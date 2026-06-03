Hình ảnh 3 người con đẹp như tranh vẽ của nhà Khánh Thi - Phan Hiển
GĐXH - Khánh Thi tự hào khoe hình ảnh 3 người con nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi. Nữ kiện tướng dancesport chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Tết Thiếu nhi nhà em đây ạ".
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
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