Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

Thứ hai, 16:35 10/11/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 7 phim "Lằn ranh", Vinh đã cầu xin Khắc ra tay giúp đỡ nhưng bị từ chối, trong khi đó Triển báo cáo ông Sách nhiều dự án địa phương có dấu hiệu lợi ích nhóm.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 "Lằn ranh", đường dây đánh bạc bị điều tra, Vinh lo lắng không yên, sợ sẽ sớm bị bắt. Như bị dồn đến đường cùng, Vinh cầu cứu Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, mong tìm được đường thoát thân. Nhưng Khắc lạnh lùng cắt đứt: “Tự làm thì tự chịu, đừng lôi tao vào”.

Nghe sếp lạnh nhạt từ chối, Vinh "quay xe" đe dọa: "Bây giờ em bị bắt chẳng ai được yên đâu. Em chỉ trốn theo thằng Viên là anh đủ phiền phức. Em đường cùng rồi, em chỉ muốn sống thôi. Anh phải cứu em đi".

Phó bí thư tỉnh Sách bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm - Ảnh 1.

Vinh tìm tới Khắc để cầu xin sự giúp đỡ nhưng nhân lại là lời từ chối phũ phàng. Ảnh VTV

Trong khi đó, gia đình Bùi Hằng Thu lại có không khí nhẹ nhàng với những màn đối đáp hài hước trong bữa sáng. Thu giành thời gian nấu bữa sáng cho chồng con, còn hứa về sớm để chuẩn bị đồ ăn. Điều đó khiến bố con Chấn rất vui.

Sắp tới, bố mẹ chồng của Thu sẽ chuyển tới sống cùng gia đình cô. Chấn nói với con gái điều quan trọng là khi ông bà nội về ở cùng, Thu có chịu về sớm nấu chè cho cả nhà hay không.

"Em chỉ sợ em về sớm ông bà chỉ bắt ngồi một chỗ tẩm bổ không phải làm gì cả để sinh thêm cháu, còn chuyện nấu nướng nội trợ đương nhiên em phải đảm đương rồi" - Thu đáp lại.

Phó bí thư tỉnh Sách bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm - Ảnh 2.

Bùi Hằng Thu xuất hiện tâm trạng khi chồng con muốn có thêm em bé. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Sách than phiền về sự mệt mỏi của công việc hiện tại. "Họp nhiều, bàn nhiều, quyết ít, mệt mỏi lắm" - ông Sách nói. Tuy đã chuyển công tác làm Phó Bí thư tỉnh ủy nhưng ông vẫn quan tâm tới nhiều công việc của Ủy ban.

Triển đã tiếp tục báo cáo với ông Sách về tình hình các dự án vướng mắc trong tỉnh. Dự án Trinh Tam và tòa nhà Nam Đông vẫn gặp vấn đề khó ở khâu thanh tra và cấp sổ, trong khi dự án Đông Phong bị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường.

Phó bí thư tỉnh Sách bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm - Ảnh 3.

Triển báo cáo ông Sách biết việc nhiều dự án của địa phương đang có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Ảnh VTV

Chủ tịch tỉnh Thủy giờ mới có chỉ đạo mới giải quyết vấn đề cho các dự án khiến ông Sách cũng bất ngờ. Ông Sách được coi là người mở đường cho nhiều dự án đô thị mới của địa phương. Điều đó khiến ông không thể tránh khỏi không liên quan tới một số doanh nghiệp, nhóm lợi ích.

Tập 7 phim "Lằn ranh" sẽ được phát sóng trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối 10/11. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Lằn ranh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Phó bí thư tỉnh Sách bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm - Ảnh 4.Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

GĐXH - Clip hậu trường cho thấy diễn xuất đỉnh cao của Phương Oanh tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh".

