Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?
GĐXH - Chí Anh không chỉ là bạn nhảy ăn ý mà còn là người bạn tri kỷ thân thiết của Khánh Thi trong những năm 2000. Họ đã cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.
Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cườiGiải trí - 10 phút trước
GĐXH - Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung và nhiều nghệ sĩ của "Táo quân" sẽ là những khách mời đặc biệt trong các chương trình FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.
Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chốiXem - nghe - đọc - 39 phút trước
GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.
Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắtXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, điều khiến chị vất vả nhất là khâu hóa trang. Có ngày, chị phải mất tới 8 tiếng để thực hiện phần hóa trang cho khuôn mặt nhưng khi lên hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn 8 giây. Thậm chí, do phải hóa trang kỹ ở vùng mắt, chị suýt bị tổn thương thị lực.
Nhóm V.Music sau 12 năm tan rã: Người vướng lao lý, người rút khỏi showbizCâu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Từng là nhóm nhạc nam được yêu thích, V.Music nay có ngã rẽ khác biệt sau hơn một thập kỷ tan rã, người kín tiếng rời showbiz, người vướng vòng lao lý.
Nữ nghệ sĩ 39 tuổi vừa lọt đề cử đẹp nhất thế giới là ai?Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - NSƯT Kim Tuyến tuổi 39 góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.
Người đẹp Hải Phòng đăng quang Hoa hậu Việt Nam cách đây 24 năm là ai?Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Mai Phương - người đẹp quê Hải Phòng đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002. Hiện tại cuộc sống của cô ra sao?
Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh AnhGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Noo Phước Thịnh tiếp tục "đốn tim" fan nữ trong buổi ra mắt sản phẩm mới, trong khi đó ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây ngạc nhiên khi tiết lộ chiều cao của con trai Sushi.
Đàm Thu Trang bên 2 con: 'Mẹ học cách yêu dịu dàng hơn'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên hai con và cho biết, chính các con đã giúp cô học cách kiên nhẫn, dịu dàng và mạnh mẽ hơn trong hành trình làm mẹ.
Nancy Nguyễn trở lại với nghệ thuật sau 12 năm 'mất tích'Giải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Tái xuất trên màn ảnh rộng sau 12 năm, người đẹp Nguyễn Công Nương (Nancy Nguyễn) đang tạo sức hút lớn tới khán giả.
Cô gái quê Hà Tĩnh thu hút tại Miss Grand Vietnam 2026Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Linh Nhi quê Hà Tĩnh được đánh giá sở hữu nhan sắc cá tính chuẩn tiêu chí Miss Grand Vietnam.
Hình ảnh 3 người con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí
GĐXH - Khánh Thi tự hào khoe hình ảnh 3 người con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nữ kiện tướng dancesport chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Tết Thiếu nhi nhà em đây ạ".