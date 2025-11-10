Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Lằn ranh", đường dây đánh bạc bị điều tra, Vinh lo lắng không yên, sợ sẽ sớm bị bắt. Như bị dồn đến đường cùng, Vinh cầu cứu Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, mong tìm được đường thoát thân. Nhưng Khắc lạnh lùng cắt đứt: “Tự làm thì tự chịu, đừng lôi tao vào”.

Nghe sếp lạnh nhạt từ chối, Vinh "quay xe" đe dọa: "Bây giờ em bị bắt chẳng ai được yên đâu. Em chỉ trốn theo thằng Viên là anh đủ phiền phức. Em đường cùng rồi, em chỉ muốn sống thôi. Anh phải cứu em đi".

Vinh tìm tới Khắc để cầu xin sự giúp đỡ nhưng nhân lại là lời từ chối phũ phàng. Ảnh VTV

Trong khi đó, gia đình Bùi Hằng Thu lại có không khí nhẹ nhàng với những màn đối đáp hài hước trong bữa sáng. Thu giành thời gian nấu bữa sáng cho chồng con, còn hứa về sớm để chuẩn bị đồ ăn. Điều đó khiến bố con Chấn rất vui.



Sắp tới, bố mẹ chồng của Thu sẽ chuyển tới sống cùng gia đình cô. Chấn nói với con gái điều quan trọng là khi ông bà nội về ở cùng, Thu có chịu về sớm nấu chè cho cả nhà hay không.

"Em chỉ sợ em về sớm ông bà chỉ bắt ngồi một chỗ tẩm bổ không phải làm gì cả để sinh thêm cháu, còn chuyện nấu nướng nội trợ đương nhiên em phải đảm đương rồi" - Thu đáp lại.

Bùi Hằng Thu xuất hiện tâm trạng khi chồng con muốn có thêm em bé. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Sách than phiền về sự mệt mỏi của công việc hiện tại. "Họp nhiều, bàn nhiều, quyết ít, mệt mỏi lắm" - ông Sách nói. Tuy đã chuyển công tác làm Phó Bí thư tỉnh ủy nhưng ông vẫn quan tâm tới nhiều công việc của Ủy ban.

Triển đã tiếp tục báo cáo với ông Sách về tình hình các dự án vướng mắc trong tỉnh. Dự án Trinh Tam và tòa nhà Nam Đông vẫn gặp vấn đề khó ở khâu thanh tra và cấp sổ, trong khi dự án Đông Phong bị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Triển báo cáo ông Sách biết việc nhiều dự án của địa phương đang có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Ảnh VTV

Chủ tịch tỉnh Thủy giờ mới có chỉ đạo mới giải quyết vấn đề cho các dự án khiến ông Sách cũng bất ngờ. Ông Sách được coi là người mở đường cho nhiều dự án đô thị mới của địa phương. Điều đó khiến ông không thể tránh khỏi không liên quan tới một số doanh nghiệp, nhóm lợi ích.

Tập 7 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 10/11. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

