Top 7 công nghệ trẻ hóa da tiên tiến hiện nay

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Công nghệ Hifu hỗ trợ nâng cơ cho da, giúp gương mặt thon gọn hơn

7 công nghệ trẻ hóa da mặt hiệu quả hiện nay

Các công nghệ trẻ hóa da hiện nay tập trung tác động vào cấu trúc nền của da nhằm kích thích tái tạo collagen và cải thiện độ đàn hồi. Mỗi loại có cơ chế và độ sâu tác động khác nhau, phù hợp với từng mức độ lão hóa và tình trạng da.

Công nghệ DNA Reborn ứng dụng Pluryal Densifier

DNA Reborn với Pluryal Densifier là công nghệ trẻ hóa da "tam giác vàng" kết hợp 3 thành phần chính:

• Polynucleotides (PNs) từ tinh trùng cá hồi tinh khiết - tái tạo tế bào, kích hoạt nguyên bào sợi và sản xuất Collagen/Elastin, cải thiện độ săn chắc và giảm nếp nhăn.

• Hyaluronic Acid (HA) - cung cấp độ ẩm sâu, vận chuyển dưỡng chất trong cấu trúc da.

• Mannitol - chống oxy hóa, bảo vệ HA và tăng độ bền vững da.

Công nghệ nâng cơ trẻ hóa da Hifu

Hifu thường được lựa chọn khi cần cải thiện hình dáng tổng thể của khuôn mặt theo hướng hài hòa hơn, đặc biệt ở giai đoạn da bắt đầu mất đi sự săn chắc tự nhiên.

• Phù hợp với da chảy xệ mức độ nhẹ đến trung bình.

• Hỗ trợ cải thiện vùng má, hàm và cổ.

• Không gây tổn thương bề mặt da.

Ultra Hifu giúp nâng cơ và cải thiện cấu trúc nền da

Công nghệ trẻ hóa da tầng sâu Ultherapy

Ultherapy phù hợp với những trường hợp cần tác động có định hướng vào cấu trúc nền của da, khi mức độ lão hóa đã thể hiện rõ ràng hơn.

• Can thiệp vào vùng mô chịu trách nhiệm nâng đỡ hình dáng khuôn mặt.

• Hỗ trợ định hình lại đường nét da bị chùng xuống theo thời gian.

• Phù hợp trong các phác đồ trẻ hóa cần tác động ở tầng sâu của da.

Công nghệ Thermage FLX xóa nhăn và căng da tức thì

Thermage FLX thường được áp dụng trong các phác đồ trẻ hóa nhằm nâng cao độ săn chắc đồng đều cho toàn bộ vùng da điều trị.

• Hỗ trợ cải thiện nếp nhăn nhỏ.

• Có thể áp dụng cho mặt, cổ và vùng quanh mắt.

• Không cần thời gian nghỉ dưỡng dài.

Thermage FLX giúp da săn chắc hơn và làm mờ các nếp nhăn nhỏ

Công nghệ Laser CO2 Fractional tái tạo da chuyên sâu

Laser CO2 Fractional được cân nhắc khi cần tập trung cải thiện chất lượng bề mặt da đã có nhiều dấu hiệu suy giảm theo thời gian.

• Hỗ trợ cải thiện kết cấu da.

• Tác động rõ vào quá trình tái tạo da.

• Cần thời gian phục hồi theo hướng dẫn chuyên môn.

Công nghệ sóng RF kích thích tăng sinh Collagen từ bên trong

Sóng RF thường được đưa vào liệu trình như một bước hỗ trợ ổn định nền da, giúp duy trì trạng thái săn chắc theo tiến trình sinh học tự nhiên.

• Hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi.

• Phù hợp cho chăm sóc da lâu dài.

• Có thể kết hợp với nhiều công nghệ khác.

Sóng RF giúp kích thích tăng sinh collagen, hỗ trợ da săn chắc hơn

Công nghệ Mesotherapy tiêm vi điểm cung cấp dưỡng chất trẻ hóa

Mesotherapy đóng vai trò bổ sung trong trẻ hóa da, giúp tăng cường khả năng nuôi dưỡng và phục hồi của làn da từ bên trong.

• Hỗ trợ cải thiện độ ẩm và sức sống của da.

• Phù hợp với da khô, da kém tươi tắn.

• Cần chỉ định phù hợp với từng nền da.

Lợi ích vượt trội của việc trẻ hóa da bằng thiết bị công nghệ cao

Thiết bị công nghệ cao giúp quá trình trẻ hóa da được thực hiện có kiểm soát và rõ định hướng hơn so với các phương pháp chăm sóc thông thường nhờ khả năng:

• Kiểm soát chính xác năng lượng, độ sâu và vùng tác động trên da.

• Cho phép can thiệp chọn lọc vào từng lớp mô cần cải thiện.

• Hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều dấu hiệu lão hóa trên cùng một nền da.

Dịch vụ trẻ hóa da công nghệ cao tại Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung

Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung - 28 năm kinh nghiệm làm đẹp, chuyên ứng dụng công nghệ trẻ hóa da hiện đại, an toàn và chuẩn hóa theo từng nền da. Hai công nghệ nổi bật là DNA Reborn với Pluryal Densifier và HIFU Ultra & Super, chúng tập trung hiệu quả: Nâng cơ, tái tạo cấu trúc da, da săn chắc đàn hồi.

Polynucleotides (PNs), chiết xuất từ tinh trùng cá hồi tinh khiết

Bạn có thể tìm hiểu nhiều thêm về các phương pháp và liệu trình trẻ hóa da tại https://thammyvienngocdung.com/tre-hoa-da/

Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung đang là đơn vị tiên phong triển khai các công nghệ trẻ hóa da hiện đại theo quy trình chuẩn y khoa, hiệu quả cao và an toàn. Bạn hãy liên hệ số điện thoại 1800 6377 để được tư vấn thêm thông tin chi tiết.

Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung