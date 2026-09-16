Số cuối ngày sinh Âm lịch của người càng về già càng nhiều phúc lộc

Theo tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là dấu mốc thời gian mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa về vận mệnh và tính cách mỗi người. Có những ngày sinh được xem là “cát tường”, người sinh vào đó thường phải trải qua không ít thử thách khi còn trẻ, nhưng càng về sau cuộc sống càng ổn định, an yên và hưởng trọn phúc khí tuổi già, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 5: Có cuộc sống gia đình viên mãn

Trong những năm cuối đời, người sinh ngày 5, 15 hoặc 25 Âm lịch có thể tận hưởng niềm hạnh phúc khi có gia đình hòa thuận và sự sung túc về của cải mang lại. Ảnh minh họa



Số 5 trong văn hóa phương Đông thường được liên tưởng đến "ngũ phúc", gồm trường thọ, phú quý, sức khỏe, đức hạnh và cuộc sống viên mãn.

Theo tử vi, người sinh ngày 5, 15 hoặc 25 Âm lịch vì thế được xem là có duyên với phúc khí. Những năm đầu đời có thể chưa thực sự thuận lợi, thậm chí phải trải qua nhiều lần thay đổi trước khi tìm được hướng đi phù hợp.

Sau tuổi trung niên, cuộc sống được cho là dần ổn định hơn. Những kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm giúp họ biết cách quản lý tiền bạc, công việc và các mối quan hệ một cách thực tế.

Trong những năm cuối đời, người có ngày sinh Âm lịch này sẽ có thể tận hưởng niềm hạnh phúc khi có con cháu ở bên mình, một gia đình hòa thuận và sự tự do về tinh thần, sự sung túc về của cải mang lại.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7: Biết nắm bắt thời cơ để thay đổi cuộc đời

Về già, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7 chắc chắn là tấm gương giàu có nhất và may mắn nhất mà mọi người phải ghen tỵ. Ảnh minh họa

Người sinh vào ngày 7, 17 hoặc 27 Âm lịch được quan niệm là có sự nhạy bén và khả năng nắm bắt cơ hội khá tốt.

Họ thường không dễ bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại. Khi gặp khó khăn, những người này có xu hướng tìm cách thay đổi thay vì chấp nhận đứng yên. Chính sự chủ động đó có thể giúp họ tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Sau tuổi trung niên, khi đã có đủ kinh nghiệm, họ được cho là càng biết cách phát huy năng lực và tích lũy thành quả từ những năm tháng trước đó.

Hậu vận vì thế được quan niệm khá tốt: tài chính có nền tảng, cuộc sống tương đối chủ động và tinh thần cũng phong phú hơn.

Đặc biệt, những người biết sống tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác thường có xu hướng xây dựng được những mối quan hệ bền vững.

Về già, người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7 chắc chắn là tấm gương giàu có nhất và may mắn nhất mà mọi người phải ghen tỵ.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 3: Càng trưởng thành càng dễ gặp cơ hội tốt

trong những năm cuối đời, người sinh vào ngày mùng 3, 13 hoặc 23 Âm lịch sẽ có thể tận hưởng của cải cả về vật chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa



Trong quan niệm dân gian, số 3 thường gắn với sự phát triển, sinh sôi và dòng chảy liên tục. Vì vậy, người sinh vào ngày mùng 3, 13 hoặc 23 Âm lịch được cho là có nhiều cơ hội gặp người giúp đỡ trong những thời điểm quan trọng.

Người có số cuối ngày sinh là số 3 có tính cách nhân hậu, hay quan tâm đến người khác. Họ luôn chu đáo, tốt bụng, ngay thẳng và cố gắng hết sức vì cuộc sống của gia đình. Nhờ vậy, họ luôn được mọi người xung quanh yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ. Cuộc sống của người này càng về sau càng may mắn và luôn có quý nhân phụ trợ, theo Tri thức & cuộc sống.

Khi còn trẻ, họ có thể phải tự mình trải qua không ít thử thách để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng càng trưởng thành, sự từng trải và khả năng nhìn nhận vấn đề càng giúp họ phát huy thế mạnh.

Sau tuổi trung niên, những người này được cho là có khả năng tạo dựng nền tảng tài chính ổn định. Nếu biết tận dụng cơ hội và kiên trì với mục tiêu, họ có thể từng bước tích lũy tài sản.

Và trong những năm cuối đời, bạn sẽ có thể tận hưởng của cải cả về vật chất lẫn tinh thần. Người sinh ngày Âm lịch này biết rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống nằm ở sự bình yên và hài lòng bên trong.

Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 9: Kiên trì cả đời, hưởng thành quả về sau

Trong những năm cuối đời, sự giàu có này không chỉ cung cấp cho người sinh ngày 9, 19 hoặc 29 Âm lịch vật chất đầy đủ mà còn giúp bạn tận hưởng sự thỏa mãn và bình yên về tinh thần vô tận. Ảnh minh họa

Theo tử vi, số 9 thường tượng trưng cho sự lâu dài, viên mãn. Người sinh ngày 9, 19 hoặc 29 Âm lịch được cho là có tính cách kiên trì, không dễ bỏ cuộc trước nghịch cảnh.

Con đường của họ có thể không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tuy nhiên, mỗi lần vượt qua thử thách lại giúp họ trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Sau tuổi trung niên, những người này được cho là dễ gặt hái thành quả từ những gì đã gây dựng trước đó. Tài chính có thể ổn định hơn, sự nghiệp cũng dần bước vào giai đoạn thu hoạch.

Trong những năm cuối đời, sự giàu có này không chỉ cung cấp cho bạn vật chất đầy đủ mà còn giúp bạn tận hưởng sự thỏa mãn và bình yên về tinh thần vô tận.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.