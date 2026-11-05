Cách trang trí đơn giản ở ban công chung cư khiến ai nhìn cũng mê

Đưa cây xanh và trang trí đèn LED vào ban công

Theo VTC News, cây xanh không chỉ giúp làm sạch không khí mà còn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Bạn có thể chọn các loại cây nhỏ như cây lưỡi hổ, cây dây nhện, hoặc các loại cây leo như thường xuân để trang trí. Đặt các chậu cây ở góc ban công hoặc treo lên tường để tiết kiệm diện tích.

Đèn LED là một lựa chọn tuyệt vời để tạo không gian ấm cúng vào buổi tối. Bạn có thể treo đèn LED dọc theo lan can hoặc quanh các chậu cây để tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh. Đèn LED không chỉ giúp chiếu sáng mà còn làm nổi bật các chi tiết trang trí khác.

Làm tiểu cảnh cho ban công

Nếu bạn yêu thích thiên nhiên, hãy tạo một tiểu cảnh nhỏ với các chậu cây, đá cuội và nước. Tiểu cảnh không chỉ làm đẹp ban công mà còn mang lại cảm giác thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. Bạn có thể thêm một chiếc đèn nhỏ để chiếu sáng tiểu cảnh vào buổi tối.

Đèn LED là một lựa chọn tuyệt vời để tạo không gian ấm cúng vào buổi tối.

Sử dụng thảm và chậu để trang trí

Thông tin trên VOV, thay vì lát gạch hay sàn đơn giản, hãy sử dụng một tấm thảm xanh hoặc thảm cỏ nhân tạo để tạo cảm giác sân vườn ngay trên mặt nền ban công nhà bạn. Bạn cũng có thể sử dụng gạch giả gỗ để nhìn đẹp hơn, điều này sẽ mang lại vẻ đẹp cho ban công của bạn.

Ở ban công bạn có thể sử dụng các chậu cây trang trí hay tạo một khu vườn ban công thì giỏ treo cũng là dụng cụ không thể bỏ qua. Bạn có thể trồng hoa, rau thơm và thậm chí cả cà chua trong giỏ treo.

Dùng kệ treo và trang trí bằng tượng

Nếu có thể, hãy sắp xếp một chiếc kệ cũ hoặc một thứ gì đó để bạn có thể để những chậu cây của mình trên đó, điều này cũng sẽ tạo ra nhiều không gian.

Đặt các chi tiết thiết kế như một bức tượng, đèn lồng, chân nến hoặc treo các bức tranh nhiều màu sắc trên tường. Bạn cũng có thể thêm các phụ kiện sân vườn khác sẽ phù hợp với không gian nhỏ của bạn.

Trang trí ban công chung cư với võng lớn

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, nếu bạn là người đi theo chủ nghĩa lãng mạn, vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua chiếc võng lớn ngoài ban công chung cư.

Thay vì lát gạch hay sàn đơn giản, hãy sử dụng một tấm thảm xanh hoặc thảm cỏ nhân tạo để tạo cảm giác sân vườn ngay trên mặt nền ban công nhà bạn.

Võng lớn vừa là vật trang trí giúp ban công thêm cổ điển vừa thay thế ghế ngồi đọc sách cho bạn. Tuy hai mà trong một nên rất phù hợp với mẫu ban công nhỏ trong chung cư. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp võng với đèn thiết kế cùng chất liệu, điểm nhấn bằng gối ôm hoặc vải trải, bạn sẽ phải bất ngờ về hiệu quả mà chúng mang lại đó.

Trang trí ban công chung cư với bàn ghế nhỏ gọn

Diện tích ban công chung cư thường khá bé, do đó, bạn chỉ nên sử dụng một chiếc bàn ghế nhỏ xinh để đem lại hiệu quả cao trong thiết kế. Chiếc bàn thế này vừa gọn, đẹp lại có thể tạo nên không gian vô cùng lãng mạn.

Cùng với đó, những chiếc ghế gỗ dài mộc mạc mang lại sự bình yên, thích hợp để đọc sách, nằm thư giãn…

Chọn phong cách trang trí

Cũng như không gian nội thất, gia chủ có thể trang trí ban công theo phong cách cụ thể như retro, rustic, hay vintage... để tạo không gian sống đẹp mắt, có bản sắc riêng.

Trong đó, phong cách vintage mang đến cảm giác hoài cổ, lãng mạn. Phong cách retro là sự kết hợp của hơi thở cổ điển và xu hướng hiện đại, mang đến cảm giác độc đáo, vui tươi. Phong cách rustic mang đến không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Biến ban công thành vườn rau

Nhiều gia đình đã biến ban công chung cư thành vườn rau vừa mang đến không gian xanh mát, làm đẹp căn hộ, vừa cung cấp nguồn rau sạch cho cả gia đình.

Thiết kế ban công không chỉ xem xét về mặt hình thức mà còn cần chú ý tới chất lượng của chúng.

Lưu ý thiết kế để đảm bảo độ bền và sự an toàn

VTV cho biết, thiết kế ban công không chỉ xem xét về mặt hình thức mà còn cần chú ý tới chất lượng của chúng. Thay vì lựa chọn quá nhiều đồ nội thất khiến không gian bị ngợp, bạn nên lựa chọn những món đồ thực sự cần thiết. Đôi khi điều đơn giản lại làm nên sự sang trọng cho không gian ngoài trời này.

Tùy vào mục đích sử dụng, bạn có thể đặt những món đồ phù hợp nhưng cũng cần phải dễ bảo quản, dọn dẹp. Ban công ngoài trời sẽ luôn kèm theo những hiện tượng thời tiết có thể ảnh hưởng tới chất lượng của đồ dùng, vì thế bạn nên sử dụng đồ nội thất và phụ kiện trang trí được làm từ các vật liệu như nhôm, nhựa hoặc gỗ tếch sẽ có khả năng chống chịu tốt.

Đồng thời, để tránh những sự việc đáng tiếc từ ban công chung cư, mỗi một hộ gia đình nên lắp đặt các thiết bị bảo vệ như hàng rào sắt, tấm lưới chắn,... nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ, thú cưng và cũng tránh việc vô tình khiến đồ dùng bị rơi xuống dưới, ảnh hưởng tới các cư dân khác.

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