Tin sao 21/11: Bảo Thanh rạng rỡ nhận quân hàm Trung úy, Quỳnh Nga nhan sắc ấn tượng sau công khai tình cảm với NSƯT Việt Anh
GĐXH - Diễn viên Bảo Thanh tự hào khi đón nhận niềm vui được phong quân hàm Trung úy, trong khi đó Quỳnh Nga tiếp tục ghi điểm với nhan sắc thăng hạng kể từ khi công khai hẹn hò NSƯT Việt Anh.
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