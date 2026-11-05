5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt

Thứ năm, 19:01 05/11/2026 |
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GĐXH – Một ngôi nhà tốt không nhất thiết phải rộng lớn hay đắt tiền, thiết kế đặc biệt. Sự hài hòa, thông thoáng và cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt mới là những điều đáng quan tâm. Đây là 5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt.

5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt - Ảnh 1.

5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt - Ảnh 1.Xem ngày giờ tuần mới 2/11 - 8/11 để khởi sự các việc trọng đại được may mắn và tài lộc

GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem ngày giờ tuần mới 2/11 - 8/11 để lựa chọn ngày và giờ đẹp tiến hành các công việc trọng đại được may mắn, tài lộc.

5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt - Ảnh 2.Rằm tháng 9 âm lịch 2026: Giờ đẹp thắp hương và lưu ý quy tắc “2 nên – 3 không” trên ban thờ

GĐXH – Ngày 24/10/2026 là Rằm tháng 9 âm lịch. Theo chuyên gia phong thủy, gia chủ có thể lựa chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 9 âm lịch dưới đây và nên nhớ quy tắc “2 nên – 3 không” trên ban thờ khi cũng lễ.

5 dấu hiệu nhà có phong thủy tốt - Ảnh 3.Công việc mãi không khởi sắc, tháng 9 âm lịch có 4 ngày được chuyên gia phong thủy gợi ý cầu hanh thông

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy dân gian, một số ngày và khung giờ trong tháng 9 âm lịch được lựa chọn để thực hiện nghi thức cầu nguyện hanh thông sự nghiệp, công danh. Cùng tham khảo gợi ý của chuyên gia và cách chuẩn bị lễ vật và thực hiện nghi thức tại gia.

 

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