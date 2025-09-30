Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Trong trích đoạn giới thiệu tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi nhận đơn ly hôn từ Toàn (Tô Dũng), Trúc Lam (Quỳnh Kool) nhanh chóng thay đổi vẻ bề ngoài như một tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. Cậu đồng nghiệp Lâm cũng tỏ ra bất ngờ, thắc mắc về chuyện chị đồng nghiệp bỗng dưng thay đổi một cách "chóng mặt". Trúc Lam tỏ ra điều này là bình thường, cô cho rằng "thay đổi cũng có sao đâu".

Lâm nhận xét phong cách mới rất hợp với Lam nhưng không giống cô. "Người ta tự thay đổi khi đã thấy cũ, mà cũ là vì không còn thấy mình trong đó nữa" - Lâm nói khiến Trúc Lam trào nước mắt.

Trúc Lam thay đổi bề ngoài để quên đi mọi chuyện đã qua về hôn nhân. Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân (Việt Hoa) và Mỹ Anh (Phương Oanh) quyết định gặp Toàn (Tô Dũng) để khuyên nhủ nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân cho Trúc Lam. Ngân thẳng thắn bày tỏ rằng cứ nghĩ Toàn sẽ ngăn cản được sự trẻ con nông nổi của Trúc Lam, nhưng lại thành ra sự việc đổ vỡ như vậy.

Toàn bình tĩnh đáp: "Lần này không phải là nông nổi trẻ con nữa đâu, lần này là mong muốn thực sự của Lam".

Mỹ Anh và Kim Ngân tìm gặp Toàn để khuyên, nhưng lần này khó có thể thành công. Mỹ Anh nói việc mất con khiến Trúc Lam thay đổi, bất ổn từ tâm lý và cảm xúc đều lạ thường nên khuyên hai người chậm lại một nhịp, để bình tĩnh nói chuyện. Kim Ngân cho rằng hai người nên cố thêm một chút thì mọi chuyện sẽ khác.

Toàn giải thích đã cố gắng làm tất cả như lời khuyên của 2 người, nhưng khi ký đơn, tâm lý của anh hoàn toàn bình thường và cho rằng chính mình là nguyên nhân khiến Trúc Lam không hạnh phúc. "Nếu không phải cuộc hôn nhân này, mà với một người khác thì biết đâu Lam vui và hạnh phúc thì sao" - Toàn nói trong buồn bã.

Công việc của Đăng thuận lợi khi được chồng của Sương chấp thuận hợp tác. Trong khi đó, Đăng (Doãn Quốc Đam) tự tin trình bày ý tưởng làm chương trình với chồng của Sương và bất ngờ khi nhận được lời đề nghị hợp tác nhanh chóng. Chồng Sương thậm chí còn nói Đăng không cần phải quan tâm tới đối tác trước đó là Lợi Hà. Chồng của Sương sẽ giải quyết mọi việc với Lợi Hà và chấp thuận việc Đăng triển khai theo ý tưởng trước đó và lên dự toán về kinh phí.

