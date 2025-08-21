Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sau
GĐXH - Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp làm đẹp nhà mà còn có thể mang lại nhiều điều tốt lành. Vậy theo quan niệm dân gian, loại cây nào được cho là có khả năng xua đuổi vận đen trong tháng cô hồn? Cùng khám phá bài viết sau.
Vì sao người ta tin vào cây trừ tà?
Tín ngưỡng dân gian: Quan niệm về cây trừ tà xuất phát từ tín ngưỡng dân gian, dựa trên những quan sát về hình dáng, đặc tính của cây và sự liên tưởng đến các yếu tố tâm linh.
Phong thủy: Trong phong thủy, cây xanh đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng âm dương, thu hút năng lượng tích cực và xua đuổi tà khí.
Yếu tố tâm lý: Việc trồng cây mang lại cảm giác an tâm, yên bình và giúp con người cảm thấy được bảo vệ.
Các loại cây trừ tà trong tháng cô hồn
Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ không chỉ sở hữu vẻ đẹp độc đáo, mà còn ẩn chứa nhiều bí ẩn về phong thủy. Theo quan niệm dân gian, cây lưỡi hổ có khả năng xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Thậm chí, một số người còn tin rằng cây lưỡi hổ có thể giúp cải thiện giấc ngủ và giảm stress.
Cây trúc quan âm
Trúc Quan âm, hay còn gọi là trúc Phật bà, là một biểu tượng của sự trường thọ và may mắn trong phong thủy. Với dáng vẻ uyển chuyển, thân cây đốt ngắn chắc khỏe, loài cây này mang đến một nguồn năng lượng tích cực, xua tan mọi u ám.
Trồng trúc Quan âm trước nhà không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp gia chủ đón tài lộc, bình an. Theo quan niệm phong thủy, trồng trúc Quan âm ở hướng Đông Bắc sẽ hỗ trợ sự nghiệp phát triển, còn ở hướng Đông sẽ mang lại sức khỏe dồi dào cho cả gia đình.
Cây đuôi công
Cây đuôi công không chỉ là một loài cây cảnh đẹp mắt mà còn được xem như một "tượng trưng" cho may mắn và tài lộc trong phong thủy.
Theo quan niệm dân gian, cây đuôi công có khả năng hút tài lộc, xua đuổi tà khí, giúp gia chủ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt, với những người mệnh Mộc và tuổi Thìn, Dậu, việc trồng cây đuôi công trước cửa nhà trong tháng cô hồn sẽ càng mang lại nhiều điều tốt lành.
Cây xương rồng
Đây là loại cây thân có gai nhọn, khả năng chịu hạn tốt. Cây này biểu tượng cho sự kiên cường, mạnh mẽ, giúp xua đuổi tà ma, bảo vệ ngôi nhà. Trong tháng cô hồn, bạn nên đặt cây này ở cửa sổ, ban công để ngăn chặn tà khí từ bên ngoài xâm nhập.
Cây ngải cứu
Cây ngải cứu có mùi thơm đặc trưng, thường được dùng làm thuốc. Cây được xem là loại cây có khả năng trừ tà, xua đuổi tà khí rất mạnh. Bạn có thể trồng cây hoặc treo bó ngải cứu khô trước cửa nhà.
Cây hoa hòe
Đây là cây có hoa màu trắng hoặc vàng nhạt, thơm dịu. Về mặt phong thủy thì cây hoa hòe biểu tượng cho sự thuần khiết, trong sáng, giúp xua đuổi tà khí và mang lại bình yên. Bạn nên trồng trong vườn hoặc ban công.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính phong thủy.
