Dùng những loại nước này tưới cây, cây 'lớn nhanh như thổi'
GĐXH - Nước là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự sống của cây trồng. Tưới cây đúng cách không chỉ giúp cây phát triển khỏe mạnh mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện năng suất và chất lượng của cây.
Nước máy
Loại nước này có ưu điểm là tiện lợi, dễ dàng sử dụng và có sẵn trong nhà. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhược điểm là nước máy có chứa clo, bởi vì cho clo vào nước máy để diệt khuẩn, nhưng lại có thể gây hại cho rễ cây, làm chậm quá trình phát triển của cây.
Ngoài ra, nước máy còn có thể chứa các chất hóa học khác như flo, kim loại nặng… ảnh hưởng đến chất lượng đất và cây trồng.
Nước đun sôi để nguội
Nước đun sôi để nguội thì có ưu điểm là loại bỏ clo. Quá trình đun sôi giúp loại bỏ phần lớn clo có trong nước, giảm thiểu tác hại đến cây.
Loại nước này thường được xem là an toàn hơn cho cây trồng. Tuy nhiên, nước đun sôi để nguội cũng có nhược điểm là khá tốn thời gian vì còn chờ nước nguội. Mặt khác, đun sôi có thể làm mất đi một số khoáng chất có lợi cho cây.
Loại nước tốt nhất cho cây
Nước mưa
Nước mưa là lựa chọn tuyệt vời nhất để tưới cây vì nó hoàn toàn tự nhiên và giàu dinh dưỡng. Nước mưa không chứa chlorine hay các hóa chất xử lý khác, giúp cây hấp thụ khoáng chất một cách tối ưu.
Nước lọc
Sử dụng nước lọc từ máy lọc nước có thể là lựa chọn tốt, vì nước đã được loại bỏ tạp chất nhưng vẫn giữ lại được các khoáng chất có lợi cho cây trồng.
Nước giếng
Nước giếng là một lựa chọn khác nếu không chứa các chất độc hại hay quá nhiều kim loại nặng. Tuy nhiên, cần kiểm tra chất lượng nước giếng để đảm bảo an toàn khi tưới cây trồng.
Nước trà loãng
Trà loãng chứa nhiều chất chống oxy hóa và một lượng nhỏ caffeine, có thể kích thích sự phát triển của cây. Tuy nhiên, chỉ nên dùng trà không đường và không sữa để tránh làm hỏng đất và rễ cây.
Nước từ vỏ trứng
Nước ngâm vỏ trứng là nguồn canxi tự nhiên giúp cây cứng cáp và phát triển rễ khỏe mạnh. Bạn chỉ cần ngâm vỏ trứng trong nước vài ngày rồi dùng nước này để tưới cây.
Nước từ bể cá
Nước trong bể cá chứa nhiều chất dinh dưỡng từ phân cá và thức ăn dư thừa, là nguồn nước tự nhiên rất tốt cho cây trồng. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo nước không quá bẩn hoặc chứa nhiều chất hóa học để tránh làm hại cây.
Nước lên men từ trái cây
Bạn có thể sử dụng nước lên men từ trái cây như chuối, cam, hoặc táo để tưới cây. Nước lên men này chứa nhiều enzyme và dưỡng chất, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng dễ dàng hơn.
Nước từ các loại rau củ
Khi luộc rau củ, bạn có thể giữ lại nước luộc để nguội và dùng tưới cây. Nước này chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi, giúp cây phát triển tốt hơn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
