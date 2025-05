Nam Định: Bắt đối tượng chuyên lang thang, trộm cắp tài sản người dân

Theo đó, lợi dụng khi người dân tắt đèn đi ngủ, đối tượng Hoàng Hà Trung lượn xe máy qua các tuyến đường, tìm kiếm những xe ô tô đậu ven đường mà không đóng khóa chốt cửa. Sau đó, canh đến khung giờ từ 1h - 4h sáng, khi người dân ngủ say Trung đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng ngày 2/5/2025, Hoàng Hà Trung phát hiện một xe ô tô không đóng khóa chốt cửa đang đậu ven đường Nguyễn Khánh Toàn, khu tái định cư Bãi Viên, TP Nam Định đối tượng đã mở cửa xe, lục tìm thấy chìa khóa nhà trong ô tô rồi mở cửa vào nhà, lấy trộm 01 điện thoại di động Iphone 11. Sáng ngày 3/5/2025, phát hiện bị kẻ gian trộm tài sản, chủ xe ô tô đã trình báo cơ quan công an.



Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã chủ trì, phối hợp với công an các phường, xã trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Kết hợp nhiều biện pháp điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thêm một số vụ trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn tương tự. Các vụ mất trộm đều xảy ra vào đêm khuya khi gia chủ đã ngủ say nên không có thông tin nào về đối tượng gây án.

Hình ảnh người dân chụp sự việc bị trộm tài sản trên mạng xã hội.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các phường, xã tiến hành rà soát số đối tượng trong diện quản lý, đối tượng tha tù liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản cư trú trên địa bàn. Qua rà soát hướng di chuyển của đối tượng và tiếp cận toàn bộ các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, mua bán điện thoại, cầm đồ trên địa bàn TP Nam Định và huyện liền kề để truy tìm tài sản bị trộm.

Qua điều tra xác minh xuyên ngày đêm, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định nhận định, "tác giả" của các vụ trộm vừa qua là cùng một đối tượng, hành động độc lập, không có đồng phạm, có sử dụng biển số xe máy giả để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, truy bắt. Qua rà soát hướng di chuyển của đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được phòng trọ của đối tượng tại dãy trọ gần một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đây là phòng trọ được đối tượng thuê để cất giấu tài sản trộm cắp của người dân.

Tổng hợp các thông tin thu thập được và tiếp tục xác minh, ngày 6/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định xác định hung thủ gây ra vụ trộm tài sản ngày là Hoàng Hà Trung và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Đối tượng Hoàng Hà Trung tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hoàng Hà Trung đã thừa nhận hành vi trộm tài sản nhà dân vào rạng sáng ngày 2/5/2025. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hoàng Hà Trung còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại thành phố Nam Định vào các ngày 19 và 29/4/2025. Cụ thể, trộm cắp được 1 máy hút bụi Robot Uwant-Jwu200-JB, 6 triệu đồng và 1 chỉ vàng 9999. Cả 2 vụ trộm này, đối tượng đều phát hiện xe ô tô không đóng khóa chốt cửa xe, lục tìm, trộm tài sản trong xe ô tô. Trong đó, vụ trộm ngày 29/4/2025, đối tượng còn tìm thấy chìa khóa nhà trong xe ô tô và "ung dung" mở cửa vào nhà để trộm tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy tìm, thu hồi lại tài sản bị trộm cho Nhân dân.

Theo cơ quan công an, qua những vụ trộm cắp tài sản trên cho thấy, nhiều người dân còn sơ hở trong việc bảo quản tài sản của mình, vô tình đã tạo kẽ hở cho tội phạm trộm cắp tài sản hoạt động. Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác và chủ động bảo vệ tài sản của mình. Đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sở hở của người dân, gia tăng hoạt động trộm cắp vào thời điểm lúc chập choạng tối hay đêm khuya. Vào buổi tối, người dân nên để xe ô tô trong nhà hoặc các bãi trông giữ xe có người bảo vệ. Chủ xe ô tô cần khóa cửa xe cẩn thận, kiểm tra lại các cửa kính trước khi rời đi; không để các tài sản có giá trị, chìa khóa nhà và các giấy tờ quan trọng trong xe ô tô khi không có người trông giữ.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, công dân hãy trình báo ngay Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định.

