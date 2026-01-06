Nam thanh niên bị phạt hơn 6 triệu đồng vì báo cháy giả

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, cơ quan công an vừa xử phạt 1 nam thanh niên cố ý báo cháy giả, nhằm trêu lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khoảng 23h13 phút, ngày 29/12/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo cháy về việc xảy ra cháy tại xóm Hợp Thành (xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng).

Nhận được tin báophươngChữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực II đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến ngay hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, khi Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực II đến hiện trường thì không thấy xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của vụ cháy. Qua kiểm tra, xác minh từ người dân thì trên địa bàn không xảy ra vụ cháy như tin báo.

Cơ quan chức năng xử lý đối tượng vi phạm. Ảnh: CA tỉnh Cao Bằng

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực II đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh tin báo. Cơ quan chức năng xác định, nam thanh niên tên M.T.K (SN 2008, trú tại xóm Lũng Phiệt, Xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng) là người báo cháy giả, mục đích để trêu lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.T.K về hành vi "Cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả" với số tiền 6.250.000 đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.

Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ cung cấp thông tin đúng, có thật, tuyệt đối không bịa đặt, tung tin giả gây xôn xao dư luận và làm mất an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình để tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, qua đó nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật.

Mọi hành vi "Cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả", không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.