Mỹ nhân Hàn Quốc giảm 21kg sau sinh tiết lộ 3 bí quyết lấy lại dáng

Theo MyDaily, ngày 19/10, Son Dam Bi đã chia sẻ trên mạng xã hội những bí quyết giúp cô giảm thành công 21kg sau sinh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lối sống lành mạnh và duy trì thói quen đều đặn.

Trong loạt ảnh được đăng tải, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục đời thường gồm áo crop top đen kết hợp quần ống rộng. Thiết kế đơn giản giúp cô khoe vòng eo thon gọn cùng vóc dáng săn chắc.

Son Dam Bi đã chia sẻ trên mạng xã hội những bí quyết giúp cô giảm thành công 21kg sau sinh.

Ngoại hình hiện tại của Son Dam Bi khiến nhiều người nhớ đến thời kỳ cô gây sốt với bản hit Saturday Night, khi nữ ca sĩ nổi tiếng với những màn trình diễn quyến rũ và thân hình cân đối. Đáng chú ý, Son Dam Bi không ngần ngại chia sẻ 3 nguyên tắc đã giúp cô lấy lại vóc dáng sau khi làm mẹ.

Đầu tiên, nữ diễn viên cho biết cô luôn cố gắng vận động cơ thể, ngay cả trong những ngày không thể dành thời gian đến phòng tập.

"Thay vì nghỉ hoàn toàn chỉ vì không có đủ thời gian tập luyện lâu, tôi cố gắng vận động thường xuyên, dù mỗi lần chỉ một chút", Son Dam Bi chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, việc duy trì vận động đều đặn trong cuộc sống hằng ngày là yếu tố quan trọng giúp cô hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Bí quyết thứ 2 của Son Dam Bi liên quan đến chế độ ăn uống. Cô tiết lộ thường duy trì khoảng thời gian nhịn ăn 16 giờ giữa các bữa ăn, một hình thức thuộc phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhấn mạnh bản thân không áp dụng cách giảm cân bằng việc bỏ đói cơ thể.

"Tôi vẫn ăn đầy đủ hai bữa mỗi ngày", Son Dam Bi cho biết. Điều này cho thấy nữ diễn viên chú trọng đến việc duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp thay vì cắt giảm thức ăn một cách cực đoan.

Bí quyết thứ 2 của Son Dam Bi liên quan đến chế độ ăn uống.

Nguyên tắc cuối cùng được Son Dam Bi áp dụng là không ép bản thân phải từ bỏ hoàn toàn những món ăn yêu thích. "Tôi không cố gắng nhịn tất cả những món mình thích. Tôi vẫn ăn những gì muốn ăn với lượng vừa phải, sau đó trở lại chế độ ăn uống bình thường từ bữa tiếp theo", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo Son Dam Bi, cách tiếp cận này giúp cô duy trì sự thoải mái trong sinh hoạt mà không tạo ra áp lực quá lớn khi kiểm soát cân nặng. Dù vậy, những thói quen trên là kinh nghiệm cá nhân của nữ ca sĩ, không đồng nghĩa với việc mọi người đều có thể đạt kết quả tương tự. Đặc biệt, việc giảm cân sau sinh cần được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của từng người.

Về sự nghiệp, Son Dam Bi ra mắt với vai trò ca sĩ vào năm 2007 và nhanh chóng được biết đến qua loạt ca khúc nổi tiếng như Crazy, Saturday Night và Queen.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, cô còn lấn sân diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Dream, Lights And Shadows, What Happens To My Family?, Mrs. Cop 2, cùng các tác phẩm điện ảnh The Accidental Detective 2: In Action và Too Hot to Die.

Năm 2022, Son Dam Bi kết hôn với Lee Kyou Hyuk - cựu vận động viên trượt băng tốc độ. Đến tháng 4/2025, nữ ca sĩ hạ sinh con gái đầu lòng.

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ, Son Dam Bi vẫn duy trì việc chăm sóc bản thân, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ.

Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ, Son Dam Bi vẫn duy trì việc chăm sóc bản thân.

Hành trình giảm từ 67kg xuống còn 46kg của nữ ca sĩ đang nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi cô lựa chọn chia sẻ những thói quen đơn giản thay vì quảng bá một phương pháp giảm cân cấp tốc.



