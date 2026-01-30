Xu hướng trang điểm năm 2026: Các tông màu ấm áp của thập niên 90 đang trở lại
Khi bắt đầu lên kế hoạch cho năm mới, chắc chắn các nàng mê làm đẹp sẽ luôn dành chỗ cho các xu hướng trang điểm mới. Theo các chuyên gia trang điểm nổi tiếng dự đoán, các hiệu ứng làn da sẽ là điểm chính cần cập nhật, chủ yếu là các thủ thuật make up như được áp các filter Instagram ngoài đời thực.
Phong cách Skinimalism (da tự nhiên)
Năm 2026, trend make up đáng chú ý nhất là làn da ngoài đời mà trông như thể có qua filter của app chỉnh ảnh. Skinimalism là ranh giới giữa chăm sóc da và trang điểm, bạn có thể chỉnh sửa và tôn tạo đường nét cho khuôn mặt, nhưng không đánh mất những đặc điểm chân thật của làn da. Để lớp nền trông tự nhiên, bạn cần làn da khỏe mạnh, đủ ẩm và được chăm sóc chu đáo trước khi thoa các lớp trang điểm nào. Bên cạnh đó thay vì chú trọng che khuyết điểm và tạo khối, hãy tập trung tôn lên những điểm mạnh riêng, nhấn nhá vừa phải để khoe trọn nền da công phu.
Trang điểm tông màu đồng
Các tông màu ấm áp của thập niên 90 đang trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là các xu hướng như trang điểm màu đồng và tông nâu cà phê sữa. Để lớp trang điểm trông hiện đại và sang trọng hơn, nên đặc biệt chú ý cân bằng sắc độ, phấn mắt màu ấm lì với má hồng mềm mịn, không nhũ và đôi môi hơi nhòe màu đồng. Đừng quên dùng phấn tạo khối ánh vàng để có thêm những đường nét ấm áp trên khuôn mặt!
Satin Skin (làn da mịn màng)
Làn da mịn màng kiểu satin skin là sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp nền căng bóng và lớp nền lì. Trong trang điểm, làn da luôn là yếu tố quan trọng, vì vậy nếu các nàng muốn nâng cao khả năng make up thì phải học cách chăm sóc làn da, giữ cho da luôn tươi mịn, mướt mát. Các sản phẩm bạn cần nữa là nước hoa hồng dạng sữa, kem lót dưỡng ẩm và kem nền dạng lỏng, phủ nhẹ lên da, làm mờ các phần góc cạnh sẽ mang lại cảm giác da đẹp dịu êm như lụa.
Phấn má hồng
Độ hot của các loại phấn má hồng sẽ không hề giảm đi trong năm 2026, đặc biệt là phấn má hồng dạng phủ. Trend phấn má tập trung vào hiệu ứng nâng cơ và làm nổi bật cấu trúc xương mặt. Đánh má hồng khéo léo không chỉ khiến đôi má trông ửng hồng tự nhiên, mà còn trông như hình ảnh có chỉnh filter . Nó rất tôn da ngoài đời thực và thậm chí còn đẹp hơn trên ảnh.
