Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhà

Có nên mua nhà tháng cô hồn hay không?

Theo quan niệm tâm linh, tháng cô hồn là tháng để tưởng nhớ người đã khuất. Người xưa tin rằng: Nếu thực hiện những việc quan trọng trong tháng này sẽ dễ bị ma quỷ quấy rối, làm việc gì cũng sẽ không suôn sẻ, may mắn. Do đó, nhiều người cực kỳ kiêng kỵ về việc mua nhà trong tháng cô hồn để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờ GĐXH - Khu vực thờ cúng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm. Vì vậy, khu vực này được các gia đình rất chú trọng và lựa chọn vị trí đặt bàn thờ sao cho hợp phong thủy, tránh phạm phải những điểm hung hiểm.

Tuy nhiên, theo góc nhìn thực tế thì quan điểm mua nhà tháng cô hồn lại hoàn toàn khác với quan niệm dân gian. Họ cho rằng chưa có bất kỳ căn cứ khoa học nào chứng minh việc mua nhà tháng cô hồn là xui xẻo. Vì trên thực tế, nhiều căn nhà được mua bán trong tháng này vẫn mang lại cuộc sống hạnh phúc, công việc thuận lợi.

Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn tháng cô hồn là thời điểm giao dịch tốt nhất trong năm.

Vậy có nên mua nhà tháng cô hồn không? Câu trả lời là tùy thuộc vào niềm tin và nhu cầu của mỗi người. Nếu bạn không tin vào những quan niệm tâm linh thì tháng cô hồn là thời điểm mua nhà hợp lý để bạn tận hưởng các ưu đãi. Tuy nhiên, nếu bạn còn băn khoăn, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để có quyết định tốt nhất.

Lý do nên mua nhà trong tháng 7 âm lịch

Dễ dàng thương lượng giá cả

Tháng 7 âm lịch là mùa thấp điểm của thị trường bất động sản. Sự kiêng kỵ của người dân khiến nhu cầu mua bán giảm, vì vậy bạn sẽ có nhiều cơ hội để thương lượng giá hơn bình thường.

Nếu gặp chủ nhà hoặc môi giới đang cần bán gấp, hoặc nhà ở gần nghĩa trang, bạn còn có thể được giảm giá nhiều hơn.

Tháng 7 âm lịch là mùa thấp điểm của thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, nếu gặp những trường hợp bán gấp, hãy cẩn thận tìm hiểu lý do để đảm bảo ngôi nhà đó không có vấn đề gì (như nhà có người chết, âm khí nặng...) hay không.

Giảm giá sâu đồ gia dụng và nội thất

Cứ đến tháng 7 âm lịch, số người chuyển nhà giảm mạnh, nên nhiều cửa hàng điện máy, nội thất thường đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu.

Vì vậy, nếu bạn mua nhà và chuyển nhà trong tháng này, bạn có thể tranh thủ cơ hội mua sắm đồ dùng gia đình, nội thất tốt với giá hời.

Nhìn rõ tình trạng thật của ngôi nhà

Một trong những câu nói của chuyên gia bất động sản là "Xem nhà khi mưa bão". Điều này có nghĩa là bạn nên đi xem nhà vào những ngày mưa.

Tại sao lại như vậy? Vì từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa hay có mưa bão xảy ra ở nước ta, đặc biệt khu vực miền Trung và miền Bắc, đây là thời điểm lý tưởng để bạn kiểm tra xem nhà có bị dột, bị ngập nước hay không, từ đó giảm thiểu nguy cơ mua phải nhà xấu.

Một trong những câu nói của chuyên gia bất động sản là "Xem nhà khi mưa bão". Điều này có nghĩa là bạn nên đi xem nhà vào những ngày mưa.

Thời gian này ban ngày dài hơn nên bạn nên đi xem nhà thêm một lần nữa vào khoảng giữa trưa trời nắng, bạn có thể kiểm tra xem ngôi nhà có đủ ánh sáng tự nhiên hay không, có bị nắng chiếu vào quá nhiều vào buổi chiều không.

Gợi ý các ngày đẹp để mua nhà trong tháng cô hồn

Dưới đây là một số ngày đẹp trong tháng 7 âm lịch, phù hợp để bạn thực hiện giao dịch mua bán nhà nếu đang có nhu cầu tìm mua nhà ở:

Ngày 10/7 âm lịch: Ngày này được xem là ngày đẹp trong tháng cô hồn, có thể mang đến sự may mắn, thuận lợi cho việc mua bán nhà.

Việc mua bán nhà trong ngày cuối cùng của tháng cô hồn được xem là kết thúc một chu kỳ, đồng nghĩa với sự mới mẻ và bắt đầu một khởi đầu mới.

Ngày 15/7 âm lịch: Đây là ngày Vu Lan trong tháng cô hồn, được xem là thời điểm linh thiêng và trọng đại. Việc mua bán nhà trong ngày này có thể mang lại sự bình an cho gia đình bạn.

Ngày 30/7 âm lịch: Việc mua bán nhà trong ngày cuối cùng của tháng cô hồn được xem là kết thúc một chu kỳ, đồng nghĩa với sự mới mẻ và bắt đầu một khởi đầu mới.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.