Thùy Dương với vai diễn đang gây tranh cãi trong phim "Xóm nhỏ"

Tái xuất phim truyền hình với "Xóm nhỏ" đang phát sóng trên khung giờ vàng VTV1, Thùy Dương một lần nữa trở thành cái tên khiến khán giả chú ý. Dù thường xuyên đảm nhận các vai phụ, mỹ nhân sinh năm 2003 vẫn sở hữu sức hút kỳ lạ khi chỉ cần vài phân cảnh xuất hiện ngay từ đầu phim đã đủ ấn tượng với người xem.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng lối diễn xuất tự nhiên, nữ diễn viên đã khiến khán giả "quay xe" nhớ mặt gọi tên dù chỉ sắm vai phụ. Xuất hiện ngay từ những tập đầu trong "Xóm nhỏ", Thùy Dương vào vai Duyên - một cô nàng với dáng vẻ tiểu thư xinh đẹp và sành điệu. Duyên là bạn gái của Phong (Hà Thành), nhưng sớm bộc lộ là kẻ lừa đảo, sau khi ôm một số tiền lớn của bạn trai và Trâm (Lưu Ly) cùng nhiều người khác, Duyên đã bỏ trốn.

Thùy Dương - vai Duyên trong phim "Xóm nhỏ". Ảnh VTV

Sau một thời gian, Duyên bất ngờ xuất hiện trở lại khiến cho Phong và Trâm cảm thấy khó xử. Duyên một mặt lấy nước mắt thương hại của Phong và Trâm bằng cách thanh minh do hoàn cảnh nên bất đắc dĩ phải ôm tiền bỏ trốn. Cô hứa hẹn sẽ trả tiền cho Phong và Trâm và mong hai người tha thứ. Mặt khác, khi thấy Phong và Trâm thân thiết với nhau, Duyên tìm cách níu kéo tình cảm của Phong. Duyên còn ngấm ngầm chơi xấu khiến Trâm bị khách hủy hợp đồng chụp ảnh...

Dù lừa đảo Phong với số tiền lớn, Duyên vẫn tìm cách níu kéo tình cảm. Ảnh VTV

Trên các diễn đàn phim Việt, vai Duyên của Thùy Dương nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Một số ý kiến khen ngợi nhan sắc, lối diễn tự nhiên và nhập vai rất tốt của Thùy Dương. Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích vai Duyên bởi đây là vai giả tạo khiến khán giả thấy sợ.

Một số bình luận đáng chú ý về vai Duyên: "Trước có cảm tình với vai diễn của Thùy Dương bao nhiêu thì bây giờ xuất hiện lại thấy đáng ghét bấy nhiêu", "Đã lừa đảo cao chạy xa bay rồi giờ Duyên còn quay lại để tiếp tục lừa dối Phong và Trâm", "Đang muốn Phong và Trâm yêu nhau thì Duyên lại xuất hiện để phá chuyện tình của cặp đôi", "Duyên đáng sợ thật. Trước mặt thì khóc lóc làm như đáng thương mà sau lưng lại đi phá người khác...

Vai Duyên của Thùy Dương đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Ảnh VTV

Diễn viên Thùy Dương là ai?

Diễn viên Thùy Dương tên đầy đủ là Nguyễn Thùy Dương, sinh năm 2003. Sinh ra và lớn lên ở Ba Vì (Hà Nội) là người con dân tộc Mường và từng học tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Nội, thời điểm đó, cơ hội tiếp cận với nghệ thuật của cô gần như không có. May mắn, quyết tâm thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã được đền đáp khi Thuỳ Dương trúng tuyển và theo đuổi đam mê cho đến hôm nay.

Ngay từ khi đang học đại học, Thùy Dương đã gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong "Đi giữa trời rực rỡ" với vai cô chủ shop tên Ngọc Ngà. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc và tính cách của nhân vật Ngà.

Diễn viên Thùy Dương được nhiều khán giả biết đến với vai Ngọc Ngà phim "Đi giữa trời rực rỡ". Ảnh FBNV

Trước vai Ngọc Ngà, cô từng đóng vai tiểu thư hai mặt, ăn chơi, con của Chi cục trưởng trong bộ phim “Đấu trí”. Ngoài ra, diễn viên trẻ còn góp mặt trong các dự án phim khác như: “Không ngại cưới chỉ cần một lý do”, “Chúng ta của 8 năm sau”, "Mùa hè năm ấy".

Ngoài đời, diễn viên Thùy Dương là cô gái sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gu thời trang trẻ trung cuốn hút. Ảnh FBNV

Trong phim điện ảnh "Thanh âm vượt đại dương", gương mặt trẻ Thùy Dương thu hút sự chú ý khi hóa thân vào vai Tâm, một cô gái biết chơi đàn bầu, sau đó cải trang thành nữ y tá Mây để bí mật hỗ trợ các chiến sĩ. Nữ diễn viên ghi điểm nhờ nét đẹp trong trẻo, gương mặt đậm chất điện ảnh cùng lối diễn giàu cảm xúc.

Thời điểm đó, Thùy Dương đang học năm thứ ba chuyên ngành sân khấu, quen với lối phát âm, đài từ và cách nhả chữ của sân khấu cổ điển. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của NSND Bùi Bài Bình, nữ diễn viên đã hiểu rõ ranh giới giữa biểu diễn sân khấu và điện ảnh để nhập vai thuyết phục.

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