Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?

Hiện tại, Khánh Thi - Chí Anh đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cách đây vài năm, anh và nữ kiện tướng cùng nhau tham gia liveshow. Nói về cảm xúc khi kết hợp cùng người cũ, Chí Anh cho biết: "Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không cần phải có cảm xúc yêu đương với bạn nhảy thì mới có thể nhảy được những bài yêu đương. Đúng là tôi vào vai nam chính trong liveshow này. Và nói thẳng thì chúng tôi từng là một phần cuộc đời của nhau. Nhưng nhiệm vụ của tôi trong liveshow của Khánh Thi là giúp cô ấy kể lại câu chuyện của cô ấy theo đúng kịch bản chứ không phải tranh thủ hồi ức với nhau trên sân khấu". Chính tinh thần thoải mái đó nên mối quan hệ của họ luôn bền vững và kéo dài trong nhiều năm qua.