Mỹ nhân chưa từng thất bại trên thảm đỏ

Sự nghiệp của Lâm Duẫn không bằng phẳng mà lên xuống trắc trở trong nhiều năm qua. Khởi đầu của người đẹp sinh năm 1996 rất cao, cô được "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì lựa chọn giữa 120.000 ứng cử viên để đảm nhận vai nữ chính trong phim Mỹ nhân ngư (2016). Tác phẩm này thu về 3,39 tỷ NDT (hơn 500 triệu USD). Ở tuổi 20, Lâm Duẫn đã là nữ chính trong một dự án lớn với doanh thu khủng, điều mà không nhiều đồng nghiệp cùng lứa làm được.