Những điều đại kỵ khi bày hoa và đồ vật trên bàn thờ gây tổn hại phúc khí

Thắp hương - giá trị văn hóa kết nối người xưa và nay

Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong những sự kiện trọng đại, đặc biệt là trong các dịp giỗ chạp, lễ Tết.

Theo VTV, dâng hương đã trở thành phong tục, tập quán, nghi thức tâm linh mà hầu như mọi người dân Việt Nam đều biết đến. Nén hương đốt lên thể hiện những ước mong tốt đẹp của người nay cũng như là sự gắn kết giữa người nay và người xưa, giữa hiện tại và quá khứ. Trải qua nhiều thế kỷ, tục thắp và dâng hương đã đi vào đời sống văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam như một nét đẹp truyền thống, gần gũi, thiêng liêng.

Những đồ vật kiêng kỵ dâng trên bàn thờ kẻo tổn hại phúc khí

Không mang cành vàng lá ngọc đã cúng ở chùa về bàn thờ

Cành vàng lá ngọc, mặc dù không mang ý nghĩa thờ cúng trong phong thủy, nhưng thường được coi là vật phẩm trang trí, chỉ đơn thuần là để làm đẹp. Cành vàng lá ngọc, giống như các loại hoa giả trang trí khác, không phù hợp để trưng trên ban thờ. Nếu đã mua và mang về, nên hóa giải bằng cách đặt chúng lên ban thờ trong thời gian ngắn và không nên để lâu, đặc biệt là không nên để cả năm trên ban thờ để tránh làm ảnh hưởng đến không gian thờ cúng của gia đình.

Thông tin trên VTC News, theo các chuyên gia phong thủy và bậc thầy về lễ nghi, cành vàng lá ngọc được bán ở trước các đền, phủ, chùa chiền... cho khách thập phương bổ sung vào mâm lễ chỉ đơn thuần là vật trang trí, không phải là đồ cúng thực sự. Chúng chỉ có tác dụng làm đẹp mắt chứ không mang ý nghĩa thờ cúng sâu sắc.

Cành vàng lá ngọc, mặc dù không mang ý nghĩa thờ cúng trong phong thủy, nhưng thường được coi là vật phẩm trang trí, chỉ đơn thuần là để làm đẹp.

Trong khi đó, ban thờ gia tiên cần giữ sự trang nghiêm và thanh tịnh. Việc bày biện cành vàng lá ngọc, hoa giả hay bất kỳ vật phẩm không liên quan đến thờ cúng sẽ làm giảm không khí trang nghiêm và còn khiến ban thờ trông lộn xộn, kém thanh tịnh. Cành vàng lá ngọc rực rỡ phù hợp dâng ở với đền, phủ hơn là ban thờ ở nhà.

Không nên đặt chân hương vòng trên bàn thờ

Đây là một trong những đồ vật không nên để trên bàn thờ. Đặc biệt, tuyệt đối không tự tiện cắm chân hương vòng vào bát hương. Bởi vì từ xưa đến nay, chỉ những nơi đền chùa, đình, phủ mới cắm chân hương vòng.

Bên cạnh đó theo phong thủy, các loại đồ vật kim loại như lư đồng, chân nến, que sắt nếu cắm vào bát hương sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Do đó, vào dịp Tết Nguyên Đán, gia chủ nếu muốn thắp hương vòng thì nên đốt ở ngoài hoặc đặt trên đĩa, không cần cắm trực tiếp vào bát hương.

Không đặt đồ giả trên bàn thờ

Đồ giả ở đây có thể là hoa giả, quả giả và tiền giả. Theo quan niệm xưa, việc bày biện đồ giả trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên hay bất cứ một loại bàn thờ nào cũng sẽ phạm tội bất kính với bề trên. Điều này thể hiện thái độ không thành tâm, hời hợt của gia chủ trong việc chăm lo hương khói.

Đồ giả để được rất lâu, ít phải lau dọn, thậm chí nhiều gia đình còn để từ năm này qua năm khác và không thay mới. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng và tổn hại đến phúc khí của gia đình.

Sự thành tâm của con cháu không tính bằng những món vật phẩm đắt tiền, xa xỉ hay "mâm cao cỗ đầy" trong những ngày lễ Tết. Bởi vì hơn hết, điều quan trọng nhất trong thờ cúng chính là sự chu đáo, cẩn thận, dùng tất cả sự trân trọng và tôn kính dành cho thần Phật và ông bà gia tiên.

Theo quan niệm xưa, việc bày biện đồ giả trên bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên hay bất cứ một loại bàn thờ nào cũng sẽ phạm tội bất kính với bề trên.

Do đó, đồ vật kiêng kỵ đặt trên bàn thờ phải lưu ý trước tiên là đồ giả. Những đồ vật dâng lên bàn thờ phải là đồ thật, đẹp đẽ, trang nghiêm mới có thể nhận được sự phù hộ độ trì của tổ tiên. Đừng quá tiết kiệm cũng như ngại việc dọn dẹp, thay mới mà lựa chọn và bài trí đồ giả trên bàn thờ để tránh những tai ương không đáng có cho gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Vì sao không nên đặt hoa giả, cây giả và các loại hoa đại kỵ lên bàn thờ?

Cũng theo VTC News, theo các nhà tâm linh, hoa dùng trên bàn thờ nên là hoa tươi. Tuyệt đối không nên sử dụng các loại hoa giả như hoa nhựa, hoa vải để dâng cúng vì thiếu đi sự trang nhã, tươi mát.

Hoa cúng là một cách thể hiện sự thành kính, tấm lòng chân thật của con cháu đối với người đã khuất. Vì thế không nên dùng lễ vật giả để dâng lên bàn thờ. Hoa bày bàn thờ nên chọn loại có tên đẹp, hương thơm dễ chịu, hoa còn tươi và đang độ nở vừa tới.

Hoa sứ, hoa nhài: Dù đều là các loài hoa đẹp và thơm, nhưng chúng đều gắn liền với những câu chuyện dân gian gắn với điều không đứng đắn. Vì thế cũng không nên cắm loại hoa này lên bàn thờ.

Hoa ly: Hoa ly rất đẹp nhưng tên gọi lại mang ý nghĩa "ly tán", "chia ly" nên tốt nhất cũng không nên đặt trên bàn thờ để tránh ảnh hưởng tới quan hệ gia đình, dòng họ.

Hoa phù dung: Loại hoa này thường lụi tàn rất nhanh, lại thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày nên được xếp vào những loại hoa kiêng kị cho việc thờ cúng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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