Mỹ Tâm báo tin vui

Thứ sáu, 19:59 10/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Mỹ Tâm vui mừng thông báo "chốt lịch" Tài ra rạp tại Úc, Mỹ, Canada. Một số thị trường Đông Nam Á đang dần được nhà sản xuất hé lộ.

Mới đây, Mỹ Tâm vừa thông báo chính thức phim Tài sẽ được công chiếu tại thị trường quốc tế. Cụ thể, phim sẽ được ra rạp Úc và New Zealand ngày 23/4, Mỹ và Canada vào 24/4; riêng tại Campuchia Lào, Myanmar chưa có lịch cụ thể.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết danh sách các nước và thời gian công chiếu sẽ được cập nhật liên tục đến khán giả. 

Ngay dưới bài đăng, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động với hàng loạt phản hồi tích cực: "Xin chúc mừng Tâm với Phến cùng ê-kíp", "Quá tuyệt vời. Chúc mừng Tâm Tài thành công trên thị trường quốc tế"; "Qua Nhật Bản hay Hàn Quốc nữa chị Tâm ơi";... 

Mỹ Tâm chính thức thông báo lịch "xuất ngoại" phim "Tài".

Trước đó, phim "Tài" đã trải qua hành trình phòng vé khá ấn tượng. Khởi chiếu từ ngày 6/3/2026, bộ phim hiện đạt gần 113 tỷ đồng doanh thu và vẫn đang có mặt tại rạp chiếu trong nước.

Cách đây vài ngày, tròn một tháng "Tài" ra rạp, Mỹ Tâm công bố con số ấn tượng 1.600.000 khán giả ủng hộ. Bộ phim cũng ghi nhận loạt thành tích ấn tượng như là phim điện ảnh Việt có điểm đánh giá cao nhất năm 2026 trên nền tảng MoMo với 8,9 điểm, đồng thời dẫn đầu phòng vé ở thể loại hành động - tâm lý. Trên mạng xã hội, Tài cũng lọt top những chủ đề được thảo luận và tương tác nhiều nhất trong thời gian đầu ra rạp.

Dấu ấn của "Tài" sau hơn một tháng ra rạp.

Tài đánh dấu màn tái hợp của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau 7 năm phim "Chị trợ lý của anh". Bộ phim xoay quanh nhân vật Tài (Mai Tài Phến), một người đàn ông từng có quá khứ giang hồ. Dù đã hoàn lương nhưng quá khứ không dễ dàng buông tha khi những mối quan hệ cũ, các băng nhóm giang hồ và những món nợ chưa giải quyết liên tục kéo anh trở lại vòng xoáy phức tạp.

Ngoài hai diễn viên Mai Tài Phến - Mỹ Tâm, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng như: Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Quang Trung, Vinh Râu, Long Đẹp Trai, Trần Kim Hải và Sỹ Toàn.

GĐXH - Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh tối 11/4 sẽ là sự kiện âm nhạc hoành tráng với dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện đưa 50.000 khán giả trải nghiệm không gian nghệ thuật độc đáo và công nghệ LED hiện đại.

GĐXH - Danh hài Thúy Nga ở tuổi gần 50 đã có những trăn trở trong cuộc sống thời gian gần đây. Được biết, đã nhiều năm qua, chị sống một mình nuôi con gái khôn lớn.

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương khám phá thử thách bản thân ở nhiều vai trò từ hoa hậu đến ca sĩ, diễn viên.

GĐXH - Nam diễn viên Thanh Sơn gây chú ý khi chia sẻ một số hình ảnh hậu trường của anh với bạn diễn trong "Đồng hồ đếm ngược".

GĐXH - Phương Oanh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi chia sẻ hình ảnh đời thường.

GĐXH - Lisa và leon - cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được nhận xét thừa hưởng gen tốt của bố mẹ khi "bắn ảnh" cực tốt trong bộ hình thời trang mới đây.

GĐXH - MC Hạnh Phúc bất ngờ tặng vợ xe sang nhân kỷ niệm 6 năm ngày cưới.

GĐXH - Ê-kíp sản xuất gameshow "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" cho biết, thời điểm này không phải mất công thuyết phục Tuấn Hưng tham gia gameshow. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn phải "họp gia đình" để bàn bạc.

GĐXH - MV "Truth or Dare" của ca sĩ Jun Phạm đã được gỡ bỏ sau nhiều tranh cãi về hình ảnh bị cho là “gợi ẩn ý tình dục”.

GĐXH - Trong tập 8 "Ngược đường ngược nắng", Mai và Trung ra sức bênh vực nhau khiến người thân nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.

GĐXH - NSND Nguyễn Hải lần đầu hé lộ chuyện tình với bà xã Lê Thúy Hằng từ thời sinh viên, còn là bạn cùng lớp ở trường Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho biết giai đoạn đó, chuyện tình của anh từng bị nhà trường "ngăn cấm".

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
