Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trên du thuyền sang trọng, Kim Ngân (Việt Hoa) tiếp tục trải qua những giây phút ngọt ngào với Trường (Denis Đặng) "Tổng tài" chủ du thuyền. Nhìn trời mưa, Kim Ngân muốn trở về cảm giác tắm mưa hồi bé. Cô diện nguyên bộ đầm chạy ra tắm mưa.

Hình ảnh "nàng thơ" trong lòng mình tắm mưa đã khiến Trường chủ động bước tới trao cho Kim Ngân nụ hôn đầy lãng mạn dưới mưa.



Sau khoảnh khắc chìm vào nụ hôn của Trường, Kim Ngân ngại ngùng trở về phòng trước. Cậu nhân viên phục vụ mang trà ầm tới cho Kim Ngân, buột miệng cho biết đây là phòng sếp Trường chuyên sử dụng để mời khách. Điều này khiến cô nàng suy nghĩ và hụt hẫng.

Nụ hôn ngọt ngào dưới mưa giữa Trường và Kim Ngân. Ảnh VTV

Không thấy Kim Ngân lên ăn tối, Trường đã chủ động bấm chuông cửa phòng và khá bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của cô. Kim Ngân cho biết ngày mai về đất liền, cô sẽ tiếp tục công việc của mình. Còn Trường nói anh sẽ tiếp tục hành trình trên chiếc du thuyền lớn hơn tới 4 nước châu Á.



"Anh thì em thấy đấy, luôn cô độc trên mọi hành trình, còn vé mời luôn sẵn sàng để chờ em" - Trường ngỏ lời. Kim Ngân tâm sự về bản thân mình chỉ là một cô nhân viên bán hàng, ước mơ ngủ đủ 7 tiếng mỗi ngày và có đủ sức khoẻ để chinh phục những khách hàng giàu có như Trường. Kim Ngân từ chối lời mời này và gửi lời cảm ơn vì Trường đã đối đãi rất tử tế. Tuy nhiên, cô muốn tự chi trả căn phòng này.

Trường không muốn chia tay nên đã ôm cô thật chặt: "Nhớ giữ liên lạc với nhau được không?". Tuy nhiên, Kim Ngân tiếp tục từ chối: "Những gì xảy ra ở biển, hãy cứ để nó ở lại với đại dương đi". Đến tận khi về nhà, Kim Ngân vẫn ngắm lại các bức ảnh chung và nhớ về Trường. Nhưng sau đó, lời nói của cậu nhân viên lại giúp cô tỉnh táo, tin tưởng quyết định đúng đắn của mình.

Trường níu kéo, nhưng Kim Ngân tỏ ra dứt khoát không muốn tiếp tục chuyện tình cảm. Ảnh VTV

Trong khi đó, để tránh phải về nhà ăn cơm với chồng, Trúc Lam (Quỳnh Kool) đi ăn mừng sinh nhật đồng nghiệp. Cô uống hết mình, khiến đồng nghiệp bất ngờ. Khi nói về hôn nhân, Trúc Lam thổ lộ với mọi người trong phòng: "Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu".



Toàn (Tô Dũng) ở nhà làm món mì xào bò mà vợ yêu thích và ngồi chờ mà chưa thấy vợ về. Nhắn tin không được hồi đáp, Toàn gọi điện cho Trúc Lam thì cô nói chuyện qua loa rồi đưa máy nhờ cậu đồng nghiệp Lâm nghe máy hộ.

Sau tiệc sinh nhật, Trúc Lam say bí tỉ. Nhờ Lâm cho địa chỉ, Toàn đã đến tận nơi đón vợ. Dù miệng quát vì vợ không chịu về, muốn đi hát nhưng Toàn vẫn đội mũ bảo hiểm cho vợ, rồi cởi áo sơ mi buộc vợ vào người mình, tránh bị ngã.

Toàn đến đón Trúc Lam và suốt chặng đường đi nghe những lời tổn thương của vợ trong lúc say. Ảnh VTV

Trên đường về, Trúc Lam say nên đã nói rất nhiều điều khiến Toàn đau lòng: "Em không muốn về nhà đâu. Em không muốn nhìn thấy anh ở trong căn nhà đó đâu"... Toàn cõng vợ lên nhà, lau mặt, chăm sóc vợ. Đến khi Trúc Lam ngủ thiếp đi, Toàn nhớ lại những lời vợ vừa nói khi nãy trong cơn say. Anh không thể ngủ, đã quyết định viết đơn ly hôn để giải thoát cho vợ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trúc Lam uống cốc nước chanh do chồng chuẩn bị, nhưng ngay cạnh đó, Toàn để lại tờ đơn ly hôn. Dù Trúc Lam từng đề nghị ly hôn trước nhưng cô vẫn rất ngỡ ngàng khi nhận tờ đơn này từ chồng.

Sau khi viết đơn ly hôn, Toàn báo cáo sếp xung phong lên đường đi thường trú ở Tây Nguyên.

Trúc Lam bất ngờ khi nhận được tờ đơn xin ly hôn từ Toàn. Ảnh VTV

Tập 23 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 30/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

