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấp

Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấp

Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốt

Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốt

