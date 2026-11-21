6 giờ trước

GĐXH - Không chạy theo hào quang nhất thời hay tìm kiếm danh tiếng bằng những ồn ào bên ngoài, diễn viên Lê Như Nguyên Thành lựa chọn con đường nghệ thuật bằng sự nghiêm túc và kiên định. Với nam diễn viên, những giá trị về trách nhiệm, lòng tử tế và cái tâm làm nghề chính là hành trang quan trọng để trưởng thành và đi đường dài.