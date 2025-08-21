Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sau
GĐXH - Chỉ cần dùng một số thực phẩm phổ biến có sẵn tại nhà là bạn có thể loại bỏ những vết thâm đen dưới nách, giúp nách sáng mịn lên rõ rệt.
Sử dụng Baking soda và nước hoa hồng
Nước hoa hồng được biết đến với tác dụng cấp ẩm, dưỡng da sáng mịn và làm se khít lỗ chân lông. Baking soda giúp tẩy tế bào chết, ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Khi kết hợp 2 thành phần này lại với nhau sẽ tạo nên hỗn hợp khử thâm và dưỡng da vừa an toàn vừa hiệu quả.
Hỗn hợp này sau khi trộn đều, bạn thoa lên da và massage trong khoảng 15 phút và rửa sạch lại với nước. Kiên trì sử dụng hỗn hợp khoảng 2 lần/ tuần bạn sẽ cảm nhận được sự khô thoáng, mềm mại và sáng mịn của vùng da dưới cánh tay.
Đánh bay nách thâm xỉn màu với dầu oliu
Dầu oliu vừa là nguyên liệu nấu ăn vừa là nguyên liệu có trong nhiều công thức làm đẹp, bao gồm trị thâm nách. Trong dầu oliu có chứa vitamin, chất chống oxy hóa, kháng viêm,… giúp tẩy sạch tế bào chết, ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và cải thiện tình trạng xỉn màu của vùng da dưới cánh tay hiệu quả.
Bạn hãy sử dụng 3 thìa dầu oliu kết hợp cùng 1 thìa đường. Thoa hỗn hợp này lên nách và duy trì trong khoảng 5 - 10 phút. Sử dụng nước ấm để làm sạch nách, tránh dùng nước lạnh sẽ khiến việc loại bỏ dầu khó khăn hơn.
Giảm thâm nách hiệu quả với dưa chuột
Dưa chuột cũng là loại quả xuất hiện nhiều trong các công thức làm đẹp nhờ thành phần vitamin C, E, khoáng chất và hàm lượng nước lớn. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng dưa chuột để giảm thâm vùng nách.
Cách thực hiện: Bạn cắt dưa chuột thành từng lát mỏng và đắp lên vùng da nách bị thâm trong khoảng 10 - 20 phút. Các dưỡng chất sẽ thẩm thấu qua da giúp cải thiện tình trạng xỉn màu và cấp ẩm giúp nách mềm mịn, sáng màu hơn.
Chanh và mật ong
Mật ong được biết là có công dụng trị thâm rất tốt. Khi kết hợp mật ong với chanh sẽ tạo ra một hỗn hợp vừa trị thâm vừa khử mùi rất hiệu quả.
Cách thực hiện: Pha chanh và mật ong theo tỉ lệ 1:1, trộn đều và thoa trải đều trên nách. Sau khoảng 20 phút, bạn chỉ cần rửa lại với nước sạch.
Chanh và muối
Hai loại nguyên liệu chanh và muối có tính sát khuẩn cao, không những vậy khi kết hợp chúng lại với nhau sẽ tạo ra một thành phần giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn gây mùi cũng như cải thiện thâm sạm vùng da nách.
Bạn chấm chanh vào muối và chà nhẹ trực tiếp lên nách hoặc có thể pha chanh và muối rồi chà hỗn hợp lên nách và chờ từ 5 đến 10 phút rồi rửa sạch lại.
Kem đánh răng
Kem đánh răng có nhiều thành phần có thể diệt khuẩn, nên ngăn tình trạng viêm hiệu quả, đồng thời cũng có thể khử mùi hôi nách.
Cách thực hiện: Làm sạch vùng da nách, khi khô thì thoa một lớp mỏng kem đánh răng lên rồi để khoảng 15 phút, lau sạch lại bằng nước ấm là được.
Phèn chua
Phèn chua cũng là nguyên liệu trị thâm nách phổ biến. Bạn có thể áp dụng cách trị thâm nách trong 3 ngày bằng phèn chua.
Cách thực hiện: Rang phèn chua trên chảo nóng sau đó tán thành bột. Sau khi tắm, rắc một ít bột phèn chua lên miếng bông gòn sau đó thoa đều lên da nách. Thực hiện đều đặn 1 lần/ngày.
Dầu hướng dương
Đây là nguyên liệu vừa làm sáng da và nuôi dưỡng sâu cho da. Bạn thoa trực tiếp dầu hướng dương lên vùng da thâm, sau 15 phút thì rửa sạch lại với nước. Dùng phương pháp này 1 lần/tuần.
Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màngChăm sóc da - 3 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.
Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn tóc nhanh dài, hãy dùng các cách sauĐẹp - 9 giờ trước
GĐXH - Tóc không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể. Nhiều mẹo dân gian như ủ tóc với dầu dừa, chuối, hay tinh dầu bưởi được truyền tai nhau với lời quảng cáo rằng có thể giúp tóc dài nhanh chóng.
Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuầnĐẹp - 13 giờ trước
Một gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.
Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40Đẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.
Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cướiThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.
Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếpThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.
Điều gì khiến Võ Hạ Trâm 'đẹp không góc chết' sau hai lần sinh nở?Chăm sóc da - 2 ngày trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm sau màn cover ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cùng ca sĩ Đông Hùng, visual của cô ngập tràn mạng xã hội suốt thời gian qua. Không chỉ hát hay, Võ Hạ Trâm còn đẹp cả da lẫn dáng.
Quỳnh Nga phô diễn bikini 'bỏng mắt', nhan sắc U40 khiến người hâm mộ ngỡ ngàngĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Quỳnh Nga "Cá sấu chúa" tiếp tục khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi diện bikini "bỏng mắt" bên bãi biển.
Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp ảnh áo tắm ở Hội AnThời trang - 3 ngày trước
Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Australia khoe dáng quyến rũ với bikini trên biển Hội An. Chất lượng thí sinh được đánh giá cao với hình thể săn chắc, khỏe khoắn.
Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mớiThời trang - 3 ngày trước
Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.
6 thói quen giúp giảm mỡ bụng sau tuổi 45Giảm cân
Sự thay đổi hormone, quá trình trao đổi chất chậm lại là nguyên nhân khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng eo, đặc biệt là với chị em sau tuổi 45. Để giảm mỡ bụng 'cứng đầu' này có thể chỉ cần thực hiện một số thói quen đơn giản.