Lý giải vì sao tháng 'cô hồn' lại là thời điểm tốt để mua nhà
GĐXH - Trong những năm trở lại đây thì quan niệm không nên mua nhà trong tháng cô hồn đã không còn nặng nề như trước. Rất nhiều khách hàng đã lựa chọn tháng cô hồn là thời điểm giao dịch tốt nhất trong năm.
Có nên mua nhà tháng cô hồn hay không?
Theo quan niệm tâm linh, tháng cô hồn là tháng để tưởng nhớ người đã khuất. Người xưa tin rằng: Nếu thực hiện những việc quan trọng trong tháng này sẽ dễ bị ma quỷ quấy rối, làm việc gì cũng sẽ không suôn sẻ, may mắn. Do đó, nhiều người cực kỳ kiêng kỵ về việc mua nhà trong tháng cô hồn để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
Tuy nhiên, theo góc nhìn thực tế thì quan điểm mua nhà tháng cô hồn lại hoàn toàn khác với quan niệm dân gian. Họ cho rằng chưa có bất kỳ căn cứ khoa học nào chứng minh việc mua nhà tháng cô hồn là xui xẻo. Vì trên thực tế, nhiều căn nhà được mua bán trong tháng này vẫn mang lại cuộc sống hạnh phúc, công việc thuận lợi.
Vậy có nên mua nhà tháng cô hồn không? Câu trả lời là tùy thuộc vào niềm tin và nhu cầu của mỗi người. Nếu bạn không tin vào những quan niệm tâm linh thì tháng cô hồn là thời điểm mua nhà hợp lý để bạn tận hưởng các ưu đãi. Tuy nhiên, nếu bạn còn băn khoăn, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để có quyết định tốt nhất.
Lý do nên mua nhà trong tháng 7 âm lịch
Dễ dàng thương lượng giá cả
Tháng 7 âm lịch là mùa thấp điểm của thị trường bất động sản. Sự kiêng kỵ của người dân khiến nhu cầu mua bán giảm, vì vậy bạn sẽ có nhiều cơ hội để thương lượng giá hơn bình thường.
Nếu gặp chủ nhà hoặc môi giới đang cần bán gấp, hoặc nhà ở gần nghĩa trang, bạn còn có thể được giảm giá nhiều hơn.
Tuy nhiên, nếu gặp những trường hợp bán gấp, hãy cẩn thận tìm hiểu lý do để đảm bảo ngôi nhà đó không có vấn đề gì (như nhà có người chết, âm khí nặng...) hay không.
Giảm giá sâu đồ gia dụng và nội thất
Cứ đến tháng 7 âm lịch, số người chuyển nhà giảm mạnh, nên nhiều cửa hàng điện máy, nội thất thường đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để kích cầu.
Vì vậy, nếu bạn mua nhà và chuyển nhà trong tháng này, bạn có thể tranh thủ cơ hội mua sắm đồ dùng gia đình, nội thất tốt với giá hời.
Nhìn rõ tình trạng thật của ngôi nhà
Một trong những câu nói của chuyên gia bất động sản là "Xem nhà khi mưa bão". Điều này có nghĩa là bạn nên đi xem nhà vào những ngày mưa.
Tại sao lại như vậy? Vì từ tháng 7 đến tháng 9 là mùa hay có mưa bão xảy ra ở nước ta, đặc biệt khu vực miền Trung và miền Bắc, đây là thời điểm lý tưởng để bạn kiểm tra xem nhà có bị dột, bị ngập nước hay không, từ đó giảm thiểu nguy cơ mua phải nhà xấu.
Thời gian này ban ngày dài hơn nên bạn nên đi xem nhà thêm một lần nữa vào khoảng giữa trưa trời nắng, bạn có thể kiểm tra xem ngôi nhà có đủ ánh sáng tự nhiên hay không, có bị nắng chiếu vào quá nhiều vào buổi chiều không.
Gợi ý các ngày đẹp để mua nhà trong tháng cô hồn
Dưới đây là một số ngày đẹp trong tháng 7 âm lịch, phù hợp để bạn thực hiện giao dịch mua bán nhà nếu đang có nhu cầu tìm mua nhà ở:
Ngày 10/7 âm lịch: Ngày này được xem là ngày đẹp trong tháng cô hồn, có thể mang đến sự may mắn, thuận lợi cho việc mua bán nhà.
