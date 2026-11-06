Dâu út của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Á hậu Phương Nhi, thăm biệt phủ 5.000 m2 từng được lên báo nước ngoài của nghệ sĩ Xuân Hinh

Chia sẻ về sự công phu của quá trình xây dựng, Xuân Hinh từng chia sẻ: "Ngày xưa ở đây nhiều đội xây lắm, có mấy đội cứ tới là kêu 'chưa thấy công trình nào như của ông này, phải cầm từng viên gói mỏng dính lắp vào'. Xây công trình kiểu này khá vất vả, tuyển công nhân đã khó, tuyển thợ có bàn tay vàng để lắp từng viên gạch, viên ngói vào càng mệt hơn. Nhiều thợ vào đây làm được hai tiếng đã thấy dọn đồ bỏ đi. Tôi đã bảo 'cháu cứ làm đi, mai bác lên, bao tiền bác gửi. Có vấn đề gì mày cứ nói chuyện với bác, mày muốn gì bác chiều mày'. Nó vâng dạ xong, làm được thêm vài tiếng nữa rồi vẫn tiếp tục dọn đồ. Tôi nghe người trông coi ở đây báo, lại phải gọi điện vuốt ve rằng có gì bác chiều hết. Nó tiếp tục làm thêm tiếng nữa rồi lại dọn đồ. Tôi hỏi muốn gì nó cũng không nói, vẫn kiên quyết dọn đồ. Tôi không chịu nổi nữa, cho dọn luôn. Suốt 4 năm trời tôi ở đây chỉ để đi theo thợ xem họ làm thế nào. Tôi là người yêu cái đẹp nên bất kể ai làm cái gì đẹp tôi đều mê, hát hay cũng mê".