Nếu muốn xuất hành, đại kỵ không nên đi ngày nào để tránh rủi ro

Ngày Nguyệt Kỵ

Ngày Nguyệt Kỵ cũng là những ngày kiêng kỵ không nên đi xa mà bạn cần phải tránh. Mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng sẽ gồm có 3 ngày Nguyệt Kỵ mà bạn cần chú ý để tránh xuất hành đi xa, đó là ngày 5, 14 và 23 âm lịch.

Nếu chú ý, bạn có thể nhận thấy rằng những ngày kể trên đều có tổng bằng 5, chẳng hạn như 5 + 0 = 5, 1 + 4 = 5, 2 + 3 = 5. Theo người xưa, đây là những ngày "nửa đời nửa đoạn", nếu xuất hành đi đâu, làm gì cũng đều gặp khó khăn, trắc trở, mọi việc không thành.

Thông tin trên Báo điện tử VTCNews, Chuyên gia phong thủy Trần Ngọc Kiệm cũng đã có lý giải cho ngày này. Ông cho rằng phi tinh trong cửu cung bát quái sẽ gồm có: Nhất bạch, Nhị bạch, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch và Cửu tử. Sao Ngũ hoàng trong số cửu tinh này được xem là sao xấu nhất, vận sao bay đến đâu, họa theo đến đó.

Trong dân gian cũng coi những ngày này là ngày "con nước". Bởi những ngày này sẽ có triều cường, triều cường tạo nên dòng hải lưu bất thường khiến cho thuyền bè gặp nhiều hiểm nguy. Vì thế, những người đi xa, đi tàu bè thường tránh ngày này. Từ đó, người ta coi ngày Nguyệt Kỵ là ngày xấu, thường tránh đi xa hay làm việc lớn vào những ngày này.

Ngoài ra, khoa học cũng chỉ ra rằng những ngày mùng 5, 14, và 23 rất xấu. Đây là thời điểm Mặt Trăng di chuyển sang vùng trời mới làm ảnh hưởng đến con người bởi năng lượng dao động. Thời tiết những ngày này thường không tốt, được coi là "trái gió trở trời", sẽ khiến tinh thần con người bị khó chịu, thần trí khó khăn và làm việc kém minh mẫn hơn rất nhiều.

Các ngày Hắc đạo trong tháng

Để xem ngày xấu theo tuổi cần dựa vào âm lịch, từ đó biết được các ngày Hắc đạo là những ngày nào theo dương lịch. Cũng như thông tin tra cứu ngày đó theo ngày, tháng, năm âm lịch. Ngày Hắc đạo trong tháng âm lịch sẽ được tính như sau:

Tháng 1 và tháng 7: Ngọ, Mão, Hợi, Dậu.

Tháng 2 và tháng 8: Thân, Tỵ, Sửu, Hợi.

Tháng 3 và tháng 9: Tuất, Mùi, Sửu, Hợi.

Tháng 4 và tháng 10: Tý, Dậu, Tỵ, Mão.

Tháng 5 và tháng 11: Dần, Hợi, Mùi, Tỵ.

Tháng 6 và tháng 12: Thìn, Sửu, Dậu, Mùi.

Ngày Tam Nương

Theo quan niệm dân gian, ngày Tam Nương được xem là những ngày không may mắn, nên cần tránh thực hiện các công việc quan trọng. Trong mỗi tháng âm lịch, có 6 ngày Tam Nương cố định, bao gồm mùng 3, mùng 7, ngày 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27.

Những việc không nên làm vào ngày Tam Nương

Ngày Tam Nương, theo quan niệm dân gian, được coi là những ngày không thuận lợi cho các công việc quan trọng. Vì vậy, để tránh những điều xui rủi và thu hút may mắn, bạn nên kiêng thực hiện một số việc nhất định như:

Không vay mượn tiền bạc hay đầu tư lớn: Ngày này dễ hao tài, nên nếu cần giao dịch, hãy kiểm tra kỹ lưỡng thông tin để tránh rủi ro.

Không cưới hỏi, tổ chức sự kiện quan trọng: Ngày Tam Nương không tốt cho việc cưới hỏi và các sự kiện lớn khác. Nếu phải tổ chức, hãy chọn giờ tốt để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Không di chuyển đường xa hay xuất hành quan trọng: Đi lại trong ngày này dễ gặp trục trặc. Nếu không thể trì hoãn, hãy xuất hành vào giờ hoàng đạo để đảm bảo an toàn.

Không khai trương, khởi công hay ký kết hợp đồng: Các hoạt động này dễ gặp trục trặc. Nếu thực hiện vào ngày này, công việc có thể không thuận lợi. Nên chọn ngày tốt hơn hoặc tránh khung giờ xấu.

Không tranh cãi hay quyết định nóng vội: Năng lượng ngày này có thể khiến tinh thần bất ổn, dễ xảy ra xung đột. Hãy kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

