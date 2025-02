Nam Định: Tổ phó tổ an ninh cơ sở lao mình xuống sông Hồng cứu người đuối nước

Chiều ngày 28/2, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Tổ phó Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thuộc xã Giao Hương, huyện Giao Thủy đã dũng cảm lao xuống sông Hồng cứu người đuối nước.

Theo đó, người dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang ngợi khen hành động dũng cảm lao xuống sông Hồng cứu người đuối nước của anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1991, thường trú tại xóm Thanh Ninh, xã Giao Hương).

Cụ thể, khoảng 11h20 ngày 28/2/2025, anh Nguyễn Văn Hảo trở về nhà sau khi kết thúc buổi tập dân quân tự vệ, khi đi đến khu vực Điếm cống Cồn Ba thuộc xã Hồng Thuận thì phát hiện một người phụ nữ đang chới với, cầu cứu giữa dòng sông Hồng.

Tổ phó Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ở xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định dũng cảm lao xuống sông Hồng cứu người đuối nước.

Lúc này, anh Hảo liền dừng xe và không ngại nguy hiểm, nhảy xuống sông và bơi ra giữa dòng nước, tiếp cận nạn nhân và đưa vào bờ an toàn. Sau đó, anh Hảo đã liên hệ Công an xã Hồng Thuận để xác minh, tìm người thân và đưa bà về gia đình.

Nạn nhân may mắn được cứu sống kịp thời là bà P.T.C (SN 1960, thường trú tại xóm 6, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Bà C chẳng may bị trượt chân ngã xuống sông Hồng.

Được biết, anh Nguyễn Văn Hảo là Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xóm Thanh Ninh, xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

