Theo VTV, ngay sau khi Cổng bình chọn đóng lại lúc 12h ngày 22/11, Ban tổ chức "Sao Mai 2026" đã công bố kết quả bình chọn của khán giả. Thí sinh Đoàn Linh xuất sắc giành giải Thí sinh có kết quả bình chọn cao nhất mùa giải năm nay.

Đoàn Linh là một trong những thí sinh để lại dấu ấn tại "Sao Mai 2026". Trong các đêm thi, những nhận xét từ Ban giám khảo cho thấy Đoàn Linh sở hữu lợi thế về ngoại hình và phong thái biểu diễn. Thậm chí, ca sĩ Mỹ Linh còn hài hước ví von: “Chị Lệ Quyên là có hậu duệ rồi”.

Tuy nhiên, trong Liveshow 4, Đoàn Linh lựa chọn liên khúc "Còn duyên" và "Hoa thơm bướm lượn", khai thác chất liệu Quan họ Bắc Ninh qua bản phối mới. Dù nỗ lực thể hiện, song Đoàn Linh đã phải dừng bước sau khi kết thúc đêm thi.

Dù không góp mặt trong đêm Chung kết và Trao giải, giọng ca này vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Giải thưởng bình chọn là sự ghi nhận cho hành trình âm nhạc của Đoàn Linh tại giải năm nay, đồng thời cho thấy sức lan tỏa của chương trình và sự đồng hành của khán giả với các thí sinh.

Đoàn Linh xuất sắc giành giải Thí sinh có kết quả bình chọn cao nhất "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Đêm chung kết và trao giải "Sao Mai 2026" sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h00 ngày 22/11 trên kênh VTV3. Tâm điểm của đêm thi quyết định là màn so tài trực diện của Top 6 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải năm nay gồm: Nguyễn Đỗ Khánh An, Hoàng Thu Hà, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Nguyễn Mộc An và Nguyễn Xuân Dũng.