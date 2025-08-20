Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên của chuyên gia cực bất ngờ

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 18/8 - 24/8 giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc vào nhà GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 18/8 - 24/8, chuyên gia phong thủy khuyên các gia chủ nên tham khảo những điều dưới đây để đón may mắn, tài lộc vào nhà.

Có nên nhập trạch trong tháng 7 âm lịch?

Nhập trạch là nghi lễ đánh dấu sự khởi đầu cuộc sống trong ngôi nhà mới, gia chủ và căn nhà gắn kết, thể hiện sự hòa hợp giữa Thiên – Địa – Nhân. Từ xa xưa, người Việt đã luôn coi trọng việc chọn ngày đẹp về nhà mới như một cách khởi sự thuận lợi với quan niệm "đầu xuôi thì đuôi lọt".

Dân gian thường truyền tai rằng, tháng 7 âm lịch là tháng "không lành", tiến hành các công việc xây dựng, nhập trạch sẽ không thuận lợi. Nhiều người e dè vì ‘có thờ có thiêng, có kiêng có lành’, nhưng theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, nguyên tắc phong thủy là ‘năm xấu vẫn có tháng tốt, tháng xấu vẫn có ngày tốt, ngày xấu vẫn có giờ tốt".

Mặt khác ở nhiều quốc gia Á Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, tháng 7 âm lịch chủ yếu gắn với nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên, chứ không bị coi là "phạm kỵ" khi xây nhà hay nhập trạch. Tục cúng ‘cô hồn’ bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa và du nhập vào Việt Nam. Việc chọn ngày giờ cát lành nhập trạch không phải ở tháng mà phù hợp tuổi và hướng nhà mới là yếu tố quan trọng nhất.

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Phùng Gia cho rằng, tháng 7 âm lịch không phải là rào cản để nhập trạch. Điều quan trọng không nằm ở "tháng xấu" hay "tháng tốt" mà ở cách chọn ngày giờ hợp tuổi, hợp mệnh.

Mỗi mảnh đất, hướng nhà và tuổi trạch chủ đều khác nhau. Do vậy, mọi người nên tham khảo ý kiến chuyên gia phong thủy để chọn ngày giờ hợp mệnh và tiến hành nghi lễ đúng quy chuẩn, giúp an tâm, nhập trạch thuận lợi. Khi làm đúng, việc nhập trạch vào tháng này vẫn mang lại sự an yên và may mắn cho cả gia đình.

Ngày nhập trạch tốt trong tháng 7 âm lịch có ngày nào?

Theo Lịch Vạn Sự Cát Tường, tháng 7 âm lịch năm nay có 7 ngày đẹp để nhập trạch: Mùng 1, mùng 8, mùng 9, 13, 19, 25 và 27.

Khi làm lễ, gia chủ nên tránh các ngày hung sát như Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Không Vong…

Những điều cần lưu ý khi thực hiện nhập trạch

Tự tay mang đồ vào nhà

Khi chuyển nhà, gia chủ nên tự tay mang bát hương, bài vị tổ tiên tới nhà mới, sau đó các thành viên khác lần lượt mang theo đồ dùng cá nhân. Mọi người đừng đi tay không đến nhà.

Thời điểm nhập trạch

Thời điểm chọn nên tiến hành vào buổi sáng, trưa hoặc chiều, tránh vào ban đêm. Khi vào nhà, lưu ý vật mang đến đầu tiên là chiếu đang dùng, bếp lửa, gạo, nước... tuyệt đối không mang chổi quét nhà vào trước.

Mâm lễ nhập trạch

Với mâm lễ Thần Linh, gia tiên cần chuẩn bị tương đối đầy đủ hơn so với lễ tạ. Chuẩn bị trang trọng với trầu cau, hương, vàng mã, mâm ngũ quả, gà luộc, xôi trắng, rượu, bánh kẹo… Lễ vật trên ban thờ nên được bài trí theo hướng đẹp và hợp với mệnh của gia chủ và bản thân người chủ trì lễ trong nhà sẽ tiến hành thắp hương tạm thời vào một cốc gạo sạch.

Xông nhà

Điêu này giúp xua đi chướng khí tích tụ lâu ngày trong nhà và đuổi các loại côn trùng có hại. Đốt hỗn hợp trầm hương, thảo dược để xua khí xấu, diệt côn trùng. Khi làm, gia chủ nên mở hết cửa, bật đèn, xông từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới và bật hết đèn lên để tăng thêm nhiệt khí, dương khí.

Lưu ý bữa cơm đầu tiên

Sau nhập trạch cần làm nghi lễ cúng gia tiên. Gia đình nên quây quần ăn bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới thịnh soạn, ấm cúng thể hiện cho một khởi đầu mới đủ đầy, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

