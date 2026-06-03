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Hình ảnh 3 người con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Thứ tư, 12:05 03/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Khánh Thi tự hào khoe hình ảnh 3 người con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nữ kiện tướng dancesport chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Tết Thiếu nhi nhà em đây ạ".

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 1.Phan Hiển hé lộ ‘kho vàng’ khủng sau hơn một thập kỷ cống hiến

GĐXH - Bức ảnh Phan Hiển đứng trước bộ sưu tập gồm nhiều huy chương và các loại cúp đã thu hút sự chú ý của khán giả. Theo tiết lộ của anh, đây là "kho vàng" của mình và của cả Khánh Thi.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 1.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 của nhà Khánh Thi - Phan Hiển không tổ chức sang chảnh hoành tráng nhưng nhẹ nhàng dịu mát với hình ảnh 3 em bé xinh đẹp, đáng yêu. Fan của cặp đôi kiện tướng dancesport nhận xét Kubi - Anna - Lisa đẹp như tranh vẽ.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 2.

Cả 3 con của nhà Khánh Thi - Phan Hiển đều hội tụ những gen trội của cả bố lẫn mẹ. Đặc biệt, đó chính là khả năng nhảy múa và tương tác cực tốt trước ống kính máy ảnh.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 3.

Đầu tiên, con trai cả nhà Khánh Thi và Phan Hiển - bé Kubi lại khiến khán giả phải bất ngờ với thành tích thi đấu dance sport cùng chiều cao vượt trội.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 4.

Khánh Thi từng hài hước khoe con và cho biết có lẽ cô phải tính chuyện “tuyển con dâu” từ bây giờ khi Kubi mới 10 tuổi nhưng đã cao tới 1,56m. Theo nữ kiện tướng dancesport, Kubi là cậu bé hòa đồng, thích giao lưu, thân thiện, yêu nhảy múa và đặc biệt rất mê ăn uống.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 5.

Cô cũng chia sẻ kỷ niệm trong chuyến ra Hà Nội tham dự Giải Vô địch Quốc gia, khi Kubi cùng bạn nhảy Linh San giành 8 huy chương vàng ở nội dung thuộc Cúp toàn quốc dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Bức ảnh được đăng tải là khoảnh khắc hiếm hoi mà gia đình kịp chụp cho Kubi tại Hà Nội trước khi cả nhà vội vàng lên xe taxi do cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 6.

Trước đó trong sinh nhật 10 tuổi của con trai, Khánh Thi cũng bày tỏ sự tự hào về con trai. "Nay con tròn 10 tuổi rồi, ba mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, ngoan, biết yêu thương ông bà, ba mẹ và mọi người trong gia đình. Và luôn học tập chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn bè và kính trọng thầy cô giáo nha. Riêng với ba mẹ, con thích chọn cho mình theo nghệ thuật, thể thao hay bất cứ điều gì ba mẹ sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của con", Khánh Thi chia sẻ.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 7.

Còn với con gái thứ 2 - bé Anna, được gia đình gọi bằng biệt danh "Mợ Chảnh" vì tính cách điệu đà, đáng yêu. Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật và dancesport từ bố mẹ, đã tham gia các giải khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi và giành thành tích tốt.Anna thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của gia đình nhờ vẻ ngoài xinh xắn, mái tóc dài nổi bật và thần thái tự tin. Hiện Anna được xem là một trong những "nhóc tỳ" nổi tiếng của làng giải trí Việt, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ cuộc sống gia đình hạnh phúc và truyền thống dancesport của nhà Khánh Thi – Phan Hiển.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 8.

Còn bé út Lisa với vẻ ngoài đáng yêu, thần thái tự nhiên và những biểu cảm “tan chảy” đang được nhiều khán giả ví như “công chúa nhỏ đời thực”, thậm chí còn được khen có visual “đánh bại AI” vì quá trong trẻo và sống động.Ngay từ khi chào đời, bé Lisa đã là một trong những nhóc tỳ Vbiz nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Càng lớn, cô bé càng bộc lộ nhiều nét đẹp nổi bật với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn cùng gương mặt bầu bĩnh cực kỳ ăn ảnh. Trong bộ ảnh sinh nhật mới nhất, con gái út nhà Khánh Thi diện chiếc váy voan bồng bềnh màu kem, kết hợp cùng phụ kiện nơ xinh xắn, tạo nên tổng thể ngọt ngào như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

3 con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 10.Khánh Thi thừa nhận 'bị điên' khi mỗi năm đầu tư hơn 8 tỷ đồng để tổ chức giải đấu dancesport

GĐXH - Khánh Thi dành tình yêu sâu đậm cho bộ môn dancesport. Mỗi năm, cô chi hơn 8 tỷ đồng để tổ chức các giải đấu dành cho bộ môn khiêu vũ thể thao này. Chính nữ kiện tướng cũng từng hài hước thừa nhận mình "bị điên" vì sự đam mê và tâm huyết dành cho dancesport.

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