Năm 2026 nên mua trang sức vàng 9K, 10K, 14K, 18K, 22K, 24K?

Khi giá vàng tăng cao, nhiều người có ý định đầu tư vào vàng. Một biện pháp khác để bạn đầu tư vào vàng đó là chọn mua trang sức bằng vàng. Với phương án này, bạn có thể biến món đầu tư thành một phụ kiện làm đẹp cho bản thân một cách khéo léo, tinh tế. Tuy nhiên, thị trường trang sức vàng đôi khi có thể khó hiểu, với những chỉ số như 10K, 14K, 18K, 22K và 24K. Những con số này nghĩa là gì? Nên chọn trang sức vàng nào để vừa có thể làm trang sức vừa làm 'của để dành'?

Vàng 10K, 14K, 18K, 22K và 24K nghĩa là gì?

Khi người tiêu dùng chọn mua trang sức bằng vàng thật, sản phẩm phải có khắc một ký hiệu gồm chữ số (10, 14, 18, 22, 24) kèm chữ K ở mặt sau của vật phẩm. Ký hiệu "K", viết tắt cho Karat, chứng minh cho tuổi của vàng – có nghĩa là độ tinh khiết của vàng. Con số này càng cao thì vàng càng tinh khiết. Ở thước đo từ 1 đến 24, vàng 24K là tinh khiết nhất.

Tuổi vàng càng cao thì vàng càng tinh khiết và giá trị cũng cao.

Vàng 24K: 99,99% vàng (tinh khiết nhất). Còn được gọi là vàng 9999.

Vàng 22K: 90% vàng

Vàng 18K: 75% vàng

Vàng 14K: 58,33% vàng

Vàng 10K: 41,67% vàng

Vàng 9K: 37,50% vàng

Như vậy, có thể thấy rằng trang sức vàng (ngoài vàng 24K), đều là trang sức làm từ hợp kim vàng. Hợp kim đến từ vàng cùng với các loại kim loại khác, có thể là bạc, đồng, palladium, kẽm, niken… Những loại vàng dưới 9K được cho là không đủ tinh khiết để dùng làm trang sức.

Loại vàng nào tốt nhất để dùng làm trang sức?

Dựa vào số Karat của vàng, người mua có thể hiểu thế nào là vàng 10K, 14K, 18K hay 24K. Vì vậy, nên chọn trang sức làm từ vàng 24K bởi đây là trang sức vàng tinh khiết nhất, nguyên chất nhất. Tuy nhiên, vàng càng tinh khiết thì càng mềm, còn càng pha trộn với hợp kim khác thì càng cứng và bền. Tính bền vững của hợp kim cũng là lý do trên hết mà đa phần các trang sức không làm từ vàng 24K nguyên chất.

Tùy thuộc vào nhu cầu, tài chính của người mua có thể lựa chọn loại vàng phù hợp.

Ưu và khuyết điểm của trang sức vàng từ 9K, 10K và 14K

Ưu điểm: Giá mềm trong số các lựa chọn trang sức vàng. Độ cứng cao, khó trầy xước, rất tốt cho nhẫn cưới để đeo hàng ngày. Màu vàng nhạt không phô trương

Khuyết điểm: Không phù hợp với các kiểu nhẫn nạm kim cương dạng lộ chấu (prong) vì giòn. Có thể gây kích ứng da cho người bị dị ứng niken hay có làn da mẫn cảm. Có thể bị ôxy hóa, ngả màu. Khả năng mất giá cao hơn trang sức vàng 18K đến 24K do hàm lượng vàng thấp

Giải thích: Trang sức 9K và 10K chỉ chứa xấp xỉ 40% vàng và 60% còn lại là hợp kim từ những kim loại khác. Trang sức 14K thì chứa 60% vàng nguyên chất và 40% kim loại khác. Vì lẽ đó, các loại trang sức vàng thật này có giá cả dễ chịu khi so với trang sức vàng 18K trở lên.

