Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nàng hậu quê Đà Nẵng gây chú ý với trang phục 'nửa kín nửa hở'

Thứ bảy, 19:00 31/01/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thanh Thủy diện váy xuyên thấu tại Làn sóng xanh mới đây, nhưng chất liệu vải xuyên thấu của bộ váy đã vô tình để lộ chiếc corset bên trong, nhận nhiều lời bàn tán xôn xao.

Nàng hậu Đà Nẵng thanh thủy gây sốt với trang phục nửa kín nửa hở quyến rũ - Ảnh 1.

Mới đây, Thanh Thủy đã xuất hiện tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh và lựa chọn một thiết kế váy ôm sát cơ thể, sử dụng chất liệu xuyên thấu “nửa kín nửa hở” khoe vẻ quyến rũ.

Nàng hậu Đà Nẵng thanh thủy gây sốt với trang phục nửa kín nửa hở quyến rũ - Ảnh 2.

Cô kết hợp trang phục với mái tóc xoăn sóng nhẹ nhàng cùng lối trang điểm tự nhiên, trong veo.

Nàng hậu Đà Nẵng thanh thủy gây sốt với trang phục nửa kín nửa hở quyến rũ - Ảnh 3.

Hình ảnh Thanh Thủy trong bộ váy xuyên thấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả trầm trồ, bàn tán.

Nàng hậu Đà Nẵng thanh thủy gây sốt với trang phục nửa kín nửa hở quyến rũ - Ảnh 4.

Phần đông ý kiến cho rằng nàng hậu đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về phong cách, dám thử nghiệm những hình ảnh mới mẻ, quyến rũ hơn so với trước đây.

Nàng hậu Đà Nẵng thanh thủy gây sốt với trang phục nửa kín nửa hở quyến rũ - Ảnh 5.

Tuy nhiên bên cạnh những lời khen, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng trang phục của cô có phần kém duyên trong một số góc chụp, đặc biệt khi đứng dưới ánh sáng mạnh làm lộ rõ phần corset bên trong váy.

Nàng hậu Đà Nẵng thanh thủy gây sốt với trang phục nửa kín nửa hở quyến rũ - Ảnh 6.

Thực tế, từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy cũng liên tục đổi mới phong cách, "biến hóa" hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nàng hậu Đà Nẵng thanh thủy gây sốt với trang phục nửa kín nửa hở quyến rũ - Ảnh 7.

Thanh Thủy thời gian gần đây được nhận xét ngày càng chăm diện đồ hở bạo, chuộng đồ cắt xẻ hiểm hóc trong mỗi lần xuất hiện. Người hâm mộ vẫn tin tưởng Thanh Thủy sẽ sớm định hướng được phong cách cho bản thân sau mỗi lần "sáng tạo".

Hoa hậu Thanh Thủy mặc váy xuyên thấu 'nửa kín nửa hở' tại Làn Sóng Xanh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Các kiểu tóc đẹp của Hoa hậu Thanh Thủy

Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy

Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu Vy

Cũng là áo dài trắng nhưng Hoa hậu Thanh Thủy luôn thêm một chi tiết cực tinh tế

Cũng là áo dài trắng nhưng Hoa hậu Thanh Thủy luôn thêm một chi tiết cực tinh tế

'Choáng' với nhan sắc quyến rũ tột độ của 'Hoa hậu Việt Nam' Thanh Thủy

'Choáng' với nhan sắc quyến rũ tột độ của 'Hoa hậu Việt Nam' Thanh Thủy

4 kiểu váy 'bánh bèo' được Hoa hậu Thanh Thủy lăng xê

4 kiểu váy 'bánh bèo' được Hoa hậu Thanh Thủy lăng xê

Cùng chuyên mục

Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàng

Một năm sau ngày sinh quý tử, sắc vóc nữ diễn viên tuổi Ngọ thay đổi ngỡ ngàng

Giảm cân - 4 giờ trước

GĐXH - Diễm My 9X - cô nàng diễn viên tuổi Ngọ sau 1 năm sinh con có sự "lột xác" ngoạn mục về vóc dáng. Người đẹp giảm cân thành công và trở lại đường đua nhan sắc.

