Năm mới hãy tạo lập cho bản thân 10 thói quen đơn giản này để sống hạnh phúc hơn

Triết gia người Anh, Francis Bacon từng nói: "Thói quen là sức mạnh bền bỉ và to lớn có thể chi phối cuộc sống".

1. Thiền năm phút

Ảnh minh họa

Thiền giúp tâm trí của bạn tĩnh lặng, hướng về hiện tại và nhận ra sức mạnh bên trong. Dành năm phút thiền mỗi sáng, bạn sẽ kiên cường hơn trước những căng thẳng xảy đến trong ngày.

2. Tận hưởng cuộc sống

Dành thời gian ngắm nghía những thứ đẹp đẽ xung quanh bạn là cách tuyệt vời để thư giãn. Có khi chỉ dành thời gian để ngắm nhìn một bông hoa, cảm nhận hương thơm của nó, ngắm nhìn hoàng hôn hay bình minh, đi bộ trên bãi biển … sẽ làm tâm hồn bạn đẹp hơn rất nhiều, bạn sẽ cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Đừng bao giờ sống vì tương lai hay vì quá khứ, bạn sống bởi vì ngày hôm nay.

3. Nghĩ về người khác

Trong thế giới mà chủ nghĩa cá nhân đang phát triển, rất khó tìm được những người thực sự quan tâm đến hạnh phúc của người khác.

Một cuộc đời chỉ quan tâm đến bản thân mình, là một cuộc đời bất hạnh. Chúng ta phải bắt đầu đi xa hơn một chút so với việc chỉ nghĩ đến thân thể này của mình, và bắt đầu quan tâm đến những người khác nữa.

Ảnh minh họa

"Làm thế nào để có thể giúp đỡ ai đó theo bất kỳ cách nào?"

Đôi khi nó có thể chỉ bằng cách lắng nghe. Đôi khi có thể đơn giản là gọi điện để biết anh ấy/cô ấy thế nào. Đôi khi có thể bằng cách nhấc giúp một túi hàng tạp hóa lên hoặc đưa ra một lời khen chân thành, một lời động viên.

Khi ai đó cần giúp đỡ, hãy xem đó là cơ hội để bạn thực hành lòng tốt và lòng trắc ẩn.

Cho dù chúng ta làm tất cả vì sự trưởng thành của bản thân, nhưng không bao giờ quan tâm đến việc giúp ích cho người khác, không bao giờ quan tâm đến việc làm cho người khác cảm thấy hy vọng, thì chúng ta sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Hạnh phúc thực sự bắt đầu ngay khi chúng ta nghĩ đến người khác và mở rộng vòng tay trắc ẩn của mình.

4. Ngừng so sánh bản thân với người khác

Liên tục so sánh năng lực, vẻ bề ngoài của mình với người khác sẽ khiến bạn không ngừng kiệt quệ về tâm trí. Hành động so sánh có thể tạo động lực cho bạn phát triển bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu lúc nào cũng đem bản thân mình so sánh với người khác bạn sẽ mãi mãi cảm thấy mình thật thua kém, mãi mãi tự ti với bản thân.

Thật ra ai cũng có thế mạnh riêng, vì vậy bạn chỉ cần hoàn thành thật tốt thế mạnh của mình hết sức có thể. Hãy lên kế hoạch, mục tiêu phát triển của bản thân trong thời gian sắp tới và hoàn thành chúng thật tốt. Như vậy là bạn đã biết cách yêu thương bản thân mình rồi đấy.

5. Học tập và đọc sách

Ảnh minh họa

Không ít các bạn trẻ dường như có mối thù hằn với xã hội, cho rằng lòng người khó lường.

Nhà văn Trung Quốc, Dương Giáng từng nói: "Một người sống không tốt, đa phần chỉ vì suy nghĩ quá nhiều và học quá ít".

Học tập và đọc sách ở đây, nói đúng hơn là tìm việc gì đó để bản thân tập trung, vừa không suy nghĩ miên man vừa có thể mở rộng vốn tri thức.

Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi: "Khi tôi lo lắng người khác không quan tâm đến cảm xúc của mình thì tại sao tôi lại quan tâm đến cảm xúc của người khác?".

Lạc lối trong cuộc sống là chuyện thường tình! Hãy thử viết ra giấy và dán lên tường để nhắc nhở bản thân lúc nào cũng phải nhìn cuộc sống từ một góc độ trí tuệ hơn.

Một học giả nói: "Khi cảm thấy bối rối, cách tốt nhất là làm ngay điều gì đó với 100% tâm huyết và đọc một cuốn sách là sự lựa chọn lý tưởng nhất".

Không có gì đáng sợ khi lạc lối, chỉ cần bản thân tiếp tục học tập và chiêm nghiệm, đường đi tự nhiên hiện ra.

6. Ra khỏi nhà hằng ngày

Thói quen ra khỏi nhà hàng ngày không chỉ giúp bạn nâng cao chất lượng giấc ngủ, giảm thiểu căng thẳng, cân bằng sức khỏe tinh thần mà còn giúp bạn tìm thấy cảm hứng, động lực trong công việc.

Nếu không có nhiều thời gian cho những hoạt động ngoài trời, bạn có thể tranh thủ thời gian làm công việc thường nhật như đi chợ hàng ngày, gửi bưu kiện hoặc đổ xăng để tận hưởng không khí bên ngoài.

Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể tận dụng chúng cho những chuyến dã ngoại, thăm thú tự nhiên, hoặc đến thăm một người bạn cũ, chơi một bộ môn thể thao ngoài trời.

Chỉ cần duy trì thói quen ra ngoài hàng ngày, bạn sẽ tìm thấy những điều đẹp đẽ mà mình vô tình bỏ lỡ trong những ngày chạy theo nhịp sống hối hả.

7. Dọn giường

Ảnh minh họa

Dọn giường buổi sáng không chỉ có tác dụng khiến phòng gọn gàng mà còn đem đến cho bạn cảm giác "đã hoàn thành một nhiệm vụ". Nhờ đó, cả tâm trạng lẫn sự tự tin của bạn đều sẽ được nâng lên.

8. Biết ơn

Hãy biết ơn tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng cho bạn dù là nhỏ nhất. Quan trọng nhất là biết ơn những người xung quanh bạn, gia đình, bạn bè… những người luôn ở bên bạn dù khó khăn hay hạnh phúc, có họ hẳn bạn hạnh phúc hơn rất nhiều.

9. Dành thời gian cho sở thích cá nhân

Ảnh minh họa

Nếu tất cả những gì bạn làm là không có gì làm ngoài công việc giúp bạn nạp lại năng lượng và tâm hồn, thì rất khó để có được hạnh phúc. Cuộc sống buồn tẻ không phải vì cuộc sống buồn tẻ mà vì bạn chưa lấp đầy nó bằng những thứ thắp sáng trái tim bạn.

Điều cốt yếu là chúng ta làm những việc không liên quan đến công việc, địa vị, danh vọng hay bất kỳ sự gia tăng nào, mà chỉ đơn giản là vì niềm vui của chính mình.

Sở thích làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc và nếu ngay bây giờ bạn cảm thấy mình không có bất kỳ sở thích nào hoặc bạn cảm thấy mình chưa tìm thấy sở thích của mình, hãy cứ tiếp tục thử nghiệm và tìm hiểu.

10. Chuẩn bị quần áo từ đêm hôm trước

Một trong những lý do lớn nhất bạn nên duy trì thói quen chuẩn bị quần áo từ đêm hôm trước là để tiết kiệm thời gian vào ngày hôm sau. Chúng ta thường rơi vào tình trạng lúng túng, vội vã vào buổi sáng khi không lên kế hoạch từ ngày hôm trước.

Việc chuẩn bị quần áo từ trước sẽ giúp bạn có thêm thời gian để giải quyết các vấn đề khác nhằm khởi đầu ngày mới một cách thuận lợi hơn, đồng thời thói quen này còn giúp bạn tỉnh táo và quyết đoán hơn.

