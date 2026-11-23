Đoàn Linh được khán giả bình chọn cao nhất dù không lọt vào chung kết 'Sao Mai 2026' GĐXH - Đoàn Linh đã chính thức giành giải thí sinh có kết quả bình chọn cao nhất tại "Sao Mai 2026" nhờ sự yêu mến, ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo khán giả.

Đêm Chung kết và Trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11 tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam, với sự tham gia tranh tài của 6 thí sinh xuất sắc nhất. Không có tiết mục hát nhép, cả sáu giọng ca đều biểu diễn trực tiếp cùng ban nhạc MUCA dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Đỗ Khánh An giành Giải Nhất. Hai Giải Nhì thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Ba Giải Ba được trao cho Mai Thu Hương, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Mộc An. Đáng chú ý, cả 6 thí sinh góp mặt trong đêm Chung kết đều có giải thưởng chính, trong khi các thí sinh dừng bước ở những liveshow trước cũng được vinh danh ở các hạng mục khác.

Nguyễn Đỗ Khánh An trở thành quán quân nhỏ tuổi nhất

Ở tuổi đời còn khá trẻ, Nguyễn Đỗ Khánh An (số báo danh 015) đã có một hành trình đáng chú ý tại Sao Mai 2026. Không chỉ là thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng Chung kết, cô còn cho thấy sự chủ động trong cách lựa chọn ca khúc, đặc biệt là những tác phẩm mang âm hưởng dân gian và chất liệu văn hóa truyền thống.

Nguyễn Đỗ Khánh An sinh năm 2006 là thí sinh nhỏ tuổi nhất giành giải Nhất Sao Mai 2026.

Trong đêm thi quyết định, Khánh An lựa chọn ca khúc "Đá trông chồng" của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tác phẩm được viết từ truyền thuyết hòn đá vọng phu, đòi hỏi người hát phải xử lý được màu sắc âm nhạc riêng cũng như truyền tải chiều sâu cảm xúc của câu chuyện.

Trước đó, qua sáu liveshow, Khánh An liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc. Cô từng thể hiện "Phật quang phổ chiếu", "Đêm ả đào", "Cõng mẹ về trời", kết hợp "Hồng hồng tuyết tuyết" với "Chiều Phủ Tây Hồ", rồi thử sức với "Phong nữ" nối cùng làn Chầu văn "Cô Đôi Thượng Ngàn". Ở liveshow cuối, nữ thí sinh chọn "Nhớ quê" với lời Tứ hoa.

Ông Nguyễn Thanh Lâm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An.

Việc giành ngôi vị cao nhất khi còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất cho thấy dấu ấn của Khánh An tại mùa giải năm nay. Giải Nhất được trao bởi ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đỗ Hải Đăng giành cú đúp, Hoàng Thu Hà nhận Giải Nhì

Hai Giải Nhì của Sao Mai 2026 thuộc về Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà. Trong đó, Đỗ Hải Đăng (số báo danh 020) là một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải khi tiếp tục được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải Sol Vàng.

Ở đêm Chung kết, Hải Đăng thể hiện "Con cò" của nhạc sĩ Lưu Hà An. Nhìn lại hành trình dự thi, nam thí sinh cho thấy khả năng tiếp cận nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Từ "Xin đừng lặng im" của Dương Khắc Linh, "Ngẫu hứng sông Hồng" của Trần Tiến đến "Mặt trời của em" của Kai Đinh, "Bài ca đất phương Nam" của Lư Nhất Vũ, anh không bó hẹp mình trong một màu sắc nhất định.

Đỗ Hải Đăng và Hoàng Thu Hà giành giải Nhì.

Những ca khúc như "Tháng tư là lời nói dối của em" và "Bóng mây qua thềm" cũng góp phần tạo nên một hành trình âm nhạc có nhiều sắc thái của Hải Đăng. Việc nhận cùng lúc Giải Nhì và Giải Sol Vàng là kết quả đáng chú ý đối với nam thí sinh.

Trong khi đó, Hoàng Thu Hà (số báo danh 001) khép lại phần thi bằng ca khúc "Chờ chàng" của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Nữ thí sinh có xu hướng lựa chọn những tác phẩm gắn với âm hưởng dân ca, đặc biệt là chất liệu Nghệ Tĩnh.

Từ "Buông áo em ra" trên làn điệu Tứ hoa, liên khúc "Giận mà thương" đến "Chàng vinh quy" của NSND Phạm Phương Thảo, "Cũng một con đò" của nhạc sĩ Phó Đức Phương, Thu Hà duy trì được màu sắc âm nhạc khá nhất quán. Cô cũng thử sức với "Thương nhớ hậu phương" và "Tình làng quê", qua đó cho thấy sự gắn bó với những giai điệu mang âm hưởng quê hương.

Ba Giải Ba với những màu sắc âm nhạc riêng

Mai Thu Hương (số báo danh 002) lựa chọn "Hồ thiêng", sáng tác của Hoàng Thành, lời Cao Trần Nguyên, cho đêm Chung kết. Trước đó, nữ thí sinh nhiều lần tìm đến những ca khúc mang âm hưởng miền núi như "Chiếc khăn piêu" nối với "Inh lả ơi", "Cô gái vót chông" của nhạc sĩ Hoàng Hiệp hay "Hồ trên núi" của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Ngay từ liveshow đầu tiên, Mai Thu Hương đã gây chú ý với "Mời trầu", sáng tác của Võ Thái Anh, phổ thơ Hồ Xuân Hương. Những lựa chọn này cho thấy cô có xu hướng khai thác chất liệu dân gian, văn hóa vùng miền trong suốt cuộc thi.

Mai Thu Hương và Nguyễn Xuân Dũng giành giải Ba.

Với Nguyễn Xuân Dũng (số báo danh 018), Hà Nội là chủ đề xuyên suốt hành trình dự thi. Nam thí sinh mở đầu bằng "Áo mùa đông" nối với "Hướng về Hà Nội", sau đó trở lại với "Hà Nội ngày trở về" của nhạc sĩ Phú Quang. Trong đêm Chung kết, anh thể hiện "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi.

Bên cạnh đó, Xuân Dũng còn lựa chọn những ca khúc giàu tinh thần quê hương, đất nước như "Đàn chim Việt" của nhạc sĩ Văn Cao và "Chào sông Mã anh hùng" của nhạc sĩ Xuân Giao.

Nguyễn Mộc An (số báo danh 008) lại chọn "Hà Tĩnh mình thương" của nhạc sĩ An Thuyên để mở màn đêm Chung kết. Trước đó, cô từng thể hiện "Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Những ca khúc như "Lời ru", "Mênh mang một khúc sông Hồng", "Lời khèn trong sương núi" và "Hồn sông" cũng tạo nên dấu ấn riêng trong phần thi của nữ thí sinh.