Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau

Sử dụng Baking soda và nước hoa hồng

Nước hoa hồng được biết đến với tác dụng cấp ẩm, dưỡng da sáng mịn và làm se khít lỗ chân lông. Baking soda giúp tẩy tế bào chết, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Khi kết hợp 2 thành phần này lại với nhau sẽ tạo nên hỗn hợp khử thâm và dưỡng da vừa an toàn vừa hiệu quả.

Hỗn hợp này sau khi trộn đều, bạn thoa lên da và massage trong khoảng 15 phút và rửa sạch lại với nước. Kiên trì sử dụng hỗn hợp khoảng 2 lần/ tuần bạn sẽ cảm nhận được sự khô thoáng, mềm mại và sáng mịn của vùng da dưới cánh tay.

Đánh bay nách thâm xỉn màu với dầu oliu

Dầu oliu vừa là nguyên liệu nấu ăn vừa là nguyên liệu có trong nhiều công thức làm đẹp, bao gồm trị thâm nách. Trong dầu oliu có chứa vitamin, chất chống oxy hóa, kháng viêm,… giúp tẩy sạch tế bào chết, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và cải thiện tình trạng xỉn màu của vùng da dưới cánh tay hiệu quả.

Bạn hãy sử dụng 3 thìa dầu oliu kết hợp cùng 1 thìa đường. Thoa hỗn hợp này lên nách và duy trì trong khoảng 5 - 10 phút. Sử dụng nước ấm để làm sạch nách, tránh dùng nước lạnh sẽ khiến việc loại bỏ dầu khó khăn hơn.

Giảm thâm nách hiệu quả với dưa chuột

Dưa chuột cũng là loại quả xuất hiện nhiều trong các công thức làm đẹp nhờ thành phần vitamin C, E, khoáng chất và hàm lượng nước lớn. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng dưa chuột để giảm thâm vùng nách.

Cách thực hiện: Bạn cắt dưa chuột thành từng lát mỏng và đắp lên vùng da nách bị thâm trong khoảng 10 - 20 phút. Các dưỡng chất sẽ thẩm thấu qua da giúp cải thiện tình trạng xỉn màu và cấp ẩm giúp nách mềm mịn, sáng màu hơn.

Chanh và mật ong

Mật ong được biết là có công dụng trị thâm rất tốt. Khi kết hợp mật ong với chanh sẽ tạo ra một hỗn hợp vừa trị thâm vừa khử mùi rất hiệu quả.

Cách thực hiện: Pha chanh và mật ong theo tỉ lệ 1:1, trộn đều và thoa trải đều trên nách. Sau khoảng 20 phút, bạn chỉ cần rửa lại với nước sạch.

Chanh và muối

Hai loại nguyên liệu chanh và muối có tính sát khuẩn cao, không những vậy khi kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo ra một thành phần giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây mùi cũng như cải thiện thâm sạm vùng da nách.

Bạn chấm chanh vào muối và chà nhẹ trực tiếp lên nách hoặc có thể pha chanh và muối rồi chà hỗn hợp lên nách và chờ từ 5 đến 10 phút rồi rửa sạch lại.

Kem đánh răng

Kem đánh răng có nhiều thành phần có thể diệt khuẩn, nên ngăn tình trạng viêm hiệu quả, đồng thời cũng có thể khử mùi hôi nách.

Cách thực hiện: Làm sạch vùng da nách, khi khô thì thoa một lớp mỏng kem đánh răng lên rồi để khoảng 15 phút, lau sạch lại bằng nước ấm là được.

Phèn chua

Phèn chua cũng là nguyên liệu trị thâm nách phổ biến. Bạn có thể áp dụng cách trị thâm nách trong 3 ngày bằng phèn chua.

Cách thực hiện: Rang phèn chua trên chảo nóng sau đó tán thành bột. Sau khi tắm, rắc một ít bột phèn chua lên miếng bông gòn sau đó thoa đều lên da nách. Thực hiện đều đặn 1 lần/ngày.

Dầu hướng dương

Đây là nguyên liệu vừa làm sáng da và nuôi dưỡng sâu cho da. Bạn thoa trực tiếp dầu hướng dương lên vùng da thâm, sau 15 phút thì rửa sạch lại với nước. Dùng phương pháp này 1 lần/tuần.