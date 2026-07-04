Nam ca sĩ cưới mẹ đơn thân hơn 7 tuổi, có 1 con riêng: Dành cả thanh xuân và nhan sắc cho gia đình
Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi nghệ sĩ này vẫn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên.
Mới đây, nhân Ngày Gia đình Việt Nam , vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú với màn tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.
Cụ thể, Lê Phương đăng tải loạt ảnh quây quần bên chồng và hai con, kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Cảm ơn anh! 10 năm em có một gia đình trọn vẹn!" . Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ cho thấy sự trân trọng của nữ diễn viên dành cho người bạn đời sau hành trình dài cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Đáp lại lời vợ, Trung Kiên hài hước bình luận: "Tất cả thanh xuân và nhan sắc anh dành hết vào gia đình mà không trọn vẹn cũng khó á Cà Chua" . Cách đối đáp dí dỏm của hai vợ chồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Lê Phương sau đó cũng không quên trêu lại chồng, tạo nên màn "tung hứng" đầy vui vẻ.
Chuyện tình của Lê Phương và Trung Kiên từng nhận được nhiều sự chú ý khi nam ca sĩ kém vợ 7 tuổi. Thời điểm đến với Trung Kiên, Lê Phương đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con trai riêng. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác hay những định kiến không trở thành rào cản với cặp đôi.
Hai người kết hôn vào năm 2017 sau thời gian tìm hiểu. Đến năm 2019, gia đình nhỏ chào đón con gái chung, mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn. Điều khiến nhiều người yêu mến là cách Trung Kiên luôn yêu thương, chăm sóc con trai riêng của vợ như con ruột.
Nam ca sĩ nhiều lần đồng hành cùng bé trong học tập, cuộc sống và các hoạt động gia đình, tạo nên hình ảnh một người cha trách nhiệm. Lê Phương từng chia sẻ cô luôn biết ơn chồng vì sự bao dung và tình yêu chân thành dành cho hai mẹ con.
Hiện tại, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở lĩnh vực phim truyền hình và sân khấu, trong khi Trung Kiên tập trung nhiều thời gian cho công việc cũng như chăm lo gia đình. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ những chuyến du lịch, bữa cơm nhà đến việc cùng nuôi dạy các con.
Gây tranh cãi với vai 'Nam Phương Hoàng hậu', cuộc sống 14 năm làm dâu hào môn của Tăng Thanh Hà ra sao?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trước khi kết hôn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà từng là diễn viên được yêu thích của màn ảnh Việt.
Tin sao 4/7: Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ sở thích của con gái, Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê cùng chồng đưa con gái Harley đi biển, trong khi đó Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý trong buổi công bố thí sinh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.
Lịch phát sóng trực tiếp vòng 16 FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - FIFA World Cup 2026 bước vào vòng 16 đội với 8 trận đấu từ ngày 5/7 đến 8/7 (giờ Việt Nam), các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Cuộc sống của 'Kim Tae Hee Việt Nam': Vừa làm dâu hào môn, vừa tốt nghiệp đại họcGiải trí - 5 giờ trước
Sau nửa năm kết hôn cùng con trai cựu Chủ tịch tập đoàn lớn, "Kim Tae Hee Việt Nam" Hương Liên gây chú ý khi vừa tốt nghiệp đại học, vừa tích cực trở lại showbiz.
'Nam thần' Xuân Phúc vào vai trinh sát, vướng chuyện tình tay ba trên phim giờ vàngGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Sau khi ghi dấu ấn với vai cơ trưởng trong bộ phim "Tử chiến trên không", nam diễn viên Xuân Phúc tiếp tục góp mặt trong dự án truyền hình "Trời cao nguyên xanh" do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an sản xuất.
'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' tập 2 có gì đặc biệt?Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Tập 2 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' hứa hẹn sẽ bùng nổ với 28 tiết mục từ các nhóm "Anh tài".
Cháu dâu NSƯT Chí Trung khoe ảnh trên du thuyền, hé lộ tình trạng hôn nhân với chồng thiếu giaGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây chia sẻ khoảnh khắc trong chuyến du lịch biển cùng chồng là Duy Minh - cháu NSƯT Chí Trung. Cặp đôi cho thấy hạnh phúc ngọt ngào sau gần 2 năm kết hôn.
Nghề nghiệp ít ai biết trước khi nổi tiếng của ca sĩ Tăng PhúcGiải trí - 8 giờ trước
Trước khi trở thành giọng ca được nhiều người yêu mến như hiện tại, nam ca sĩ Tăng Phúc từng làm công việc cũng liên quan đến nghệ thuật.
Chuyện tình yêu đẹp như phim của nam chính 'Thiên long bát bộ'Giải trí - 13 giờ trước
Ở tuổi U60, nam diễn viên này là một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ đến nay vẫn giữ được sức hút và được khán giả yêu mến.
Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thờiThế giới showbiz - 15 giờ trước
Ở tuổi xế chiều, "ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ" một thời chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa làng giải trí.
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40Xem - nghe - đọc
GĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.