Những điều kiêng kỵ mỗi khi đi xe khách bạn nên biết để tránh bất an

Lên chuyến xe có liên quan đến số 7

Ông bà ta từ xa xưa vẫn quan niệm số 7 là số không tốt, bất kỳ điều gì có liên quan đến con số này thường mang sẽ theo điều xui rủi, bất trắc.

Bởi vậy, nếu trên xe có vừa đủ 7 người nam hoặc 7 người nữ thì bạn nên nhanh chóng đi xuống và bắt chuyến xe khác. Vì điều đó được cho là không may mắn khi đi tàu xe.

Soi gương và chải tóc

Lược và gương được coi như 2 vật dụng dùng để kết nối cõi âm và dương. Vì vậy, khi đi xe ô tô khi bạn tuyệt đối không được soi gương và chải tóc. Đặc biệt là bạn cần tránh phạm phải điều này khi xe đang đi qua những vị trí trước đó đã từng xảy ra tai nạn thảm khốc.

Đội nón khi ngồi trong xe

Đội nón khi ngồi trên xe vì bất kỳ lý do gì cũng bị xem là đang mắc điều cấm kỵ. Vì được nhiều người ví như biểu tượng của sự đen tủi và tang tóc. Bạn muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt hành trình thì hãy nhớ tháo nón ra khỏi đầu.

Chú ý khi đi chung xe với em bé

Xét về mặt tâm linh thì trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 3 tuổi có thể nhìn thấy "ma". Khi trẻ càng lúc càng khóc to thì bạn nên cảnh giác và xuống xe ngay rồi quay mặt về hướng Đông để niệm: "Giáp mộc" đủ 10 lần.

Nói chuyện liên quan đến tai nạn và chết chóc

Đây cũng là một điều tuyệt đối cấm kỵ mỗi khi bạn di chuyển bằng ô tô. Dựa theo quan niệm tâm linh thì những điềm gở có thể nhanh chóng ập đến nếu bạn cứ liên tục nhắc đến chủ đề này. Ngoài ra, bạn cũng sẽ bị mọi người đánh giá là kém duyên vì nói về những câu chuyện khiến chuyến đi mất vui.

Lật mình cá khi đang ăn

Không chỉ tài xế mà ngay cả những người kinh doanh cũng rất kiêng kỵ việc lật mình cá khi đang ăn. Ông bà ta cho rằng hành động này gợi liên tưởng đến điềm gở khiến: Lật xe, lật ghe, lật xuồng.

Thế nên, mẹo được nhiều tài xế truyền tai nhau để thượng lộ bình an đó là sau khi ăn hết một bên cá thì sẽ từ từ gỡ xương và ăn tiếp bên còn lại. Bạn hãy lưu tâm điều này để đảm bảo sự an tâm về an toàn cho chính mình và những người đi trên xe.

Không nên mang theo những tượng mãnh thú

Tượng mãnh thú là một điều tối kỵ trong việc trang trí xe hơi. Theo quan niệm phong thủy, đây là vật phẩm mang tính sát thương và sát khí lớn. Sử dụng tượng mãnh thú trong xe cũng có thể gây ra hiệu ứng phong thủy không tốt và đem lại điềm xấu cho các hành khách trên xe. Vì vậy, việc mang theo những đồ vật như vậy trong xe khách được coi là điều kiêng kỵ.

Vật dụng tâm linh không phù hợp

Ngoài những quy định về an toàn, nhiều người Việt còn kiêng kỵ mang theo các vật dụng như bùa trấn yểm, dao hoặc đồ liên quan đến tang sự khi đi xe khách.

Dù không bị pháp luật cấm, những vật này có thể khiến người khác cảm thấy bất an hoặc lo lắng. Đặc biệt trên những chuyến xe dài, người ta thường tránh những vật mang ý nghĩa tiêu cực để mong một chuyến đi thuận lợi và bình an.

