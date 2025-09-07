Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt Nam

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung đủ trái cây và rau củ trong chế độ ăn không chỉ tăng sức đề kháng mà còn ngăn ngừa hoặc làm chậm sự xuất hiện của các bệnh mạn tính như: tim mạch hay ung thư.

Tạp chí Mỹ First For Women, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chính thức đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Trong số đó có rất nhiều loại rau ở Việt Nam.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu của CDC Mỹ sử dụng dữ liệu dinh dưỡng thô, nghĩa là các loại trái cây và rau quả được phân tích ở dạng sống để xếp hạng các loại trái cây và rau quả. Phương pháp này đảm bảo rằng chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình nấu không phải là một yếu tố, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp nấu có thể ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của nhiều loại rau .

Nổi bật nghiên cứu của CDC tập trung vào 17 chất dinh dưỡng chính, bao gồm chất xơ, kali, sắt và vitamin A, C, D, E và K. Nhiều loại trái cây và rau quả đã được xếp hạng và cho điểm dựa trên mức độ cung cấp các chất dinh dưỡng này trên mỗi calo tiêu thụ.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dưới đây là danh sách những loại rau đó:

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Ở vị trí số 5, rau chân vịt hay còn gọi là cải bó xôi có rất nhiều ở Việt Nam. Dưới đây là những lợi ích rau chân vịt không phải ai cũng biết:

Món rau chân vịt giàu dưỡng chất. Ảnh minh họa.

Hạn chế bệnh đái tháo đường: Trong rau chân vịt có chứa chất chống oxy hóa tên là axit alpha-lipoic giúp giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa quá trình oxy hóa trong cơ thể. Quá trình này giúp quản lý bệnh đái tháo đường hiệu quả. Bệnh suy giảm thần kinh tự trị và suy giảm thần kinh ngoại vi do biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra, sẽ được ức chế và suy giảm nếu như người bệnh thường xuyên sử dụng rau chân vịt.



Ngăn ngừa bệnh ung thư: Các dạng ung thư như: bàng quang, tuyến tiền liệt, gan, phổi sẽ được ngăn chặn bởi các chất có trong rau chân vịt như: folate, chlorophyllin và tocopherol. Ngoài ra, trong rau chân vịt còn có chứa những chất giảm hoạt động của khối u và sự phát triển của tế bào ung thư trên cơ thể.

Tốt cho mắt: Có thể nhiều người chưa biết chất benta-carotene có trong rau chân vịt giúp cải thiện tình trạng khô mắt, loét giác mạc, ngứa mắt và bổ sung vitamin A tốt cho thị lực. Đối với những người lớn tuổi nên bổ sung rau chân vịt vào bữa ăn hằng ngày để giảm bệnh thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Ngoài ra, rau chân vịt giúp giảm đục thủy tinh thể ở mắt và các bệnh lý liên quan đến nhãn áp khác.

Làm đẹp da: Theo Tiền Phong, rau chân vịt chứa hàm lượng vitamin A và vitamin C rất lớn, giúp dưỡng ẩm tự nhiên cho da và tóc. Duy trì độ căng bóng, sáng đẹp cho da. Nếu ai đang trong tình trạng thiếu sắt nên bổ sung rau chân vịt vào thực đơn hằng ngày. Các chất diệp lục, dinh dưỡng từ thực vật tự nhiên có trong rau chân vịt giúp bạn chống lại tia UV và ngăn ngừa ung thư da.

Giải độc cơ thể: Loại rau này rất giàu chất chống oxy hóa, nhờ đó bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa, đồng thời loại bỏ các độc tố có hại. Bằng cách hỗ trợ chức năng gan và quá trình giải độc, rau chân vịt góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa tổng thể, theo Health Shots.

Rất tốt cho hệ tiêu hóa: Rau chân vịt có thể đóng vai trò quan trọng để tối ưu hóa sức khỏe đường ruột. Điểm mạnh của loại rau lá xanh này là có chứa chất xơ prebiotic, vốn là thức ăn cho lợi khuẩn trong ruột.

Dù các loại rau đều tốt cho sức khỏe, cải bó xôi (rau chân vịt) vẫn nổi bật nhờ tác động tích cực lên tim mạch, não bộ, đường ruột và khả năng chống viêm. Thói quen ăn loại rau này mỗi ngày có thể là một trong những bí quyết giúp bạn sống khỏe, sống lâu hơn. Bạn có thể thêm cải bó xôi vào sinh tố, salad, súp hoặc xào nhanh với tỏi và dầu ô liu. Rau chín sẽ tăng lượng chất xơ và giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Mặc dù rau chân vịt thuộc top những loại rau tốt nhất thế giới nhưng trước khi dùng bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

- Nên sử dụng rau chân vịt phù hợp, tránh trường hợp lạm dụng sẽ gây ra các vấn đề về thận do tích tụ quá nhiều kali.

- Đối với những người mới phẫu thuật nên kiêng sử dụng rau chân vịt từ 2 – 3 tuần để lượng đường huyết ổn định hơn.

- Những người thường có cơ địa nhạy cảm, dị ứng với một số thành phần của rau chân vịt thì không nên dùng.

Trúc Chi (t/h)