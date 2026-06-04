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Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao?

Thứ năm, 09:50 04/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Chí Anh không chỉ là bạn nhảy ăn ý mà còn là người bạn tri kỷ thân thiết của Khánh Thi trong những năm 2000. Họ đã cùng nhau trải qua một quãng thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 1.Hình ảnh 3 người con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển

GĐXH - Khánh Thi tự hào khoe hình ảnh 3 người con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nữ kiện tướng dancesport chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Tết Thiếu nhi nhà em đây ạ".

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 2.

Chí Anh sinh năm 1978 là một trong những kiện tướng dancersport nổi tiếng trong làng thể thao Việt Nam. Anh càng nổi tiếng hơn khi có mối tình khá sâu đậm với bạn diễn Khánh Thi. Họ đã có thời gian dài gắn bó với nhau, cùng học tập để theo con đường dance sport chuyên nghiệp. Chuyện ấy đã trở thành quá khứ và giờ đây, ai cũng có hạnh phúc riêng. Hiện tại, Chí Anh đã có 2 con và hạnh phúc yên ấm như nhiều gia đình khác.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 3.

Hiện tại, Khánh Thi - Chí Anh đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Cách đây vài năm, anh và nữ kiện tướng cùng nhau tham gia liveshow. Nói về cảm xúc khi kết hợp cùng người cũ, Chí Anh cho biết: "Tôi là vận động viên chuyên nghiệp nên không cần phải có cảm xúc yêu đương với bạn nhảy thì mới có thể nhảy được những bài yêu đương. Đúng là tôi vào vai nam chính trong liveshow này. Và nói thẳng thì chúng tôi từng là một phần cuộc đời của nhau. Nhưng nhiệm vụ của tôi trong liveshow của Khánh Thi là giúp cô ấy kể lại câu chuyện của cô ấy theo đúng kịch bản chứ không phải tranh thủ hồi ức với nhau trên sân khấu". Chính tinh thần thoải mái đó nên mối quan hệ của họ luôn bền vững và kéo dài trong nhiều năm qua.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 4.

Ngoài vai trò là VĐV, HLV khiêu vũ thể thao, anh còn được mời làm giám khảo rất nhiều chương trình thi nhảy trên truyền hình như: Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy... Tuy nhiên, khi làm giám khảo "Bước nhảy hoàn vũ", cũng có lúc Chí Anh bị cho là "chấm điểm đắt" khiến khán giả thắc mắc. Nam kiện tướng từng kể một chuyện vui là khi đi chợ bị mấy chị nhận ra, chất vấn anh rằng có phải là giám khảo không, sao chấm điểm đắt thế? Khi đó, Chí Anh thừa nhận nhưng mọi người không tin vì bảo trên truyền hình đẹp trai, tóc bóng lộn, ngoài đời lại xì tin, thế là anh phải nhận là "em trai của Chí Anh".

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 5.

Ngoài thành công với vai trò giám khảo, bắt đầu từ năm 2017, anh giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội Khiêu vũ Việt Nam.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 6.

Tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines (2019), Chí Anh cùng Khánh Thi là hai huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam ở bộ môn khiêu vũ thể thao, toàn đội giành được 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 7.

Chí Anh không chỉ thành công ở sự nghiệp mà anh còn có cuộc sống riêng tư đầm ấm bên vợ khoa khôi Vũ Khánh Linh. Về quá trình yêu đương, Chí Anh có được vợ trẻ không phải dễ dàng. Anh chia sẻ, bản thân bị Vũ Khánh Linh chặn mọi tài khoản cá nhân, từ Facebook, Instagram, Viber đến Zalo, chặn luôn cả số điện thoại khi mới bắt đầu làm quen.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 8.

Công đoạn làm quen khó khăn nhưng với cách nói chuyện thông minh, hài hước cùng tài năng, cuối cùng Chí Anh đã thu phục được trái tim người đẹp. Ít ai ngờ ông "chú" nhiều tuổi như Chí Anh vẫn "cưa đổ" Hoa khôi của trường THPT Việt Đức để đi đến đám cưới hoành tráng được tổ chức vào năm 2016.

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 9.

Kết hôn với vợ trẻ nên Chí Anh khá chiều vợ. Theo lời anh kể, khi còn độc thân thì đi chơi thoải mái nhưng đến lúc cưới vợ, cứ ra khỏi cửa anh đều phải xin phép, nói lý do rõ ràng. Nhiều người trêu anh sợ vợ, Chí Anh cười: "Tôi nể vợ giống bố tôi nể mẹ tôi thôi".

Ảnh FBNV

Nam kiện tướng dancesport từng là bạn nhảy ăn ý của Khánh Thi trong thập niên 2000 giờ ra sao? - Ảnh 10.Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

GĐXH - Khánh Thi dành tình yêu sâu đậm cho bộ môn dancesport. Mỗi năm, cô chi hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các giải đấu dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao này. Chính nữ kiện tướng cũng từng hài hước thừa nhận mình "bị điên" vì sự đam mê và tâm huyết dành cho dancesport.

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