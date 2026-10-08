Nam MC thay Quyền Linh dẫn chương trình 'Vì bạn xứng đáng' là ai?

Nữ NSND được MC Nguyên Khang gọi là mỹ nhân sân khấu kịch, hiện tại ở tuổi xế chiều có sắc vóc ra sao? GĐXH - NSND Kim Xuân trong chương trình "Khách sạn 5 sao" đã được MC Nguyên Khang gọi là mỹ nhân sân khấu kịch. Hiện tại, ở tuổi xế chiều, sắc vóc bà ra sao?

Chương trình "Vì bạn xứng đáng" đã chính thức thông báo MC Nguyên Khang sẽ thay Quyền Linh dẫn chương trình. Đặc biệt chương trình có màn giới thiệu MC mới với lời "có cánh": "Hành trình nhân văn được yêu thích bậc nhất màn ảnh nhỏ chính thức quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Đặc biệt bùng nổ cùng sự xuất hiện của MC Nguyên Khang. Bằng sự duyên dáng, sâu sắc và trái tim ấm áp, MC Nguyên Khang hứa hẹn sẽ mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, cùng người chơi vượt qua những thử thách nghẹt thở để mang về món quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn".

Trên trang cá nhân, MC Nguyên Khang đã chia sẻ lại bài viết của chương trình "Vì bạn xứng đáng" xác nhận sẽ góp sức với vai trò MC. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng cho MC Nguyên Khang.

Chương trình "Vì bạn xứng đáng" chia sẻ hình ảnh MC Nguyên Khang.

Trước khi được biết đến với vai trò MC, Nguyên Khang từng theo học và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật. Anh tốt nghiệp ngành Vật lý điện tử - Viễn thông tại Đại học Bách khoa TP.HCM và từng có thời gian làm việc đúng chuyên môn.

Sau này, bước ngoặt lớn nhất của MC Nguyên Khang khi anh giành giải Nhất cuộc thi Cầu vồng – Người dẫn chương trình năm 2009. Từ dấu mốc này, nam MC có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trên các chương trình của VTV và từng bước tạo dấu ấn riêng.

Một trong những chương trình đầu tiên giúp Nguyên Khang đến gần khán giả truyền hình là Vân tay, sau này phát triển thành Chuyên cơ số 6. Anh cũng từng dẫn SV 2012, chương trình gắn với hình ảnh trẻ trung, năng động và khả năng tương tác với người chơi.

Sau đó, Nguyên Khang tiếp tục được giao dẫn Trò chơi âm nhạc, thay MC Anh Tuấn. Đây là một trong những chương trình giúp anh khẳng định khả năng dẫn gameshow, đồng thời cho thấy sự chuyển biến trong phong cách khi phải vừa tương tác với người chơi, vừa giữ nhịp cho một chương trình thiên về âm nhạc.

MC Nguyên Khang là người dẫn quen mặt của nhiều chương trình Văn hóa - giải trí lớn.

Ở mảng truyền hình thực tế, Nguyên Khang từng đảm nhận vai trò MC của Nhân tố bí ẩn – The X Factor Vietnam mùa đầu tiên. Đây là format quốc tế lần đầu được thực hiện tại Việt Nam, đòi hỏi người dẫn phải theo sát một chương trình có nhiều vòng thi và lượng thí sinh, nghệ sĩ tham gia lớn. Thời điểm đó, chính Nguyên Khang cũng thừa nhận đây là một chương trình tạo cho anh không ít áp lực.

Năm 2015, Nguyên Khang trở thành người dẫn chương trình Hòa âm ánh sáng – The Remix mùa đầu tiên. Đây là một trong những chương trình đáng chú ý trong hành trình làm nghề của anh khi quy tụ ca sĩ, DJ và nhà sản xuất âm nhạc. Vai trò này cũng cho thấy Nguyên Khang bắt đầu được giao những sân khấu trực tiếp có quy mô lớn và tiết tấu nhanh.

Bên cạnh đó, nam MC từng xuất hiện trong nhiều chương trình như Bước nhảy hoàn vũ, Ngôi sao thiết kế Việt Nam, Không giới hạn – Sasuke, The Voice, Sing My Song... Mỗi chương trình lại đòi hỏi một cách dẫn khác nhau, từ gameshow, chương trình âm nhạc đến các format có yếu tố vận động và truyền hình thực tế.

Thành công trong nghề nhưng MC Nguyên Khang là người rất kín tiếng trong cuộc sống hàng ngày.

Một chương trình khác ít mang màu sắc giải trí thuần túy nhưng cho thấy khả năng sử dụng ngoại ngữ và kết nối của Nguyên Khang là Gặp gỡ Đông Tây. Chương trình đưa người chơi nước ngoài khám phá văn hóa Việt Nam thông qua các câu hỏi kiến thức, trò chơi vận động và trải nghiệm những hoạt động thủ công, nghệ thuật dân gian. Với khả năng tiếng Anh, Nguyên Khang đảm nhận vai trò kết nối người chơi và câu chuyện văn hóa trong chương trình.