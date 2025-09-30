Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'
GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.
Tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trên du thuyền sang trọng, Kim Ngân (Việt Hoa) tiếp tục trải qua những giây phút ngọt ngào với Trường (Denis Đặng) "Tổng tài" chủ du thuyền. Nhìn trời mưa, Kim Ngân muốn trở về cảm giác tắm mưa hồi bé. Cô diện nguyên bộ đầm chạy ra tắm mưa.
Hình ảnh "nàng thơ" trong lòng mình tắm mưa đã khiến Trường chủ động bước tới trao cho Kim Ngân nụ hôn đầy lãng mạn dưới mưa.
Sau khoảnh khắc chìm vào nụ hôn của Trường, Kim Ngân ngại ngùng trở về phòng trước. Cậu nhân viên phục vụ mang trà ầm tới cho Kim Ngân, buột miệng cho biết đây là phòng sếp Trường chuyên sử dụng để mời khách. Điều này khiến cô nàng suy nghĩ và hụt hẫng.
Không thấy Kim Ngân lên ăn tối, Trường đã chủ động bấm chuông cửa phòng và khá bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của cô. Kim Ngân cho biết ngày mai về đất liền, cô sẽ tiếp tục công việc của mình. Còn Trường nói anh sẽ tiếp tục hành trình trên chiếc du thuyền lớn hơn tới 4 nước châu Á.
"Anh thì em thấy đấy, luôn cô độc trên mọi hành trình, còn vé mời luôn sẵn sàng để chờ em" - Trường ngỏ lời. Kim Ngân tâm sự về bản thân mình chỉ là một cô nhân viên bán hàng, ước mơ ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày và có đủ sức khoẻ để chinh phục những khách hàng giàu có như Trường. Kim Ngân từ chối lời mời này và gửi lời cảm ơn vì Trường đã đối đãi rất tử tế. Tuy nhiên, cô muốn tự chi trả căn phòng này.
Trường không muốn chia tay nên đã ôm cô thật chặt: "Nhớ giữ liên lạc với nhau được không?". Tuy nhiên, Kim Ngân tiếp tục từ chối: "Những gì xảy ra ở biển, hãy cứ để nó ở lại với đại dương đi". Đến tận khi về nhà, Kim Ngân vẫn ngắm lại các bức ảnh chung và nhớ về Trường. Nhưng sau đó, lời nói của cậu nhân viên lại giúp cô tỉnh táo, tin tưởng quyết định đúng đắn của mình.
Trong khi đó, để tránh phải về nhà ăn cơm với chồng, Trúc Lam (Quỳnh Kool) đi ăn mừng sinh nhật đồng nghiệp. Cô uống hết mình, khiến đồng nghiệp bất ngờ. Khi nói về hôn nhân, Trúc Lam thổ lộ với mọi người trong phòng: "Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu".
Toàn (Tô Dũng) ở nhà làm món mì xào bò mà vợ yêu thích và ngồi chờ mà chưa thấy vợ về. Nhắn tin không được hồi đáp, Toàn gọi điện cho Trúc Lam thì cô nói chuyện qua loa rồi đưa máy nhờ cậu đồng nghiệp Lâm nghe máy hộ.
Sau tiệc sinh nhật, Trúc Lam say bí tỉ. Nhờ Lâm cho địa chỉ, Toàn đã đến tận nơi đón vợ. Dù miệng quát vì vợ không chịu về, muốn đi hát nhưng Toàn vẫn đội mũ bảo hiểm cho vợ, rồi cởi áo sơ mi buộc vợ vào người mình, tránh bị ngã.
Trên đường về, Trúc Lam say nên đã nói rất nhiều điều khiến Toàn đau lòng: "Em không muốn về nhà đâu. Em không muốn nhìn thấy anh ở trong căn nhà đó đâu"... Toàn cõng vợ lên nhà, lau mặt, chăm sóc vợ. Đến khi Trúc Lam ngủ thiếp đi, Toàn nhớ lại những lời vợ vừa nói khi nãy trong cơn say. Anh không thể ngủ, đã quyết định viết đơn ly hôn để giải thoát cho vợ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trúc Lam uống cốc nước chanh do chồng chuẩn bị, nhưng ngay cạnh đó, Toàn để lại tờ đơn ly hôn. Dù Trúc Lam từng đề nghị ly hôn trước nhưng cô vẫn rất ngỡ ngàng khi nhận tờ đơn này từ chồng.
Sau khi viết đơn ly hôn, Toàn báo cáo sếp xung phong lên đường đi thường trú ở Tây Nguyên.
Tập 23 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 30/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hônXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.
NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH – Ca sĩ Hiền Anh "Sao Mai" vừa ra mắt album "Duyên 7", mang thông điệp tri ân và thiện nguyện. Chương trình kết hợp âm nhạc và thiền ca, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.
Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.
Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.
Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Vietnam's Next Top Model", giám khảo đã mang đến thử thách quay video clip để tìm ra người tiếp tục với cuộc thi và sắp tới là đêm chung kết.
Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
Nhà sản xuất Mega GS vừa công bố poster chính thức bộ phim "Nhà ma xó", mang đến một ấn tượng thị giác mạnh mẽ, vừa gợi mở sự tò mò vừa khắc họa rõ rệt màu sắc tâm linh với sự quy tụ của dàn diễn viên thực lực hùng hậu.
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.
Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hoảng hốt khi đối diện với thử thách leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bốXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.
'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố Biên trở về nhà nhưng cũng từ đó hé lộ chuyện đáng sợ của bố mẹ khiến Biên sụp đổ.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.