Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mỹ nhân chưa từng thất bại trên thảm đỏ

Thứ năm, 06:06 18/06/2026 | Đẹp

Lâm Duẫn đang gây sốt trên các trang MXH Trung Quốc với gu thời trang phá cách ấn tượng, thể hiện đa dạng phong cách, khác biệt hẳn nhóm diễn viên trẻ hiện nay.

Trang QQ đưa tin tối 14/6, Lâm Duẫn tham gia sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo 2026 và giành được giải thưởng Diễn viên được mong đợi của năm. Mỹ nhân sinh năm 1996 xuất hiện trong bộ trang phục của nhà thiết kế Việt Nam. Trong loạt ảnh được đăng tải, Lâm Duẫn được ví như chú khổng tước. Thần thái sang trọng quyến rũ của Lâm Duẫn nhận được đánh giá cao của truyền thông và khán giả.

Trang QQ đưa tin dù không phải ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, Lâm Duẫn vẫn được đánh giá là nữ nghệ sĩ thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân, phong cách riêng của cô ấn tượng nhận được nhiều lời khen của công chúng. Truyền thông Trung Quốc cũng nhận định: "Sau Angelababy, Lâm Duẫn mới là ngôi sao bất bại trên thảm đỏ".

Lâm Duẫn gây dựng danh tiếng nhờ việc chăm chỉ tham gia các sự kiện và khoe sắc trên thảm đỏ. Nữ diễn viên hiểu thế mạnh của bản thân, không chạy theo những trào lưu đang hot mà tự mình tạo ra xu hướng mới. Mới đây, khi tham gia Seaside Fashion Night - sự kiện thời trang bãi biển đình đám do tạp chí Marie Claire và Douyin đồng tổ chức - Lâm Duẫn gây ấn tượng với phong cách thời trang Victoria Gothic, sau đó tạo hình này tạo nên cơn sốt trên các trang MXH, nhận được nhiều lời khen của các blogger thời trang.

Đây không phải lần đầu Lâm Duẫn trở thành điểm nhấn trên thảm đỏ Hoa ngữ. So với các nghệ sĩ nữ chạy theo mốt hot girl ngọt ngào, làm nổi bật làn da trắng hồng, chuộng khí chất trong trẻo dễ thương, Lâm Duẫn tạo nên sự khác biệt nhờ tìm được nét riêng của bản thân. Phong cách trang điểm của Lâm Duẫn được đánh giá có chiều sâu, thời thượng cuốn hút hơn các nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó, cô không ngại thay đổi nhiều kiểu trang phục khác nhau, trở nên mới mẻ không nhàm chán trong mỗi lần xuất hiện. Vì vậy, lần xuất hiện trên thảm đỏ đều là cơ hội để Lâm Duẫn ghi dấu ấn với khán giả đại chúng.

Theo QQ, đây cũng là cách Lâm Duẫn "sinh tồn", tạo độ hot và xây dựng danh tiếng cho bản thân trong thời điểm cơ hội đóng phim ngày càng khó khăn. Giới giải trí Hoa ngữ đang trong thời kỳ "đóng băng", số lượng dự án được khai máy ít dần mỗi ngày, Lâm Duẫn phải liên tục giữ độ hot mới được giao vai diễn.

Sự nghiệp của Lâm Duẫn không bằng phẳng mà lên xuống trắc trở trong nhiều năm qua. Khởi đầu của người đẹp sinh năm 1996 rất cao, cô được "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì lựa chọn giữa 120.000 ứng cử viên để đảm nhận vai nữ chính trong phim Mỹ nhân ngư (2016). Tác phẩm này thu về 3,39 tỷ NDT (hơn 500 triệu USD). Ở tuổi 20, Lâm Duẫn đã là nữ chính trong một dự án lớn với doanh thu khủng, điều mà không nhiều đồng nghiệp cùng lứa làm được.