Tùy theo hợp kim được sử dụng mà màu sắc của trang sức sẽ thay đổi. Nếu được phối hợp với các kim loại ánh bạc, trang sức vàng 9K, 10K và 14K sẽ có màu vàng nhạt; nếu được mạ rhodium bên ngoài sẽ trở thành vàng trắng hoàn hảo. Còn nếu phối hợp với đồng chủ yếu thì vàng 9K, 10K và 14K sẽ trở thành vàng hồng.

Trang sức bằng vàng dưới 14K vô cùng cứng và bền. Vàng 24K nguyên chất tương đối mềm, dễ móp méo và trầy xước. Khi các kim loại khác được bổ sung vào hợp kim, chúng sẽ bổ trợ cho độ bền của vàng. Vì lẽ đó vàng 9K, 10K và 14K phù hợp cho các loại trang sức đeo hàng ngày có mật độ va chạm cao, như nhẫn và vòng đeo tay.

Tuy nhiên, hợp kim 9K và 10K cũng dễ bị ôxy hóa và ngả màu bởi hàm lượng vàng thấp. Vàng nguyên chất không bị biến đổi màu, nhưng các kim loại khác trong hợp kim có thể. Vì lẽ đó, bạn cần dành nhiều thời gian để chăm sóc và làm sạch trang sức vàng 9K và 10K. Vàng 14K sẽ đỡ bị ôxy hóa hơn vàng 9K, 10K.

Ngoại lệ duy nhất là vàng trắng được mạ rhodium, vì chính rhodium sẽ đảm bảo sự sáng bóng bền bỉ của trang sức. Tuy nhiên, với thời gian thì lớp rhodium có thể bị mài mòn. Cứ mỗi năm một lần, bạn nên mang trang sức vàng trắng trở lại tiệm kim hoàn để được phủ rhodium một lần nữa.

Ngoài ra, do thiếu độ mềm dẻo của vàng tinh khiết nên loại trang sức 9K, 10K và 14K có độ giòn, khiến các chấu nổi (prong) nạm đá quý có thể dễ bị gãy. Vì lẽ này, bạn chỉ nên chọn trang sức vàng 9K, 10K và 14K dạng nguyên khối hoặc nạm đá chìm.

Ưu và khuyết điểm của trang sức vàng 18K

Ưu điểm: Có độ cân bằng tốt giữa sự cứng cáp, bền bỉ và dẻo dai. Có nhiều lựa chọn về mẫu mã trên thị trường, từ cả các tiệm vàng truyền thống cho đến các thương hiệu kim hoàn cao cấp. Các thiết kế từ những thương hiệu cao cấp phù hợp để đầu tư.

Khuyết điểm: Đắt giá hơn vàng 9K, 10K và 14K. Dễ bị trầy hơn

Giải thích: Như bảng thành phần ở trên chỉ ra, trang sức 18K chứa 75% vàng. Loại trang sức vàng thật này được các thương hiệu cao cấp ưa thích bởi có sự cân bằng tốt giữa sự mềm mại của vàng nguyên chất, và sự bền bỉ của hợp kim đi kèm.

Các thương hiệu cao cấp như Cartier, Bulgari, Tiffany & Co., Piaget, Chopard… đều dùng vàng 18K chủ yếu trong các thiết kế của mình. Do đó, nếu phân vân nên chọn trang sức vàng 14K hay 18K, thì lời khuyên dành cho bạn nên ưu tiên các thiết kế 18K. Bởi khi phối hợp giữa tuổi vàng cao và tên tuổi thương hiệu, đây sẽ là loại trang sức phù hợp để bạn đầu tư lâu dài.

