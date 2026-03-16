Người đàn ông 75 tuổi thoát nguy cơ 'thượng mã phong' nhờ một câu hỏi rất thật với bác sĩ
GĐXH - Một câu hỏi tưởng chừng rất riêng tư của người đàn ông lớn tuổi tại phòng khám đã vô tình giúp bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ đột tử do bệnh tim mạch tiềm ẩn. Nhờ sự chia sẻ thẳng thắn ấy, người bệnh đã tránh được nguy cơ gặp biến cố nghiêm trọng, dân gian thường gọi là “thượng mã phong”.
Thông tin được TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, chia sẻ trên PNO.
Theo đó, bệnh nhân là một người đàn ông sinh năm 1950 đến khám trong tình trạng sức khỏe không thật sự sung mãn. Trong quá trình tư vấn, ông chủ động hỏi bác sĩ liệu có thể sử dụng thuốc hỗ trợ cương dương trước khi quan hệ vợ chồng hay không. Đây là câu hỏi không hiếm gặp tại phòng khám nam khoa, tuy nhiên với những người có yếu tố nguy cơ tim mạch, việc sử dụng thuốc hỗ trợ sinh lý có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Nhận thấy thể trạng người bệnh không thật sự khỏe mạnh, TS.BS Trần Chí Cường đã khuyến cáo cần kiểm tra tim mạch trước khi quyết định sử dụng thuốc. Theo bác sĩ, nếu tồn tại bệnh mạch vành nặng, đặc biệt là tình trạng hẹp khít trên 90%, việc gắng sức đột ngột có thể khiến cơ tim bị thiếu máu cấp.
Khi đó, huyết áp có thể tăng vọt, thậm chí vượt ngưỡng 200 mmHg, dẫn đến nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não chỉ trong tích tắc.
Sau khi được tư vấn, bệnh nhân đồng ý thực hiện chụp CT mạch vành. Kết quả cho thấy hệ mạch vành của người bệnh đã bị vôi hóa nặng, gây hẹp trên 90%. Đây là mức độ hẹp rất nguy hiểm, có thể dẫn đến thiếu máu cơ tim cấp nếu xảy ra gắng sức mạnh.
Theo TS.BS Trần Chí Cường, trong dân gian tình trạng đột ngột ngất, ngưng tim – ngưng thở xảy ra trong hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục thường được gọi là “thượng mã phong”. Tuy nhiên dưới góc nhìn y học, hiện tượng này có thể liên quan đến nhiều biến cố tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim cấp, rối loạn nhịp tim ác tính, ngừng tim đột ngột hoặc đột quỵ não.
Quan hệ tình dục thực chất cũng là một dạng hoạt động gắng sức. Khi nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao, những bệnh lý tim mạch tiềm ẩn có thể bị kích hoạt, dẫn đến biến cố nguy hiểm.
“Chúng tôi phải ưu tiên điều trị và tái thông mạch vành trước, giống như nâng cấp lại ‘hệ bơm’ của cơ thể. Khi tim chưa an toàn, mọi kích thích gắng sức đều có thể trở thành yếu tố ‘bóp cò’ dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng người bệnh”, TS.BS Trần Chí Cường cho biết.
Các chuyên gia tim mạch cũng nhận định, nhiều trường hợp được gọi là “thượng mã phong” thực chất là biểu hiện của bệnh mạch vành thầm lặng. Người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ cảm thấy mệt khi gắng sức, đau tức ngực thoáng qua. Tuy nhiên khi hoạt động tình dục khiến nhịp tim và huyết áp tăng nhanh, nguy cơ biến cố tim mạch có thể xuất hiện đột ngột.
Đáng lo ngại là không ít người tự ý sử dụng thuốc hỗ trợ cương dương mà chưa được tầm soát tim mạch. Một số loại thuốc có thể làm thay đổi huyết áp, tương tác với thuốc điều trị tim mạch hoặc khiến tình trạng thiếu máu cơ tim trở nên nghiêm trọng hơn nếu mạch vành đã hẹp nặng.
Theo các bác sĩ, trường hợp được phát hiện tại S.I.S Cần Thơ được xem là khá may mắn. Nếu bác sĩ trả lời theo hướng có thể sử dụng thuốc mà không đánh giá kỹ nguy cơ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng đối với người bệnh.
Từ trường hợp này, TS.BS Trần Chí Cường khuyến cáo nam giới trên 60 tuổi, đặc biệt là những người có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc thường xuyên mệt khi gắng sức, nên tầm soát bệnh mạch vành trước khi sử dụng thuốc hỗ trợ sinh lý.
Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, nhưng không nên đánh đổi bằng sức khỏe và tính mạng khi tình trạng tim mạch chưa được đánh giá đầy đủ.
Các bác sĩ cũng lưu ý, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, choáng váng, hồi hộp trống ngực trong hoặc sau khi quan hệ, người bệnh cần được cấp cứu ngay lập tức. Việc xử trí càng sớm sẽ giúp tăng cơ hội sống còn và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Chuyên gia chỉ ra 3 nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chưa từng 'lên đỉnh': Không phải ai cũng biếtPhòng the
GĐXH - Cực khoái thường được xem là "đích đến" của sự gần gũi trong đời sống lứa đôi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ nữ chưa từng trải nghiệm cảm giác này. Theo các chuyên gia, đây không phải điều hiếm gặp và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tâm lý đến sự thiếu hiểu biết về cơ thể.