Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'
GĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.
Trong tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng, các chiến sĩ nhập vai có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với đội cảnh khuyển đến từ Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những màn trình diễn kỹ thuật của cảnh khuyển, các nghệ sĩ không giấu nổi sự thích thú, liên tục trầm trồ trước sự nhanh nhẹn, chính xác và khả năng phối hợp ăn ý tuyệt đối của cảnh khuyển cùng huấn luyện viên.
Trong nhiệm vụ thực chiến ở tập 10, các chiến sĩ nhập vai tham gia vào cuộc truy quét khủng bố đầy nguy hiểm, kịch tính. “Được ngồi trên chiếc xe bọc thép của lực lượng công an nhân dân, đó là một cảm giác oai phong lẫm liệt, anh hùng lắm. Giống như trong những bộ phim bom tấn vậy” - Song Luân hào hứng chia sẻ.
Cơn mưa xối xả bất ngờ ập xuống thao trường, biến đất thành bùn lầy, áo giáp nặng trĩu, từng bước chân như muốn ghì chặt xuống mặt đất. Thế nhưng, tinh thần thép của người chiến sĩ vẫn kiên cường, biến khó khăn thành động lực tiến lên.
Kết thúc buổi diễn tập thực binh, Đại úy Nguyễn Đức Duân khẳng định các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nguyễn Hoàng Long được vinh danh “Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc”, còn Quốc Thiên nhận danh hiệu “Chiến đấu viên xuất sắc nhất”. Cả hai được Đại tá Triệu Văn Minh trao tặng huy hiệu danh dự, phần thưởng cho bản lĩnh, sự chính xác và tinh thần đồng đội vững vàng.
Tập 10 khép lại với Lễ tổng kết công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện Chiến sĩ quả cảm 2025 dành cho các nghệ sĩ tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Cầm trên tay phần thưởng, Kiều Minh Tuấn xúc động chia sẻ: “Món quà đặc biệt. Tôi rất trân quý chiếc cúp này của Trung tâm huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động”. Với Lê Dương Bảo Lâm, kỷ vật lại mang giá trị vô giá về tinh thần và là điều nam nghệ sĩ muốn tự hào khoe với con cháu.
Tại lễ vinh danh, bộ ba nghệ sĩ có thành tích xuất sắc nhất trong từng nội dung huấn luyện được xướng tên: Kiều Minh Tuấn với danh hiệu “Bắn súng xuất sắc nhất”, Phan Mạnh Quỳnh với “Kỹ chiến thuật tác chiến xuất sắc nhất” và Hưng Nguyễn với “Kỹ năng võ thuật xuất sắc nhất”.
Khoảnh khắc chia tay cũng là lúc nhiều nghệ sĩ không kìm nổi cảm xúc. Chặng hành trình tại Trung tâm huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố đúng nghĩa "Lò luyện thép" đã mang đến rất nhiều thử thách khắc nghiệt cho các chiến sĩ nhập vai.
