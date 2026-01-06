Nam thanh niên bị phạt hơn 6 triệu đồng vì báo cháy giả
GĐXH - Cố ý báo cháy giả để trêu lực lượng chức năng, nam thanh niên ở Cao Bằng bị xử phạt hơn 6 triệu đồng.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng, cơ quan công an vừa xử phạt 1 nam thanh niên cố ý báo cháy giả, nhằm trêu lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật.
Theo đó, khoảng 23h13 phút, ngày 29/12/2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng nhận được tin báo cháy về việc xảy ra cháy tại xóm Hợp Thành (xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng).
Nhận được tin báophươngChữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực II đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến ngay hiện trường để xử lý. Tuy nhiên, khi Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực II đến hiện trường thì không thấy xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào của vụ cháy. Qua kiểm tra, xác minh từ người dân thì trên địa bàn không xảy ra vụ cháy như tin báo.
Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực II đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình, xác minh tin báo. Cơ quan chức năng xác định, nam thanh niên tên M.T.K (SN 2008, trú tại xóm Lũng Phiệt, Xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng) là người báo cháy giả, mục đích để trêu lực lượng chức năng.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.T.K về hành vi "Cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả" với số tiền 6.250.000 đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 27 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP.
Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chỉ cung cấp thông tin đúng, có thật, tuyệt đối không bịa đặt, tung tin giả gây xôn xao dư luận và làm mất an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình để tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên, qua đó nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật.
Mọi hành vi "Cố ý báo cháy giả hoặc cố ý báo tình huống cứu nạn, cứu hộ giả", không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Trong lúc ăn uống, Thắng và H xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi. Thắng và bạn dùng dao chém H bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.
GĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.
GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.
Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết "tình địch".
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao "giải cứu toàn cầu", từ Campuchia ra thế giới, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải lấy tiền của nạn nhân.
GĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền" song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