Ngày 15/7 âm lịch: Đây là ngày Vu Lan trong tháng cô hồn, được xem là thời điểm linh thiêng và trọng đại. Việc mua bán nhà trong ngày này có thể mang lại sự bình an cho gia đình bạn.
Ngày 30/7 âm lịch: Việc mua bán nhà trong ngày cuối cùng của tháng cô hồn được xem là kết thúc một chu kỳ, đồng nghĩa với sự mới mẻ và bắt đầu một khởi đầu mới.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Công dụng và lợi ích của chiếc gương trong thang máyỞ - 50 phút trước
GĐXH - Trong thiết kế thang máy hiện đại, gương dường như đã trở thành một chi tiết quen thuộc và không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai thực sự hiểu rõ hết những công dụng và lợi ích đa chiều mà việc lắp gương trong thang máy mang lại.
Xua đuổi ‘vận đen’ tháng 'cô hồn' và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sauỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp làm đẹp nhà mà còn có thể mang lại nhiều điều tốt lành. Vậy theo quan niệm dân gian, loại cây nào được cho là có khả năng xua đuổi vận đen trong tháng cô hồn? Cùng khám phá bài viết sau.
Nếu muốn xuất hành, đại kỵ không nên đi ngày nào để tránh rủi roỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Những ngày kiêng kỵ được xem là những ngày xấu, có thể đem lại đen đủi, thiệt hại hoặc mất mát. Trong những ngày này, người ta không chỉ kiêng kỵ xuất hành đi xa, mà còn tránh thực hiện những điều đại sự nhằm hạn chế tối đa rủi ro.
4 kiêng kỵ trong ăn uống cần biết để tránh bị mất đi vận may và tài vậnỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Nghi thức trong bữa ăn rất quan trọng. Quan niệm dân gian cho rằng nếu không cẩn thận thì sẽ mang điềm báo xui rủi. Do đó để tránh rủi ro cho gia đình thì người xưa dặn những cấm kỵ sau không được phạm khi ngồi vào mâm cơm, bàn ăn.
Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaỞ - 23 giờ trước
GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.
Đây là những vị trí cực xấu, nhà chật hẹp đến mấy cũng không nên đặt bàn thờỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khu vực thờ cúng là nơi linh thiêng, tôn nghiêm. Vì vậy, khu vực này được các gia đình rất chú trọng và lựa chọn vị trí đặt bàn thờ sao cho hợp phong thủy, tránh phạm phải những điểm hung hiểm.
Câu chuyện củ tỏi trừ tà trong tháng 7 cô hồn và cách dùng tỏi chuẩn phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Củ tỏi trong dân gian lưu truyền là giúp xua đuổi âm khí, trừ tà trong tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng cô hồn). Thật hư ra sao và cách dùng tỏi như thế nào để hợp lý cả về phong thủy lẫn tốt cho sức khỏe?
Mâm cúng và cách cúng lễ Vu Lan, 'cô hồn', những điều nên và không nênỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ở nước ta, việc cúng Vu Lan, cô hồn tháng 7 được xem là một tín ngưỡng tâm linh, đã có từ rất lâu đời. Lễ cúng này là để những oan hồn, vong linh đã khuất trở về dương gian thăm gia đình. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau.
Những kiêng kỵ khi dùng đũa ăn bạn nên biết để tránh năng lượng xấu kéo tớiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đũa là vật dụng quen thuộc và quan trọng trong mỗi bữa ăn của người Việt. Tuy nhiên, việc dùng đũa có rất nhiều đại kỵ mà không phải ai cũng biết.
Những nơi nhiều năng lượng xấu trong tháng 'cô hồn' bạn cần biết để tránh càng xa càng tốtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong dân gian có rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, trong đó có những nơi mà theo người xưa thì âm hồn oán khí cực kì nhiều, tốt nhất không nên tới.
Tháng 7 âm lịch – tháng ‘cô hồn’ có nên nhập trạch? Lời khuyên cực bất ngờ của chuyên giaỞ
GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được dân gian gọi là tháng “cô hồn”, nhiều người kiêng kỵ nhập trạch hay khởi công xây dựng vì lo sợ không may mắn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên biết những điều dưới đây.