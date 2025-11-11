Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

Tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã phát sóng, để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Linh (Lan Phương) sau khi bị Mỹ Anh (Phương Oanh) vạch trần bộ mặt "tiểu tam" vẫn nhắn tin hẹn Đăng (Doãn Quốc Đam) lên căn hộ của mình để nói rõ mọi chuyện và đó là màn kịch có chủ định để Mỹ Anh biết và cho đó là phép thử tình cảm của Đăng.

Mỹ Anh quyết định lên căn hộ của Linh để cho Linh biết rằng mình không sợ bất cứ phép thử nào của Linh. Trong khi Mỹ Anh đang rất tự tin thì không ngờ Đăng đã bấm chuông cửa nhà Linh. Đăng đã xuất hiện lúc này là minh chứng cho việc anh đã ngoại tình với Linh.

Mỹ Anh uất ức tát Đăng vì đã phản bội, lừa dối cô. Sau đó, Mỹ Anh chạy đi trong sự tức tưởi, đau đớn. Nhìn cảnh này, Linh vui sướng vì vở kịch gia đình hạnh phúc đã hạ màn, trong khi Đăng tức giận buông những lời trách móc Linh.

Mỹ Anh tát Đăng trong sự hả hê của "tiểu tam" Linh. Ảnh VTV

Mỹ Anh chạy đi trong vô định giữa trời mưa to, Đăng chạy xuống căn hộ nhà mình không thấy vợ, liền lao ra ngoài tìm nhưng không gặp. Mỹ Anh quá đau khổ và mệt mỏi, ngã xuống đường mà không thể đứng lên. Người đi đường đã đỡ Mỹ Anh lên rồi gọi cho Trúc Lam (Quỳnh Kool) và Kim Ngân (Việt Hoa) tới đưa về.

Mỹ Anh sụp đổ, tuyệt vọng bỏ đi giữa cơn mưa tầm tã, không còn biết mình là ai, ở đâu. Ảnh VTV

Không biết chị Mỹ Anh xảy ra chuyện gì, cả Trúc Lam và Kim Ngân đều rất lo lắng, đưa chị về nhà Trúc Lam để chăm sóc. Trong khi đó, Đăng không tìm thấy vợ, đứng khóc bất lực giữa trời mưa, không ngừng tự tát vào mặt mình, ân hận vì những gì đã xảy ra.

Sau khi không tìm thấy Mỹ Anh ở nhà bố vợ, Đăng chạy tới nhà Trúc Lam thì được biết Mỹ Anh đang ở đây. Mặc anh tha thiết xin vào gặp Mỹ Anh một chút nhưng Kim Ngân khéo léo từ chối. Mỹ Anh tháo nhẫn cưới, bật khóc trong vòng tay của Trúc Lam và Kim Ngân.

Mỹ Anh tháo chiếc nhẫn cưới, muốn kết thúc hôn nhân với người chồng phản bội. Ảnh VTV

Sau khi biết chuyện Đăng ngoại tình, Trúc Lam quá bức xúc, liền bị Kim Ngân kéo xuống cầu thang khu tập thể để nói chuyện. Trúc Lam tức vì Đăng và Linh cặp kè trước mũi Mỹ Anh. Ngân muốn hai đứa bây giờ phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho chị Mỹ Anh. Sáng hôm sau, Mỹ Anh sốt cao, được hai người em chăm sóc chu đáo.

Hai cô em sau khi bàn bạc đã trao đổi với chị Mỹ Anh, Trúc Lam nhận cơm nước và đưa đón bé Minh đi học, Kim Ngân nhận thay chị Mỹ Anh quản lý quán trà để chị có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Mỹ Anh đau khổ muốn ly hôn nhưng điều cô lo nhất là tương lai bé Minh sẽ ra sao. Ảnh VTV

"Suốt những năm qua, chị luôn cố gắng và bắt những người xung quanh phải cố gắng cùng mình, vì chị nghĩ là chỉ có cách đó thì mới có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Chị sai rồi đúng không?" - Mỹ Anh không ngừng khóc.

"Chị sẽ ly hôn nhưng chị không biết sẽ phải nói với Minh như thế nào, nói với bố như thế nào" - Mỹ Anh quyết ly hôn, nhưng lo cho bé Minh. Kim Ngân và Trúc Lam không biết làm gì để giúp chị Mỹ Anh chỉ biết động viên chị Mỹ Anh còn có bé Minh. Khi nhắc đến con trai, Mỹ Anh liền khóc nức nở.

Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h ngày 11/11 trên kênh VTV3.

