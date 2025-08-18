Bình gừng nảy lộc dễ làm nhưng là 'phép màu' phong thủy mang lại may mắn, xua đuổi vận xui cho nhà ở và nơi làm việc
GĐXH - Từ gian bếp đến bàn làm việc – bình gừng nảy lộc phong thủy đang được nhiều người chọn đặt trong nhà ở, văn phòng để thu hút tài khí, năng lượng dương ấm áp, may mắn đến cho bạn không chỉ tháng 7 âm, mà quanh năm. Và cách làm bình gừng nảy lộc cũng rất dễ.
Gừng nảy lộc – vị thuốc phong thủy trong đời sống hiện đại
Mấy tháng nay chị Liên – trưởng phòng nhân sự đặt lên bàn làm việc một bình thủy tinh trong suốt đựng nước trong vắt và một nhánh gừng nảy lộc lá non xanh mướt. Đầu tiên, mọi người ngạc nhiên vì củ gừng tươi cũng có thể làm cảnh được. Nhưng chị Liên thì vui vẻ chia sẻ rằng, sắp tháng 7 âm, đặt bình gừng nảy lộc lên bàn giúp tăng dương khí. Mà dương khí tăng thì trí sáng, không mệt mỏi, cáu gắt, khó chịu... như mấy tháng trước.
Theo y học cổ truyền, gừng có tính ấm, vị cay, tác động mạnh đến tỳ vị và phế. Với nhà bếp, gừng tươi là gia vị làm ấm bữa ăn.
Nhưng trong phong thủy, gừng là biểu tượng của dương khí, sự tỉnh táo, sáng suốt và khả năng hóa giải những dòng năng lượng âm trì trệ trong nhà ở, văn phòng. Gừng tươi là biểu tượng ẩn chứa sức sống dẻo dai, năng lượng dương mạnh, giúp cân bằng môi trường sống – nhất là trong tháng 7 âm thịnh, dương suy.
Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, tháng 7 âm vốn được coi là thời điểm âm khí vượng, lòng người dễ lo âu, môi trường sống cũng dễ nhiễm năng lượng lạnh, trì trệ – thì gừng tươi được coi là "vị tướng" nhỏ nhưng mạnh mẽ, có những tác dụng giúp:
- Làm ấm không gian: Đặt gừng tại nơi sinh hoạt hay làm việc giúp tăng cường cảm giác dễ chịu, tránh u ám.
- Giữ tỉnh táo, sáng suốt: Mùi gừng tươi cay nồng, hăng nhẹ giúp đầu óc minh mẫn, hỗ trợ tập trung khi làm việc.
- Tăng sức đề kháng năng lượng: Gừng giúp chống lại cảm giác buồn chán, mỏi mệt tâm lý – thường gặp trong những ngày mưa nhiều, âm khí lạnh bủa vây.
Cách trồng gừng nảy lộc phong thủy đơn giản để kịp bày tháng 7 âm
Ông Hà Thanh chỉ bình gừng nảy lộc trên bàn khách nói rằng, ngày nay người ta không chỉ đặt mấy củ gừng tươi vào vị trí tốt trong nhà, mà còn sáng tạo thành những bình gừng nảy lộc rất đẹp mắt để đặt ở phòng khách, văn phòng, bàn làm việc..
Theo hướng dẫn của ông Hà Thanh, chỉ cần một củ gừng già, vài mẩu tăm tre, một cốc thủy tinh trong suốt và chút yêu thương mỗi ngày là đã "ươm mầm" phong thủy ngay bàn làm việc, phòng khách, hoặc trong bếp.
- Đầu tiên cần chọn củ gừng tươi còn chắc tay, có mắt mầm.
- Tiếp đó, cắm mấy que tăm ngang thân củ để cố định miệng cốc.
- Đổ nước sạch ngập phần rễ khoảng 1/3 củ, rồi đặt nơi có ánh sáng gián tiếp. Thay nước 2 ngày/lần.
Chỉ sau 5–7 ngày, mầm gừng nhú lên như một phép nhiệm màu. Gừng không cần đất, không cần phân, chỉ cần tình thương và sự chú ý mỗi ngày – giống như lòng người: được chăm, sẽ tươi.
Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tới tháng 7 âm, ngay từ bây giờ bạn hãy tiến hành làm bình gừng nảy lộc cho mình.
Vị trí đặt bình gừng nảy lộc phong thủy hút may mắn và tài lộc
Phong thủy là nghệ thuật sắp đặt để năng lượng vạn vật tương hỗ, điều hòa. Dưới đây là 5 vị trí lý tưởng để đặt chậu gừng trong tháng 7 âm:
Đặt bình gừng nảy lộc trên bàn làm việc
Đặt bình gừng nảy lộc trên bàn làm việc giúp giữ đầu óc tỉnh táo, tăng năng lượng dương, xua tan sự uể oải của những ngày tháng 7 âm lạnh lẽo.
Khu vực bếp nên đặt gừng nảy lộc
Đặt bình gừng nảy lộc ở khu vực bếp, giúp khuếch tán khí tốt nơi giữ lửa gia đình. Gừng cũng là gia vị, là thuốc tốt trong nhà bếp.
Cửa sổ hướng Đông
Đặt bình gừng nảy lộc ở cửa sổ hướng Đông - nơi đón ánh sáng mặt trời ban sớm, giúp kích hoạt dương khí và sức sống của cây gừng.
Gần cửa ra vào
Đặt bình gừng nảy lộc gần cửa ra vào - như người gác cửa năng lượng, giúp chặn năng lượng xấu, đón khí tốt lành vào nhà.
Góc Đông Nam (cung Tài Lộc)
Đặt bình gừng nảy lộc ở góc Đông Nam - là cung Tài lộc. Gừng là biểu tượng của sinh sôi và phát triển, hỗ trợ tài vận.
Các mẹo dân gian với gừng trong tháng 7 âm
Dân gian Việt từ lâu đã dùng gừng không chỉ để ăn, mà để "trấn" – hóa giải khí âm hay năng lượng không tốt. Trong tháng 7 âm, bạn có thể:
Đun nước gừng xông nhà trong tháng 7 âm
Lấy vài lát gừng đun sôi, để nước nóng lan tỏa khắp nhà (đặc biệt là bếp, phòng ngủ, toilet) – giúp không gian ấm áp, loại bỏ mùi ẩm mốc và năng lượng âm.
Tháng 7 âm nhớ pha trà gừng mỗi sáng
Mỗi buổi sáng thức dậy nên pha trà gừng nóng mỗi sáng, giúp dưỡng thân – dưỡng tâm – dưỡng dương khí.
Ngâm chân gừng buổi tối
Việc ngâm chân nước gừng nóng buổi tối giúp xua tan mệt mỏi, làm ấm lòng và ngủ sâu giấc hơn trong những đêm mưa.
Gừng + muối đặt ở góc nhà
Gừng + muối đặt ở góc nhà là cách hóa giải tháng 7 âm. Hãy hòa gừng giã nhuyễn vào ít muối hạt, đặt trong bát nhỏ tại góc khuất – giúp hút khí xấu, giữ cho nhà luôn trong lành.
Gừng – không chỉ là gia vị, mà là tri kỷ của sức sống. Một bình gừng nảy lộc trong tháng 7 âm lịch giúp thu hút dương khí mạnh mẽ.
Theo phong thủy, ở đâu có dương khí nhiều thì tâm trí sáng hơn, ấm hơn giữa những ngày mưa ngâu kéo dài. Khi ta chủ động nuôi dưỡng năng lượng dương – ta đang sống thuận với đạo Trời, và thương chính mình.
Thay vì lo sợ tháng 7 âm, bạn hãy bắt đầu bằng một điều nho nhỏ: một cốc gừng nảy lộc đặt trên bàn làm việc, kệ phòng khách... từ những lộc non xanh mướt ấy giúp bạn cân bằng năng lượng và... những may mắn bất ngờ cũng sẽ nảy lộc với những ngày tươi sáng hơn cho chính bạn.
GĐXH - Có những quan niệm phong thủy tốt khi đặt củ gừng nhỏ xíu vào ô tô, nhà ở... trong tháng 7 âm để gia tăng dương khí, kích hoạt tài lộc, sức khỏe.