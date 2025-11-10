Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Sau khi tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" lên sóng, Phương Oanh trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả truyền hình. Trong phân cảnh đối chất với "tiểu tam" Linh (Lan Phương), diễn viên được nhận xét có màn thể hiện gây bất ngờ.

Cảnh hậu trường sau khi được hé lộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong cảnh trên sân thượng, sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên màn hình điện thoại, Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai) quỵ gối và bật khóc nức nở. Phương Oanh đã nhập vai đến mức cả ê-kíp không khỏi xúc động.

Xem clip hậu trường, nhiều khán giả bày tỏ sự thán phục với diễn xuất của cô. Cũng từ clip hậu trường này cho thấy, nữ diễn viên đã khóc thật, mắt sưng húp, chân bị chảy máu khi ngã quỵ giữa nền xi măng mà không hay biết vì quá nhập tâm. Nhân viên hậu trường sau đó đã tới giúp nữ diễn viên băng vết thương.

Phương Oanh khóc thật, mắt sưng húp trong một cảnh quay ở tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh VTV



Trên các diễn đàn phim Việt, nhiều khán giả để lại những bình luận khen ngợi với Phương Oanh: "Xem mà nổi hết da gà. Sao họ có thể diễn trước đông người mà nhập tâm giỏi thế nhỉ?", "Diễn viên chuyên nghiệp có khác, quay một phát ăn ngay", "Xem mà khóc theo luôn", "Đúng là vai diễn để đời của Phương Anh"...

Không chỉ ở sân thượng, cảnh đánh ghen của diễn viên Phương Oanh tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Sự phối hợp giữa Phương Oanh và nữ diễn viên thủ vai Linh (Lan Phương) cũng được khen ngợi vì độ "ăn ý" cao, dù cảnh quay đều đòi hỏi yêu cầu cao về diễn xuất cảm xúc nhưng cả hai nữ diễn viên giàu kinh nghiệm đều phối hợp nhịp nhàng.

Mỹ Anh dằn mặt Linh - phân đoạn Phương Oanh nhận rất nhiều lời khen từ khán giả. (Clip VTV)

Hậu trường cho thấy khi máy ngừng quay, cả hai vẫn trao nhau ánh mắt đồng cảm và vài phút chờ lấy lại hơi thở trước khi chuyển cảnh. Phương Oanh đã thể hiện sự mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh như tính cách vốn có của Mỹ Anh.

Diễn biến rất bất ngờ từ sự bình tĩnh, tới hung dữ ném vào mặt "tiểu tam" những lời đanh thép của Phương Oanh là một phân đoạn được nhiều người đánh giá xuất sắc và nhập tâm vào vai diễn cũng như thấu hiểu nổi đau của nhân vật.

Hậu trường một phân đoạn khác trong tập 39. (clip: VTV)

Với khán giả, phân đoạn này đã được xem là một trong những "đỉnh cảm xúc" của bộ phim tới lúc này, và hậu trường càng làm tăng sự thán phục với diễn xuất của diễn viên.

"Gió ngang khoảng trời xanh" đánh dấu màn tái xuất của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng từ phim "Quỳnh Búp Bê (2018)" đến các series gần hơn như Cô gái nhà người ta (2020) hay "Hương vị tình thân" (2021-2022). Lần trở lại của Phương Oanh tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả phim VTV.