Phó bí thư tỉnh Sách bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm - Ảnh 5.Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

GĐXH - "Đấu trường thông thái" - Gameshow trí tuệ hoàn toàn mới sắp đổ bộ VTV3 - tìm kiếm người chơi cho đợt ghi hình vào các ngày 16 - 18/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Phó bí thư tỉnh Sách bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm - Ảnh 6.Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.


T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

Gameshow VTV 'Đấu trường thông thái' giải thưởng tới 200 triệu đang tìm người chơi

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Ca sĩ Dương Ngọc Thái ăn chay trường suốt 6 năm, tuổi U50 sống khỏe mạnh giàu có và an yên

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Cùng chuyên mục

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ điều chưa từng xuất hiện trong phim huyền sử có NSND Tự Long tham gia

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Johnny Trí Nguyễn đã có những tiết lộ thú vị và gây tò mò về bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh". Được biết, phim này có sự tham gia của NSND Tự Long.

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh trước "tiểu tam" Linh, Mỹ Anh đã thể hiện sự yếu đuối khi bật khóc trước Trúc Lam và Kim Ngân, tự trách móc bản thân.

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Lạng Sơn xuất sắc giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thí sinh Đoàn Gia Khánh đến từ Lạng Sơn với 290 điểm đã giành được vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" tuần này.

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

SOOBIN dùng đặc quyền để cứu các thành viên Tân binh toàn năng bị 'đóng băng'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trước việc 3 thành viên bị "đóng băng" ở tập trước và sẽ phải đối mặt với 2 nhóm nhạc quốc tế xuất sắc, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã lựa chọn đặc quyền nhằm giảm thử thách để cứu các thành viên.

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.

Kỷ niệm xúc động của NSƯT Lan Anh với người thầy - NSND Trung Kiên

Kỷ niệm xúc động của NSƯT Lan Anh với người thầy - NSND Trung Kiên

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - NSƯT Lan Anh đã có những chia sẻ xúc động về tình cảm thầy trò với NSND Trung Kiên. Nữ ca sĩ tiết lộ chị từng được thầy cho tiền khi khó khăn và luôn hỗ trợ chị trong sự nghiệp.

Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Tối nay (7/11), người dân Thủ đô sẽ 'mãn nhãn' với 'bữa tiệc' nghệ thuật Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Tối nay (7/11), Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 chính thức khai mạc vào lúc 20h tại Hoàng thành Thăng Long, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm sắc màu văn hóa Thủ đô.

Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ Đức

Nghiêm đòi bồi thường danh dự 600 triệu, Ngân và Viễn bắt tay bảo vệ Đức

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", biết được Nghiêm cố tình đòi hỏi Đức 600 triệu, Ngân nói thẳng với chồng nên cân nhắc kiện Đức vì có thể tự đẩy mình vào rắc rối.

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 19 "Cách em 1 milimet", Nghiêm bị đánh nhập viện nên muốn pháp luật xử lý Đức, trong khi đó Chiến "đo" và Thư "ống bơ" quyết bắt Biên phải lộ diện.

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh mới đây đã trổ tài lẻ khi vừa nghe Hòa Minzy hát "Bắc Bling" vừa vẽ tranh về cô gái vùng quan họ Kinh Bắc.

Xem nhiều

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 20 "Cách em 1 milimet", Nghiêm tự tin khi cho rằng mình sẽ "tống tiền" được Đức và không ai dám làm gì, nhưng Ngân đã xem được đoạn clip chồng giở trò đồi bại với cô gái trẻ.

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Nghe Hòa Minzy hát live 'Bắc Bling', Diệp Lâm Anh trổ tài hội họa khiến ai xem cũng khen ngợi

Xem - nghe - đọc
Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Xem - nghe - đọc
Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Nghiêm bị đánh nên quyết kiện Đức, Thư 'ống bơ' khiến Biên phải lộ diện

Xem - nghe - đọc
Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?

Linh (Lan Phương) 'cưỡng hôn' Đăng (Doãn Quốc Đam), bị bắt quả tang?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top