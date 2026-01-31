Nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý với trang phục 'nửa kín nửa hở'

1 ngày trước

Khi bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới, chắc chắn các nàng mê làm đẹp sẽ luôn dành chỗ cho các xu hướng trang điểm mới. Theo các chuyên gia trang điểm nổi tiếng dự đoán, các hiệu ứng làn da sẽ là điểm chính cần cập nhật, chủ yếu là các thủ thuật make up như được áp các filter Instagram ngoài đời thực.