Cuộc sống thực của anh chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, trong ngôi nhà bạc tỷ giữa đất vàng Hà Nội

Dù công việc bận rộn, anh vẫn dành thời gian chăm sóc các con và đưa các bé đi du lịch nhiều nơi. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip vui chơi cùng các con, cháu trong gia đình. Khi là những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày, lúc lại là ảnh chụp chung hay video cùng các bé bắt trend TikTok. Anh cũng từng chia sẻ khoảnh khắc kiên nhẫn dạy các con học tiếng Anh, nhẹ nhàng chỉnh sửa cách phát âm và để các bé tự suy nghĩ, trả lời. Những hình ảnh này cho thấy anh dành thời gian đồng hành cùng các con trong cả sinh hoạt thường ngày lẫn việc học tập.