Nên biết rằng vàng 18K dễ trầy xước hơn khi so sánh với vàng từ 9K đến 14K. Các loại nhẫn cưới bằng vàng 18K về lâu dài sẽ thể hiện sự thay đổi theo thời gian (patina), không sáng bóng như ban đầu mà có những vết trầy trụa nhỏ. Tuy nhiên, nếu mang đi đánh bóng, bạn lưu ý rằng hành động này đồng nghĩa với việc cạo đi một lớp vàng rất mỏng trên bề mặt, nên thực tế bạn đang giảm lượng vàng trong món trang sức của mình.

Ưu và khuyết điểm của trang sức vàng 22K và 24K

Ưu điểm: Vàng nguyên chất, phù hợp để đầu tư

Khuyết điểm: Mềm, rất dễ trầy trụa, có thể bị méo khi va đập. Không có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu cao cấp, chỉ có thể mua ở các tiệm vàng. Màu vàng choé không thời trang, trông phô trương, dễ quê mùa

Giải thích: Vàng 22K chứa 90% vàng và vàng 24K chứa 99,99% vàng nguyên chất. Với sự tinh khiết này thì các loại trang sức vàng này có thành phần gần giống với thỏi vàng được các nhà băng tích trữ. Trang sức vàng 24K cũng là trang sức truyền thống tặng cho các nàng dâu châu Á làm quà cưới trong hôn lễ.

Dẫu vậy, do vàng 24K quá mềm nên nó không phù hợp để đeo hàng ngày, đặc biệt không thích hợp cho nhẫn cưới hay vòng tay vì các món trang sức này dễ va chạm. Nếu muốn chọn trang sức bằng vàng 24K, bạn nên chọn vòng cổ hay hoa tai.

Cũng vì lý do kể trên mà các thương hiệu cao cấp từ phương Tây không chọn vàng 24K để làm trang sức. Nếu rất muốn đeo vàng 24K, bạn phải đến các tiệm vàng truyền thống đánh trang sức riêng, hoặc tuyển chọn từ các thương hiệu từ Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông...

Ngoài ra, lưu ý rằng vàng 24K có màu cực kỳ chói, khiến bạn dễ quê mùa nếu phối đồ không cẩn thận. Với loại trang sức vàng 24K, bạn chỉ nên chọn các trang sức mảnh mai, bản nhỏ. Với bông tai, bạn có thể chọn bông tai chấu hay bông tai vòng ôm sát ráy tai.

Nên chọn loại vàng nào để tích trữ, đầu tư và làm trang sức?

Trong các loại vàng kể trên, vàng 10K, vàng 14K và vàng 18K thường được sử dụng rộng rãi để chế tác trang sức vì đặc tính cứng, bền, dễ gắn đá, có độ sáng bắt mắt,… Vàng 10K và vàng 14K có độ phủ sóng khá rộng rãi vì chất lượng cao, chế tác đẹp mắt và chi phí hợp lý. Vàng 18K sở hữu chất lượng cao cấp, vẻ ngoài lấp lánh và sự đẳng cấp vốn có. Chính vì vậy, tuổi vàng này luôn được phái đẹp ưa chuộng.

Vàng 24K lại mềm dẻo hơn vì lượng vàng nguyên chất chiếm tỷ lệ cao. Loại vàng này thường được sử dụng dưới dạng tích trữ và đầu tư vì không bị mất giá theo năm tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vàng 24K vẫn được sử dụng để chế tác trang sức, nhất là trang sức cưới cho cô dâu. Các thiết kế này thường mang sắc vàng ‘đậm đà’, kiểu dáng cầu kỳ và bắt sáng hơn.

Làm thế nào để phân biệt được vàng 10k, 14k, 18k và 24k?

Nếu như nhìn bằng mắt thường sẽ rất khó để phân tích được vàng 10k, 14k, 18k và 24k mà cần kiểm tra bằng cách quang phổ ,chính xác bằng cách chọn mua vàng hoặc trang sức bạn cần chọn chỉ địa uy tín, có thông tin sản phẩm rõ ràng hoặc giấy bảo hành để được bảo vệ quyền lợi của mình một cách tốt nhất.