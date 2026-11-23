Trong tập 8 "The Face Vietnam 2026" vừa lên sóng, ba đội tiếp tục đối mặt với thử thách đòi hỏi cao về kỹ năng diễn xuất và khả năng phối hợp: thực hiện TVC one-shot cho thương hiệu.

Trong hai lượt ghi hình đầu tiên, đại diện nhãn hàng trực tiếp đưa ra những góp ý chuyên môn, giúp các thí sinh điều chỉnh cách thể hiện để làm nổi bật bản sắc của từng hệ hương. Thử thách chính của tập 8 càng trở nên thú vị với sự xuất hiện đặc biệt của “ngọc nữ màn ảnh Việt” Ninh Dương Lan Ngọc.

Không chỉ công bố thử thách, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc còn trực tiếp đồng hành, nhiệt tình chỉ dẫn và đưa ra kinh nghiệm sắc sảo từ góc nhìn của một diễn viên chuyên nghiệp, giúp các thí sinh nắm bắt tâm lý nhân vật, kiểm soát biểu cảm và xử lý tình huống trước ống kính.

Ninh Dương Lan Ngọc là khách mời đặc biệt trong tập 8. Ảnh VTV/CTCC

Mở màn phần thể hiện, thí sinh Trần Anh Thư - Trần Hoàng Sơn (đội HLV Anh Thư) đã có phần chào sân ấn tượng với phần thể hiện ăn ý. Đặc biệt, Anh Thư nhanh chóng ghi điểm trong mắt diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc nhờ diễn xuất tự nhiên cùng thần thái cuốn hút.

Những cặp thi sau đó lại gặp không ít khó khăn trong việc phối hợp, biểu cảm và thoại, điều đó khiến họ bị mất điểm.

Đội của HLV Anh Thư tiếp tục chiến thắng. Ảnh: VTV/CTCC

Kết quả đội của Anh Thư tiếp tục giành chiến thắng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp cô cùng học trò đạt được kết quả ấn tượng này sau những lần thất bại đáng tiếc trước đó.

Hai thí sinh phải bước vào căn phòng tối đối diện HLV Anh Thư lần này là Vũ Hà An (đội HLV Võ Hoàng Yến) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội HLV H’Hen Niê) do phong độ thiếu ổn định, chưa tạo được dấu ấn trong thử thách lần này.

Đặc biệt, màn loại trừ còn có sự góp mặt của siêu mẫu Bằng Lăng. Theo siêu mẫu Bằng Lăng, cả Hà An và Hải Yến đều chưa thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh cần có.

Hải Yến và Hà An vào phòng loại. Ảnh: VTV/CTCC

Nhằm có thêm cơ sở đánh giá khách quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, HLV Anh Thư quyết định trao cho hai thí sinh một “đặc quyền” đó là trở lại phòng chờ và lựa chọn người đồng hành để mang về chiến thắng cho mình trong vòng đấu quyết định. Theo đó, Xuân Thắng và Nam Hoàng lần lượt hỗ trợ Hải Yến và Hà An thực hiện thử thách chụp ảnh trong vỏn vẹn 90 giây.

Cả hai cặp phải phối hợp tạo dáng, bắt nhịp cùng những động tác nhảy Van để mang đến bộ ảnh ấn tượng, đòi hỏi không chỉ kỹ năng làm chủ ống kính mà còn cả sự ăn ý giữa những người đồng hành. Với màn thể hiện thuyết phục cùng sự hỗ trợ ăn ý từ Xuân Thắng, Hải Yến (đội HLV H’Hen Niê) tiếp tục vượt qua vòng nguy hiểm.

Hà An bị loại trước thềm chung kết "The Face Vietnam 2026".

Hà An (đội HLV Võ Hoàng Yến) phải nói lời chia tay "The Face Vietnam 2026" ngay trước thềm chung kết. Kết quả này tiếp tục giáng thêm một đòn mạnh vào đội hình HLV Võ Hoàng Yến, khi một lần nữa phải chứng kiến “chiến binh” của mình dừng bước ở chặng đua mang tính quyết định.

Trải qua 8 tập, HLV Anh Thư đã đưa ra quyết định loại tới 4 thí sinh từ đội Võ Hoàng Yến bao gồm: Lê Giang, Minh Anh, Mai Bảo Vinh và Hà An.

Nữ diễn viên 'gây ức chế' nhất phim 'Xóm nhỏ' ngoài đời sở hữu nhan sắc ngọt ngào ra sao? GĐXH - Diễn viên Thùy Dương đang thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả với vai Duyên đầy toan tính trong bộ phim "Xóm nhỏ" phát sóng khung giờ vàng VTV1.

Tin sao 22/11: Đăng Khôi mang 'Một vòng Việt Nam' tới chung kết 'Silk Way Star', Hòa Minzy hào hứng tới cổ vũ Mỹ Tâm GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi lựa chọn ca khúc đầy tự hào để biểu diễn tại chung kết "Silk Way Star", Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc nhiệt tình đến cổ vũ liveshow của Mỹ Tâm.



