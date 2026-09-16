Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: 'Nhiều tiếng nổ lớn vang lên, khói đen đặc bủa vây cả con ngõ'

Liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong tại phường Tây Hồ, thông tin với PV, bà N. (phường Tây Hồ). – nhân chứng sống ngay đối diện ngôi nhà xảy ra thảm kịch vẫn chưa hoàn hồn sau đêm trắng theo dõi công tác cứu hộ, bà kể lại trong tiếng nấc nghẹn, ngọn lửa bùng phát quá nhanh và bất ngờ khiến những người có mặt tại hiện trường không kịp trở tay.

Theo bà N. vào thời điểm phát hiện sự việc, lửa từ trong nhà đã bốc cao ngùn ngụt, cuồn cuộn bốc lên các tầng trên: “Lửa bén rất nhanh, cứ như là cháy rừng luôn ấy. Không hiểu sao lúc đấy mưa gió mà lửa bùng lên rất nhanh, thốc thẳng lên tầng 2, tầng 3 rồi tầng 4”.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại Thụy Khuê sáng 16/9.

Ngay khi phát hiện cháy, người dân xung quanh đã hô hoán nhau tìm cách ứng cứu, mang theo các bình chữa cháy mini đến để dập lửa cứu người. Tuy nhiên, mọi nỗ lực ban đầu đều bất thành. Nhiệt lượng tỏa ra từ đám cháy quá lớn, hơi nóng phả ra hầm hập khiến không ai có thể tiếp cận gần cửa chính. Các bình chữa cháy mini bất lực trước ngọn lửa dữ dội đang bủa vây toàn bộ cấu trúc ngôi nhà.

Không chỉ bốc cháy dữ dội, nhân chứng cho biết trong lúc hoảng loạn, họ nghe thấy những tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong, có thể là do bình chứa hoặc các thiết bị điện, điều hòa bị sức nóng làm phát nổ, khiến tường và đồ đạc bên trong văng tung tóe, khói đen đặc quánh bịt kín mọi lối thoát.

Ngôi nhà bị cháy cao 4 tầng, diện tích sàn khoảng 60m2.

Chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đã có mặt kịp thời tại hiện trường.

Các chiến sĩ công an đã nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận, phun nước khống chế không để đám cháy cháy lan sang các hộ dân liền kề. Tuy nhiên, điều khiến những người có mặt tại hiện trường đau xót nhất là ngọn lửa quá hung tàn đã tước đi sinh mạng của 5 nạn nhân bên trong.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội có mặt tại hiện trường vụ cháy sáng 16/9.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng khép lại để lại bầu không khí tang thương bao trùm cả một con ngõ nhỏ ở Thụy Khuê. Những người hàng xóm chỉ biết thở dài tiếc nuối cho những nạn nhân xấu số trong gia đình, trong đó có những người lớn tuổi và cả những người ở trọ, làm dịch vụ chăm sóc người bệnh gắn bó với ngôi nhà này.

Những câu chuyện, lời kể đứt quãng của nhân chứng càng làm tăng thêm sự xót xa trước một tai nạn bất ngờ nhưng để lại hậu quả quá nặng nề.

Hiện tại, khu vực ngõ 264/2 Thụy Khuê vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để các cơ quan chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng này.

Trước đó, vào khoảng 1h50 cùng ngày, khi phát hiện xảy ra cháy, người dân đã báo động; đồng thời, sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy, 5 xe chữa cháy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, 10 và 14 đến hiện trường. Khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m². Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Video hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong lúc rạng sáng ở Hà Nội:

Hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 5 người tử vong lúc rạng sáng ở Hà Nội.