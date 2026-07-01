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12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao?

Thứ tư, 12:25 01/07/2026 | Giải trí
LAM ANH
LAM ANH
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GĐXH - 12 năm sau ngày ra mắt, "Đập cánh giữa không trung", với nữ chính Thùy Anh, đây không chỉ là dịp nhìn lại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cô được đại diện thế hệ diễn viên trẻ chia sẻ về hành trình của điện ảnh Việt Nam.

12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao? - Ảnh 1.Thùy Anh tằn tiện từng đồng để chăm sóc '5 đứa con thơ'

GĐXH - Ngoài công việc diễn xuất và hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, mẫu ảnh, Thùy Anh có cuộc sống đời thường giản dị như bao người khác. Dù hiện vẫn độc thân, nữ diễn viên lại tự nhận mình là một “bà mẹ đơn thân” khi đang chăm sóc 5 chú mèo mà cô yêu thương như những đứa con trong gia đình.

12 năm sau ngày ra mắt, "Đập cánh giữa không trung" được lựa chọn là 1 trong 17 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam trong 40 năm qua và trình chiếu tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV).

Với diễn viên Thùy Anh, đây không chỉ là dịp nhìn lại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cô được đại diện thế hệ diễn viên trẻ chia sẻ về hành trình của điện ảnh Việt Nam.

12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao? - Ảnh 1.

Thùy Anh xuất hiện lộng lẫy tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF IV).

Tại buổi giao lưu sau suất chiếu, Thùy Anh và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhiều lần nghẹn ngào khi cùng khán giả nhìn lại chặng đường của bộ phim.

Điều khiến nữ diễn viên xúc động là sau hơn một thập kỷ, "Đập cánh giữa không trung" vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, không chỉ từ những người từng yêu mến tác phẩm từ nhiều năm trước mà còn có rất nhiều nhà làm phim, đồng nghiệp và các bạn trẻ thuộc thế hệ mới.

"Đã 12 năm kể từ ngày bộ phim ra mắt nhưng khán phòng vẫn rất đông, khán giả vẫn dành những tràng pháo tay cho bộ phim. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì bộ phim vẫn còn được yêu thương và ghi nhớ", Thùy Anh chia sẻ.

Thùy Anh và vai diễn thay đổi cả sự nghiệp

Thùy Anh bén duyên với diễn xuất từ năm 14 tuổi qua sitcom "Bộ tứ 10A8" nhưng phải đến năm 18 tuổi, cô mới thực sự tạo dấu ấn khi đảm nhận vai Huyền trong bộ phim điện ảnh "Đập cánh giữa không trung" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng đã trở thành bước ngoặt lớn, mở ra cho nữ diễn viên cơ hội bước ra thế giới.

Nhờ bộ phim, Thùy Anh trở thành nữ diễn viên Việt Nam trẻ tuổi đầu tiên sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice lần thứ 71 khi mới 19 tuổi. Trong suốt hành trình tham gia các liên hoan phim quốc tế, cô có cơ hội gặp gỡ nhiều nhà làm phim, giới chuyên môn và mang điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao? - Ảnh 2.

Diễn viên Thùy Anh khi trả lời truyền thông về sự nghiệp của mình.

"Nhận được rất nhiều điều từ vai Huyền, tôi luôn xem bộ phim như một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, từ đó không ngừng nỗ lực để chinh phục những vai diễn xuất sắc hơn", nữ diễn viên bày tỏ.

Tuy nhiên, thành công cũng đi kèm không ít áp lực. Khi phim ra mắt, những cảnh quay nhạy cảm trong tác phẩm từng khiến Thùy Anh chịu nhiều định kiến. Cô thừa nhận đã mất khá nhiều thời gian để vượt qua những đánh giá phiến diện của dư luận, khi nhiều người chỉ tập trung vào các cảnh nóng mà bỏ qua giá trị nghệ thuật của bộ phim.

Thùy Anh và kỷ niệm không thể quên khi được nhận giải thưởng quốc tế

Một trong những dấu ấn đặc biệt của Thùy Anh tại DANAFF năm nay là việc cô được mời tham gia hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới" với vai trò đại biểu.

Đáng chú ý, trong số các diễn viên tham gia tọa đàm chỉ có NSND Hồng Ánh, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến và Thùy Anh, bên cạnh nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, nhà báo, các chuyên gia điện ảnh, đại diện Cục Điện ảnh và lãnh đạo ngành văn hóa. Thùy Anh cũng là diễn viên trẻ tuổi nhất tham gia phiên thảo luận.

12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao? - Ảnh 3.

Thùy Anh rạng rỡ trong lễ trao giải điện ảnh ở Đà Nẵng.

Nhìn lại hành trình của "Đập cánh giữa không trung", nữ diễn viên không giấu được niềm tự hào. "Sau 12 năm kể từ khi 'Đập cánh giữa không trung' ra mắt, lần này được xem lại bộ phim tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Có lẽ mình là một cô gái Việt Nam 19 tuổi lần đầu tiên được nhận giải tại Liên hoan phim Venice. Với mình, đó là điều mà diễn viên nào cũng nên được cảm nhận một lần trong đời", cô chia sẻ.

Theo Thùy Anh, cảm giác được đứng trên thảm đỏ quốc tế, tự hào giới thiệu mình là người Việt Nam và mang theo một bộ phim Việt Nam chỉn chu, có giá trị nghệ thuật, có tiếng nói riêng để được thế giới ghi nhận là trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao? - Ảnh 4.

Thùy Anh cũng gây ấn tượng với 2 dự án truyền hình: "Không giới hạn" và "Vì mẹ anh bắt chia tay"

"Cảm giác đó rất tuyệt vời khi mình được đứng trên thảm đỏ quốc tế, tự hào nói rằng mình là người Việt Nam; rằng mình đang mang đến một bộ phim Việt Nam có giá trị, có ngôn ngữ nghệ thuật và có tiếng nói của người Việt Nam để được thế giới ghi nhận".

Từ trải nghiệm của bản thân, Thùy Anh bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều diễn viên trẻ được tận hưởng niềm hạnh phúc khi đại diện điện ảnh Việt Nam bước lên các sân khấu quốc tế.

"Tôi hy vọng trong những năm tiếp theo sẽ có thật nhiều diễn viên được cảm nhận khoảnh khắc ấy như tôi; sẽ có thật nhiều bộ phim Việt Nam được vinh danh ở quốc tế cũng như trong nước. Và chúng ta có thể tự hào nói với thế giới rằng: Điện ảnh Việt Nam đang đứng ở đây và chúng tôi là điện ảnh Việt Nam", nữ diễn viên trải lòng.

Mới đây, Thùy Anh cũng gây ấn tượng với 2 dự án truyền hình: "Không giới hạn" và "Vì mẹ anh bắt chia tay". Cô cũng hy vọng bản thân sẽ được tiếp tục theo đuổi những vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Thùy Anh là nữ diễn viên sinh năm 1995 tại Hà Nội, nổi tiếng từ sitcom Bộ tứ 10A8 và ghi dấu ấn mạnh mẽ với phim Đập cánh giữa không trung. Hiện cô là một trong những diễn viên trẻ thực lực, hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao? - Ảnh 6.Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở

Thùy Anh cho biết cô chịu nhiều áp lực và tổn thương trước bình luận tiêu cực về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho vai Hoàn Mỹ trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay".


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