Top 7 công nghệ trẻ hóa da tiên tiến hiện nay
Làn da lão hóa, nếp nhăn và chảy xệ luôn là nỗi lo âu khi bước sang tuổi trung niên. Các công nghệ trẻ hóa da hiện đại ra đời nhằm hỗ trợ cải thiện độ săn chắc và đàn hồi của da. Bài viết này sẽ tổng hợp những công nghệ trẻ hóa da hiện nay, giúp bạn lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng da của mình.
7 công nghệ trẻ hóa da mặt hiệu quả hiện nay
Các công nghệ trẻ hóa da hiện nay tập trung tác động vào cấu trúc nền của da nhằm kích thích tái tạo collagen và cải thiện độ đàn hồi. Mỗi loại có cơ chế và độ sâu tác động khác nhau, phù hợp với từng mức độ lão hóa và tình trạng da.
Công nghệ DNA Reborn ứng dụng Pluryal Densifier
DNA Reborn với Pluryal Densifier là công nghệ trẻ hóa da "tam giác vàng" kết hợp 3 thành phần chính:
• Polynucleotides (PNs) từ tinh trùng cá hồi tinh khiết - tái tạo tế bào, kích hoạt nguyên bào sợi và sản xuất Collagen/Elastin, cải thiện độ săn chắc và giảm nếp nhăn.
• Hyaluronic Acid (HA) - cung cấp độ ẩm sâu, vận chuyển dưỡng chất trong cấu trúc da.
• Mannitol - chống oxy hóa, bảo vệ HA và tăng độ bền vững da.
Công nghệ nâng cơ trẻ hóa da Hifu
Hifu thường được lựa chọn khi cần cải thiện hình dáng tổng thể của khuôn mặt theo hướng hài hòa hơn, đặc biệt ở giai đoạn da bắt đầu mất đi sự săn chắc tự nhiên.
• Phù hợp với da chảy xệ mức độ nhẹ đến trung bình.
• Hỗ trợ cải thiện vùng má, hàm và cổ.
• Không gây tổn thương bề mặt da.
Công nghệ trẻ hóa da tầng sâu Ultherapy
Ultherapy phù hợp với những trường hợp cần tác động có định hướng vào cấu trúc nền của da, khi mức độ lão hóa đã thể hiện rõ ràng hơn.
• Can thiệp vào vùng mô chịu trách nhiệm nâng đỡ hình dáng khuôn mặt.
• Hỗ trợ định hình lại đường nét da bị chùng xuống theo thời gian.
• Phù hợp trong các phác đồ trẻ hóa cần tác động ở tầng sâu của da.
Công nghệ Thermage FLX xóa nhăn và căng da tức thì
Thermage FLX thường được áp dụng trong các phác đồ trẻ hóa nhằm nâng cao độ săn chắc đồng đều cho toàn bộ vùng da điều trị.
• Hỗ trợ cải thiện nếp nhăn nhỏ.
• Có thể áp dụng cho mặt, cổ và vùng quanh mắt.
• Không cần thời gian nghỉ dưỡng dài.
Công nghệ Laser CO2 Fractional tái tạo da chuyên sâu
Laser CO2 Fractional được cân nhắc khi cần tập trung cải thiện chất lượng bề mặt da đã có nhiều dấu hiệu suy giảm theo thời gian.
• Hỗ trợ cải thiện kết cấu da.
• Tác động rõ vào quá trình tái tạo da.
• Cần thời gian phục hồi theo hướng dẫn chuyên môn.
Công nghệ sóng RF kích thích tăng sinh Collagen từ bên trong
Sóng RF thường được đưa vào liệu trình như một bước hỗ trợ ổn định nền da, giúp duy trì trạng thái săn chắc theo tiến trình sinh học tự nhiên.
• Hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi.
• Phù hợp cho chăm sóc da lâu dài.
• Có thể kết hợp với nhiều công nghệ khác.
Công nghệ Mesotherapy tiêm vi điểm cung cấp dưỡng chất trẻ hóa
Mesotherapy đóng vai trò bổ sung trong trẻ hóa da, giúp tăng cường khả năng nuôi dưỡng và phục hồi của làn da từ bên trong.