Sắc vóc người đẹp Nga vừa đăng quang Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

Sắc vóc người đẹp Nga vừa đăng quang Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53

Đẹp - 12 giờ trước

Người đẹp Varvara Yakovenko đến từ Nga đoạt vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2025, đại diện của Việt Nam dừng chân ở top 23.

Xu hướng trang điểm năm 2026: Các tông màu ấm áp của thập niên 90 đang trở lại

Xu hướng trang điểm năm 2026: Các tông màu ấm áp của thập niên 90 đang trở lại

Đẹp - 1 ngày trước

Khi bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới, chắc chắn các nàng mê làm đẹp sẽ luôn dành chỗ cho các xu hướng trang điểm mới. Theo các chuyên gia trang điểm nổi tiếng dự đoán, các hiệu ứng làn da sẽ là điểm chính cần cập nhật, chủ yếu là các thủ thuật make up như được áp các filter Instagram ngoài đời thực.

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Ảnh một năm trước của Á hậu Phương Nhi được chuyên gia trang điểm 'đào lại'

Chăm sóc da - 2 ngày trước

GĐXH - Mới đây, một chuyên gia trang điểm đã chia sẻ hình ảnh nhan sắc của Á hậu Phương Nhi khi makeup trên trang cá nhân. Ngay lập tức, làn da của người đẹp xứ Thanh được nhiều người khen ngợi.

Top 7 công nghệ trẻ hóa da tiên tiến hiện nay

Top 7 công nghệ trẻ hóa da tiên tiến hiện nay

Đẹp - 2 ngày trước

Làn da lão hóa, nếp nhăn và chảy xệ luôn là nỗi lo âu khi bước sang tuổi trung niên. Các công nghệ trẻ hóa da hiện đại ra đời nhằm hỗ trợ cải thiện độ săn chắc và đàn hồi của da. Bài viết này sẽ tổng hợp những công nghệ trẻ hóa da hiện nay, giúp bạn lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng da của mình.

'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên

'Họa mi' quê Đà Nẵng tự tin khoe mặt mộc tuổi trung niên

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua danh xưng 'Họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng, ngoài giọng ca, cô còn gây ấn tượng bởi làn da đẹp dù đã bước sang tuổi trung niên.

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem

Công thức phối đồ thời thượng cùng áo khoác màu kem

Thời trang - 3 ngày trước

Dưới đây là những bản phối trang phục nổi bật cùng áo khoác màu kem.

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân - 4 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Giáng My mới đây khoe đã giảm 3kg để chờ đón Tết "ăn bánh chưng". Ngay lập tức bí quyết giảm cân của người đẹp sinh năm 1971 được khán giả quan tâm.

Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40

Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Thùy Lâm diện áo dài truyền thống toát lên sự dịu dàng và thanh lịch. Nhan sắc của nàng hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ và khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ viên mãn.

Phong cách trang điểm ấn tượng, phối nhiều màu sắc được báo là trend 2026

Phong cách trang điểm ấn tượng, phối nhiều màu sắc được báo là trend 2026

Đẹp - 5 ngày trước

Chuyên gia trang điểm nổi tiếng Christian Briceno cho biết rằng năm 2026 sẽ là năm của những gì ấn tượng, rực rỡ và độc đáo. Từ hàng mi màu xanh đến những đôi môi màu đỏ nổi bật, và trang điểm mắt rực rỡ... nhưng tổng thể không hề quá lố mà còn rất tinh tế.

Xem nhiều

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đắk Lắk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thời trang
Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40

Hoa hậu Thùy Lâm gây ngỡ ngàng ở tuổi U40

Đẹp
Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Tuổi U60, một hoa hậu Việt tích cực giảm cân để đón Tết 'ăn bánh chưng'

Giảm cân
Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Nhan sắc mỹ nhân Việt gây bất ngờ khi dự đám cưới Á hậu Phương Nhi

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top