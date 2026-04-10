Mỹ Tâm báo tin vui
GĐXH - Mỹ Tâm vui mừng thông báo "chốt lịch" Tài ra rạp tại Úc, Mỹ, Canada. Một số thị trường Đông Nam Á đang dần được nhà sản xuất hé lộ.
Mới đây, Mỹ Tâm vừa thông báo chính thức phim Tài sẽ được công chiếu tại thị trường quốc tế. Cụ thể, phim sẽ được ra rạp Úc và New Zealand ngày 23/4, Mỹ và Canada vào 24/4; riêng tại Campuchia Lào, Myanmar chưa có lịch cụ thể.
Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết danh sách các nước và thời gian công chiếu sẽ được cập nhật liên tục đến khán giả.
Ngay dưới bài đăng, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động với hàng loạt phản hồi tích cực: "Xin chúc mừng Tâm với Phến cùng ê-kíp", "Quá tuyệt vời. Chúc mừng Tâm Tài thành công trên thị trường quốc tế"; "Qua Nhật Bản hay Hàn Quốc nữa chị Tâm ơi";...
Trước đó, phim "Tài" đã trải qua hành trình phòng vé khá ấn tượng. Khởi chiếu từ ngày 6/3/2026, bộ phim hiện đạt gần 113 tỷ đồng doanh thu và vẫn đang có mặt tại rạp chiếu trong nước.
Cách đây vài ngày, tròn một tháng "Tài" ra rạp, Mỹ Tâm công bố con số ấn tượng 1.600.000 khán giả ủng hộ. Bộ phim cũng ghi nhận loạt thành tích ấn tượng như là phim điện ảnh Việt có điểm đánh giá cao nhất năm 2026 trên nền tảng MoMo với 8,9 điểm, đồng thời dẫn đầu phòng vé ở thể loại hành động - tâm lý. Trên mạng xã hội, Tài cũng lọt top những chủ đề được thảo luận và tương tác nhiều nhất trong thời gian đầu ra rạp.
Dấu ấn của "Tài" sau hơn một tháng ra rạp.
Tài đánh dấu màn tái hợp của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến sau 7 năm phim "Chị trợ lý của anh". Bộ phim xoay quanh nhân vật Tài (Mai Tài Phến), một người đàn ông từng có quá khứ giang hồ. Dù đã hoàn lương nhưng quá khứ không dễ dàng buông tha khi những mối quan hệ cũ, các băng nhóm giang hồ và những món nợ chưa giải quyết liên tục kéo anh trở lại vòng xoáy phức tạp.
Ngoài hai diễn viên Mai Tài Phến - Mỹ Tâm, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng như: Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Quang Trung, Vinh Râu, Long Đẹp Trai, Trần Kim Hải và Sỹ Toàn.