• Hỗ trợ cải thiện độ ẩm và sức sống của da.
• Phù hợp với da khô, da kém tươi tắn.
• Cần chỉ định phù hợp với từng nền da.
Lợi ích vượt trội của việc trẻ hóa da bằng thiết bị công nghệ cao
Thiết bị công nghệ cao giúp quá trình trẻ hóa da được thực hiện có kiểm soát và rõ định hướng hơn so với các phương pháp chăm sóc thông thường nhờ khả năng:
• Kiểm soát chính xác năng lượng, độ sâu và vùng tác động trên da.
• Cho phép can thiệp chọn lọc vào từng lớp mô cần cải thiện.
• Hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều dấu hiệu lão hóa trên cùng một nền da.
Dịch vụ trẻ hóa da công nghệ cao tại Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung
Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung - 28 năm kinh nghiệm làm đẹp, chuyên ứng dụng công nghệ trẻ hóa da hiện đại, an toàn và chuẩn hóa theo từng nền da. Hai công nghệ nổi bật là DNA Reborn với Pluryal Densifier và HIFU Ultra & Super, chúng tập trung hiệu quả: Nâng cơ, tái tạo cấu trúc da, da săn chắc đàn hồi.
Bạn có thể tìm hiểu nhiều thêm về các phương pháp và liệu trình trẻ hóa da tại https://thammyvienngocdung.com/tre-hoa-da/
Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung đang là đơn vị tiên phong triển khai các công nghệ trẻ hóa da hiện đại theo quy trình chuẩn y khoa, hiệu quả cao và an toàn. Bạn hãy liên hệ số điện thoại 1800 6377 để được tư vấn thêm thông tin chi tiết.
Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung
'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niênChăm sóc da - 10 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua danh xưng 'Họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng, ngoài giọng ca, cô còn gây ấn tượng bởi làn da đẹp dù đã bước sang tuổi trung niên.
Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kemThời trang - 13 giờ trước
Dưới đây là những bản phối trang phục nổi bật cùng áo khoác màu kem.
Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'Giảm cân - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.
Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm diện áo dài truyền thống toát lên sự dịu dàng và thanh lịch. Nhan sắc của nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ và khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ viên mãn.
Phong cách trang điểm ấn tượng, phối nhiều màu sắc được báo là trend 2026Đẹp - 2 ngày trước
Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Christian Briceno cho biết rằng năm 2026 sẽ là năm của những gì ấn tượng, rực rỡ và độc đáo. Từ hàng mi màu xanh đến những đôi môi màu đỏ nổi bật, và trang điểm mắt rực rỡ... nhưng tổng thể không hề quá lố mà còn rất tinh tế.
Quỳnh Kool gây chú ý khi diện áo dài hồng phấnĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Quỳnh Kool gây chú ý với bộ ảnh áo dài hồng phấn, mang đến vẻ đẹp Á Đông tinh tế.
Quỳnh Kool trở lại phim trường, tạo hình được khen xinh đẹp hơn hẳn lần trướcĐẹp - 3 ngày trước
Nhìn Quỳnh Kool trong vai diễn mới mà mọi người đều thở phào vì nhìn cô xinh đẹp hơn Gió Ngang Khoảng Trời Xanh rất nhiều.
Á hậu quê Hải Phòng 'đu trend' muộn vẫn thu hút với phong cách năng độngĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Á hậu Vân Nhi - người đẹp quê Hải Phòng diện outfit đơn giản nhưng hiện đại, năng động và vẫn giữ được nét thanh lịch, dịu dàng đặc trưng.
Phong cách đời thường giản dị nhưng sáng bừng của thủ môn Cao Văn BìnhThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Không chỉ xuất sắc trên sân cỏ, ngoài đời, Cao Văn Bình gây chú ý với vẻ điển trai và chiều cao nổi bật (cao 1m83).
Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương NhiĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Lương Thùy Linh mới đây đã gây bất ngờ khi có mặt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi. Đập tan những tin đồn trên MXH, 2 người đẹp vẫn giữ tình bạn nhưng rất kín tiếng.
Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnhThời trang
GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.