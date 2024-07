Nam sinh bị đầu độc bằng xyanua ở Đồng Nai được đặc cách tốt nghiệp THPT

Học sinh tỉnh Đồng Nai tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 36 học sinh đủ điều kiện được đặc cách tốt nghiệp THPT. Các trường hợp được đặc cách đều đảm bảo đủ các tiêu chí của Bộ GD&ĐT quy định.

Trong 36 trường hợp được xét đặc cách tốt nghiệp có nam sinh của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch) là nạn nhân của vụ đầu độc xyanua và 1 nam sinh của Trường THPT Định Quán (huyện Định Quán) bị bệnh hiểm nghèo.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Đồng Nai có 33.021 thí sinh dự thi, trong đó có 32.551 thí sinh đậu tốt nghiệp, 470 thí sinh không đạt (tỷ lệ đậu là 98,58%, tăng 1,5% so với năm 2023). Nếu không tính thí sinh tự do, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 98,79% (tăng 1,52%) so với năm 2023.

Thí sinh khối THPT có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất, đạt 99,97% (tăng 0,37% so với năm 2023), còn khối giáo dục thường xuyên đạt 94,29% (tăng 6,58%). Tỷ lệ này tăng so với các năm trước, đặc biệt là ở khối giáo dục thường xuyên.

Hiện các trường THPT trong toàn tỉnh Đồng Nai đang tiến hành cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho thí sinh đủ điều kiện đậu tốt nghiệp để làm thủ tục xét tuyển đại học, cao đẳng và học nghề theo quy định. Bằng tốt nghiệp THPT chính thức sẽ do Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp.

Bên cạnh đó, các các đơn vị cũng đang nhận đơn phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của các thí sinh có nguyện vọng được phúc khảo bài thi.