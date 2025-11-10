Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm
GĐXH - Trong tập 7 phim "Lằn ranh", Vinh đã cầu xin Khắc ra tay giúp đỡ nhưng bị từ chối, trong khi đó Triển báo cáo ông Sách nhiều dự án địa phương có dấu hiệu lợi ích nhóm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Lằn ranh", đường dây đánh bạc bị điều tra, Vinh lo lắng không yên, sợ sẽ sớm bị bắt. Như bị dồn đến đường cùng, Vinh cầu cứu Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, mong tìm được đường thoát thân. Nhưng Khắc lạnh lùng cắt đứt: “Tự làm thì tự chịu, đừng lôi tao vào”.
Nghe sếp lạnh nhạt từ chối, Vinh "quay xe" đe dọa: "Bây giờ em bị bắt chẳng ai được yên đâu. Em chỉ trốn theo thằng Viên là anh đủ phiền phức. Em đường cùng rồi, em chỉ muốn sống thôi. Anh phải cứu em đi".
Trong khi đó, gia đình Bùi Hằng Thu lại có không khí nhẹ nhàng với những màn đối đáp hài hước trong bữa sáng. Thu giành thời gian nấu bữa sáng cho chồng con, còn hứa về sớm để chuẩn bị đồ ăn. Điều đó khiến bố con Chấn rất vui.
Sắp tới, bố mẹ chồng của Thu sẽ chuyển tới sống cùng gia đình cô. Chấn nói với con gái điều quan trọng là khi ông bà nội về ở cùng, Thu có chịu về sớm nấu chè cho cả nhà hay không.
"Em chỉ sợ em về sớm ông bà chỉ bắt ngồi một chỗ tẩm bổ không phải làm gì cả để sinh thêm cháu, còn chuyện nấu nướng nội trợ đương nhiên em phải đảm đương rồi" - Thu đáp lại.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Sách than phiền về sự mệt mỏi của công việc hiện tại. "Họp nhiều, bàn nhiều, quyết ít, mệt mỏi lắm" - ông Sách nói. Tuy đã chuyển công tác làm Phó Bí thư tỉnh ủy nhưng ông vẫn quan tâm tới nhiều công việc của Ủy ban.
Triển đã tiếp tục báo cáo với ông Sách về tình hình các dự án vướng mắc trong tỉnh. Dự án Trinh Tam và tòa nhà Nam Đông vẫn gặp vấn đề khó ở khâu thanh tra và cấp sổ, trong khi dự án Đông Phong bị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.
Chủ tịch tỉnh Thủy giờ mới có chỉ đạo mới giải quyết vấn đề cho các dự án khiến ông Sách cũng bất ngờ. Ông Sách được coi là người mở đường cho nhiều dự án đô thị mới của địa phương. Điều đó khiến ông không thể tránh khỏi không liên quan tới một số doanh nghiệp, nhóm lợi ích.
Tập 7 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 10/11. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.
GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.
GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.
GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.
GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.
GĐXH - NSƯT Lan Anh đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm thầy trò với NSND Trung Kiên. Nữ ca sĩ tiết lộ chị từng được thầy cho tiền khi khó khăn và luôn hỗ trợ chị trong sự nghiệp.
GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", biết được Nghiêm cố tình đòi hỏi Đức 600 triệu, Ngân nói thẳng với chồng nên cân nhắc kiện Đức vì có thể tự đẩy mình vào rắc rối.
GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.
GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.
