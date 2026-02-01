'Mỹ nhân trăm tỷ' 18 tuổi đóng chính trong phim Tết của Trường Giang là ai?
Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng với "Nhà ba tôi một phòng", Trường Giang sẽ đảm nhận vai chính cùng nữ diễn viên mới 18 tuổi.
Nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý với trang phục 'nửa kín nửa hở'Đẹp - 12 giờ trước
GĐXH - Thanh Thủy diện váy xuyên thấu tại Làn sóng xanh mới đây, nhưng chất liệu vải xuyên thấu của bộ váy đã vô tình để lộ chiếc corset bên trong, nhận nhiều lời bàn tán xôn xao.
Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàngGiảm cân - 16 giờ trước
GĐXH - Diễm My 9X - cô nàng diễn viên tuổi Ngọ sau 1 năm sinh con có sự "lột xác" ngoạn mục về vóc dáng. Người đẹp giảm cân thành công và trở lại đường đua nhan sắc.
Sắc vóc người đẹp Nga vừa đăng quang Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53Đẹp - 1 ngày trước
Người đẹp Varvara Yakovenko đến từ Nga đoạt vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2025, đại diện của Việt Nam dừng chân ở top 23.
Xu hướng trang điểm năm 2026: Các tông màu ấm áp của thập niên 90 đang trở lạiĐẹp - 2 ngày trước
Khi bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới, chắc chắn các nàng mê làm đẹp sẽ luôn dành chỗ cho các xu hướng trang điểm mới. Theo các chuyên gia trang điểm nổi tiếng dự đoán, các hiệu ứng làn da sẽ là điểm chính cần cập nhật, chủ yếu là các thủ thuật make up như được áp các filter Instagram ngoài đời thực.
Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'Chăm sóc da - 2 ngày trước
GĐXH - Mới đây, một chuyên gia trang điểm đã chia sẻ hình ảnh nhan sắc của Á hậu Phương Nhi khi makeup trên trang cá nhân. Ngay lập tức, làn da của người đẹp xứ Thanh được nhiều người khen ngợi.
Top 7 công nghệ trẻ hóa da tiên tiến hiện nayĐẹp - 3 ngày trước
Làn da lão hóa, nếp nhăn và chảy xệ luôn là nỗi lo âu khi bước sang tuổi trung niên. Các công nghệ trẻ hóa da hiện đại ra đời nhằm hỗ trợ cải thiện độ săn chắc và đàn hồi của da. Bài viết này sẽ tổng hợp những công nghệ trẻ hóa da hiện nay, giúp bạn lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng da của mình.
'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niênChăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua danh xưng 'Họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng, ngoài giọng ca, cô còn gây ấn tượng bởi làn da đẹp dù đã bước sang tuổi trung niên.
Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kemThời trang - 4 ngày trước
Dưới đây là những bản phối trang phục nổi bật cùng áo khoác màu kem.
Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'Giảm cân - 4 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.
Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40Đẹp - 5 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm diện áo dài truyền thống toát lên sự dịu dàng và thanh lịch. Nhan sắc của nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ và khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ viên mãn.
Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình BắcThời trang
GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.