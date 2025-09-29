Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nguyễn Hoàng Long nhận danh hiệu 'Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc'

Thứ hai, 10:51 29/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" ghi dấu ấn tượng và cảm xúc của các chiến sĩ nhập vai khi hành trình tại “Lò luyện thép” đã khép lại.

Trong tập 10 "Chiến sĩ quả cảm" đã được phát sóng, các chiến sĩ nhập vai có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với đội cảnh khuyển đến từ Trung tâm huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những màn trình diễn kỹ thuật của cảnh khuyển, các nghệ sĩ không giấu nổi sự thích thú, liên tục trầm trồ trước sự nhanh nhẹn, chính xác và khả năng phối hợp ăn ý tuyệt đối của cảnh khuyển cùng huấn luyện viên.

Chiến sĩ quả cảm - Tập 10: Chia tay &quot;lò luyện thép&quot; - Ảnh 1.

Các chiến sĩ nhập vai ấn tượng với màn trình diễn của cảnh khuyến. Ảnh VTV

Trong nhiệm vụ thực chiến ở tập 10, các chiến sĩ nhập vai tham gia vào cuộc truy quét khủng bố đầy nguy hiểm, kịch tính. “Được ngồi trên chiếc xe bọc thép của lực lượng công an nhân dân, đó là một cảm giác oai phong lẫm liệt, anh hùng lắm. Giống như trong những bộ phim bom tấn vậy” - Song Luân hào hứng chia sẻ. 

Cơn mưa xối xả bất ngờ ập xuống thao trường, biến đất thành bùn lầy, áo giáp nặng trĩu, từng bước chân như muốn ghì chặt xuống mặt đất. Thế nhưng, tinh thần thép của người chiến sĩ vẫn kiên cường, biến khó khăn thành động lực tiến lên.

Chiến sĩ quả cảm - Tập 10: Chia tay &quot;lò luyện thép&quot; - Ảnh 5.

Các chiến sĩ nhập vai tham gia nhiệm vụ diễn tập truy quét khủng bố ẩn náu trong khu nhà hoang. Ảnh VTV

Kết thúc buổi diễn tập thực binh, Đại úy Nguyễn Đức Duân khẳng định các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nguyễn Hoàng Long được vinh danh “Xạ thủ bắn tỉa xuất sắc”, còn Quốc Thiên nhận danh hiệu “Chiến đấu viên xuất sắc nhất”. Cả hai được Đại tá Triệu Văn Minh trao tặng huy hiệu danh dự, phần thưởng cho bản lĩnh, sự chính xác và tinh thần đồng đội vững vàng.

Chiến sĩ quả cảm - Tập 10: Chia tay &quot;lò luyện thép&quot; - Ảnh 7.

Các chiến sĩ nhập vai xuất sắc được trao tặng huy hiệu danh dự. Ảnh VTV

Tập 10 khép lại với Lễ tổng kết công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện Chiến sĩ quả cảm 2025 dành cho các nghệ sĩ tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Cầm trên tay phần thưởng, Kiều Minh Tuấn xúc động chia sẻ: “Món quà đặc biệt. Tôi rất trân quý chiếc cúp này của Trung tâm huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động”. Với Lê Dương Bảo Lâm, kỷ vật lại mang giá trị vô giá về tinh thần và là điều nam nghệ sĩ muốn tự hào khoe với con cháu.

Tại lễ vinh danh, bộ ba nghệ sĩ có thành tích xuất sắc nhất trong từng nội dung huấn luyện được xướng tên: Kiều Minh Tuấn với danh hiệu “Bắn súng xuất sắc nhất”, Phan Mạnh Quỳnh với “Kỹ chiến thuật tác chiến xuất sắc nhất” và Hưng Nguyễn với “Kỹ năng võ thuật xuất sắc nhất”.

Chiến sĩ quả cảm - Tập 10: Chia tay &quot;lò luyện thép&quot; - Ảnh 9.

Hưng Nguyễn, Kiều Minh Tuấn và Phan Mạnh Quỳnh được vinh danh với các thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện. Ảnh VTV

Khoảnh khắc chia tay cũng là lúc nhiều nghệ sĩ không kìm nổi cảm xúc. Chặng hành trình tại Trung tâm huấn luyện quốc gia về Phòng, chống khủng bố đúng nghĩa "Lò luyện thép" đã mang đến rất nhiều thử thách khắc nghiệt cho các chiến sĩ nhập vai. 

Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong "Chiến sĩ quả cảm"Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'

GĐXH - Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hoảng hốt khi đối diện với thử thách leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm".



T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'

Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'

Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

Cùng chuyên mục

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam thay đổi bề ngoài sau khi nhận được đơn xin ly hôn từ chồng, Mỹ Anh và Kim Ngân bất lực khi nghe Toàn tâm sự lý do muốn chia tay vợ.

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Sau nụ hôn lãng mạn dưới mưa, Kim Ngân lạnh lùng khước từ 'Tổng tài'

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khước từ "Tổng tài" dù trước đó hai người đã rất lãng mạn bên nhau.

NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'

NSND Đức Long chúc mừng Hiền Anh 'Sao Mai' ra mắt album 'Duyên 7'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH – Ca sĩ Hiền Anh "Sao Mai" vừa ra mắt album "Duyên 7", mang thông điệp tri ân và thiện nguyện. Chương trình kết hợp âm nhạc và thiền ca, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng

Hôm nay, 'Mưa đỏ' rời rạp với kỷ lục doanh thu hơn 713 tỷ đồng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" chính thức rời rạp từ ngày 29/9, với tổng doanh thu kỷ lục gần 714 tỷ đồng sau hơn 1 tháng công chiếu.

Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'

Thử thách 'sóng gió' để giành vé vào đêm chung kết 'Vietnam's Next Top Model'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 9 "Vietnam's Next Top Model", giám khảo đã mang đến thử thách quay video clip để tìm ra người tiếp tục với cuộc thi và sắp tới là đêm chung kết.

Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờ

Vân Trang có “vai diễn nóng bỏng nhất sự nghiệp”, không tiết lộ để ông xã ra rạp bất ngờ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

Nhà sản xuất Mega GS vừa công bố poster chính thức bộ phim "Nhà ma xó", mang đến một ấn tượng thị giác mạnh mẽ, vừa gợi mở sự tò mò vừa khắc họa rõ rệt màu sắc tâm linh với sự quy tụ của dàn diễn viên thực lực hùng hậu.

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ khi tham dự triển lãm nghệ thuật "Echoes of Elegance" - nơi tôn vinh chiều sâu văn hóa, di sản và lối sống bản địa chân thực.

Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm và Neko Lê nghẹt thở leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên hoảng hốt khi đối diện với thử thách leo dây đu tường, truy quét khủng bố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố của Biên trở về mang theo câu chuyện hai bố mẹ chia tay làm Biên đau khổ, cậu bé vì đau buồn và bỏ trốn khiến cả làng lo lắng, chia nhau đi tìm.

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố Biên trở về nhà nhưng cũng từ đó hé lộ chuyện đáng sợ của bố mẹ khiến Biên sụp đổ.

Xem nhiều

Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc
Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

Cuộc chia tay đẫm nước mắt của đám trẻ khi Biên vào miền Nam sống với bố

Xem - nghe - đọc
Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Mỹ Anh và Kim Ngân hụt hẫng khi Toàn nói rõ lý do ly hôn

Xem - nghe - đọc
Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Vợ chồng Khánh Linh trầm trồ triển lãm 'Echoes of Elegance'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top