Tuy nhiên, rời khỏi vòng tay Châu Tinh Trì, sự nghiệp của Lâm Duẫn không hề suôn sẻ. Các dự án phim truyền hình của cô thất bại, nữ diễn viên bị chê diễn xuất quá lố khoa trương, "như cô ngốc", bị đánh giá là thảm họa diễn xuất. Từ vai trò nữ chính, Lâm Duẫn dần phải chấp nhận đóng vai nữ phụ mới có cơ hội tham gia các dự án lớn. Lâm Duẫn đóng phụ trong các dự án của đàn anh đàn chị để học hỏi kinh nghiệm. Cô cũng lựa chọn các vai diễn phù hợp với bản thân như ca kĩ giỏi đàn tỳ bà Tống Dẫn Chương trong Mộng hoa lục hay Triệu Tầm trong Nạn nhân không hoàn hảo.

Các vai diễn này không có quá nhiều đất diễn nhưng vẫn giữ vai trò quan trọng trong mạch phim, đủ để Lâm Duẫn thể hiện diễn xuất mà không phải gồng gánh thành tích của tác phẩm. Đồng thời, cô cũng tiết chế hơn trong biểu cảm, đi theo lối diễn xuất tinh tế, có chiều sâu thay vì gào thét như xưa. Nhờ đó, Lâm Duẫn dần lấy lại được niềm tin của khán giả xem phim, cho thấy hướng đi này hoàn toàn chính xác.

Có danh tiếng tốt và diễn xuất ngày càng chắc tay, Lâm Duẫn lại được giao vai nữ chính trong các phim Sao địch nổi sắc đẹp tuyệt trần và Quy loan. Trong đó, Quy loan là dự án lớn Lâm Duẫn đóng chung với Trương Lăng Hách. Trong phim Lâm Duẫn thể hiện vai Ôn Du là công chúa của một vương triều đã sụp đổ, sau biến cố quốc gia diệt vong buộc phải bước vào con đường báo thù. Tạo hình cổ trang của Lâm Duẫn trong phim được khen đẹp rực rỡ.

Hiện tại, ngoài đóng phim, Lâm Duẫn còn livestream giới thiệu sản phẩm, chụp ảnh tạp chí, quay quảng cáo. Nữ diễn viên đã rời khỏi công ty của Châu Tinh Trì vào tháng 3/2023, tuy nhiên mối quan hệ giữa cô và vua hài Hong Kong vẫn tốt. Từ khi được Châu Tinh Trì phát hiện, không năm nào Lâm Duẫn không gửi lời chúc mừng sinh nhật ông. Bên cạnh đó, Lâm Duẫn tiết lộ Mỹ nhân ngư phần 2 đã quay xong, nhưng chưa hoàn tất phần hậu kỳ.

Về đời tư, Lâm Duẫn vướng nhiều tin đồn tiêu cực. Lâm Duẫn đều phủ nhận, sau một thời gian, tin đồn biến mất khiến khán giả cảm thấy bất bình cho cô.

Nhan sắc của Lâm Duẫn được đánh giá "không có đối thủ" trên thảm đỏ Hoa ngữ thời gian gần đây.

Mỹ nhân chưa từng thất bại trên thảm đỏ - Ảnh 25.Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37

GĐXH - Ở tuổi 37, ca sĩ Tóc Tiên được đánh giá ngày càng gợi cảm và trở thành một trong những ngôi sao luôn đi đầu, cập nhật các xu hướng thời trang.

Minh Vũ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Ngọc Trinh khoe trọn lưng trần 'cực phẩm'

Ngọc Trinh khoe trọn lưng trần 'cực phẩm'

Cùng chuyên mục

Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát'

Trần Tiểu Vy khoe bộ ảnh mùa hè slay, khiến CEO Phạm Kim Dung xuýt xoa 'không lối thoát'

Đẹp - 16 giờ trước

GĐXH - Trần Tiểu Vy vừa phô trọn sắc vóc gợi cảm với bộ đồ "nửa kín, nửa hở" khiến fan, đặc biệt nữ CEO/"bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung phải thốt lên "Đẹp không lối thoát luôn!".

Mẹo làm trắng da bằng muối mang đến hiệu quả bất ngờ ai cũng làm được

Mẹo làm trắng da bằng muối mang đến hiệu quả bất ngờ ai cũng làm được

Đẹp - 17 giờ trước

GĐXH - Phương pháp làm trắng da bằng muối hiện đang là xu hướng làm đẹp tự nhiên được nhiều người lựa chọn nhờ tính an toàn và tiết kiệm.

Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải My

Khoảnh khắc bình dị ở Hàn của Doãn Hải My

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp trong chuyến đi đến Hàn Quốc. Nhan sắc trẻ trung và rạng rỡ của người đẹp thu hút sự chú ý của nhiều người.

Xu hướng trang sức từ sàn diễn thời trang: Mặt dây locket trở thành tâm điểm

Xu hướng trang sức từ sàn diễn thời trang: Mặt dây locket trở thành tâm điểm

Thời trang - 1 ngày trước

Dây đeo dài, đá tự nhiên đầy sắc màu, đồng hồ tí hon và những món phụ kiện nhỏ nhưng đủ sức khiến trang phục trở nên thú vị hơn bao giờ hết!

Vẻ đời thường của người đẹp 'Nóng cùng World Cup 2026', là đại diện đội tuyển Hà Lan

Vẻ đời thường của người đẹp 'Nóng cùng World Cup 2026', là đại diện đội tuyển Hà Lan

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Phạm Bảo Thư - đại diện cho đội tuyển Hà Lan, nhỏ tuổi nhất dàn trai xinh gái đẹp trong Nóng cùng FIFA World Cup 2026. Cô sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, tươi trẻ và sự duyên dáng tuổi 18.

'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39

'Bé Heo' Minh Hằng có làn da đẹp khó tin ở tuổi 39

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Minh Hằng mới đây được bạn bè tổ chức tiệc mừng sinh nhật tuổi 39. Bên cạnh những lời chúc mừng, cô còn nhận được nhiều lời khen ngợi về làn da đẹp cùng nhan sắc tươi trẻ.

5 tiêu chí chọn kem chống nắng dịu nhẹ, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ

5 tiêu chí chọn kem chống nắng dịu nhẹ, an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngày càng đa dạng, việc lựa chọn kem chống nắng phù hợp cho trẻ trở thành mối quan tâm lớn của nhiều phụ huynh.

Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

Tuổi 18 ngọt ngào của con gái út nhà MC Quyền Linh và vợ doanh nhân

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Hạt Dẻ, con gái út của MC Quyền Linh và người vợ doanh nhân, vừa bước sang tuổi 18 với vẻ ngoài ngọt ngào, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026

Cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026

Đẹp - 2 ngày trước

Rodrigo De Paul, tiền vệ tuyển Argentina và Inter Miami CF, được Dream AI SRL xếp hạng là cầu thủ có gương mặt đẹp nhất World Cup 2026. Ngoài dấu ấn trên sân cỏ, anh còn gây chú ý với phong cách thời trang cá tính và hình ảnh luôn sát cánh cùng Lionel Messi.

Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam

Ý Nhi gây chú ý với áo dài đặc biệt khi về Việt Nam

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Khi về Việt Nam, Ý Nhi gây ấn tượng với bộ áo dài hoa rực rỡ và hồng pastel. Video mới của cô khoe vẻ đẹp dịu dàng và gần gũi.

Xem nhiều

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Những kiểu váy kéo dài chân cho nàng 1m5 học từ Hòa Minzy

Thời trang

GĐXH - Hiểu chiều cao hạn chế của mình, ngoài đời Hòa Minzy luôn lựa chọn những thiết kế không chỉ phù hợp vóc dáng mà còn giúp kéo dài chân. Những cô nàng 1m5 hoàn toàn có thể tự tin để khắc phục chiều cao khiêm tốn mà không cần "vay mượn" từ những đôi giày đế cao.

Những sai lầm khi gội đầu khiến tóc ngày càng yếu và bết

Những sai lầm khi gội đầu khiến tóc ngày càng yếu và bết

Đẹp
Tuổi 37 của người đẹp phim 'Cách em 1 milimet'

Tuổi 37 của người đẹp phim 'Cách em 1 milimet'

Đẹp
Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Nữ ca sĩ tuổi 37 vướng tin đồn hẹn hò 'trai đẹp' Trần Ngọc Vàng ngoài đời sở hữu sắc vóc ra sao?

Thời trang
Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo

Tuổi 37 rực rỡ của vợ diễn viên Chi Bảo

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top